Německo: Flastr novináři za vtip o ministryni vnitra. Jeden obrázek

David Bendels, vydavatel a šéfredaktor Deutschland-Kurieru odešel od soudu v Bamberku se sedmiměsíčním podmíněným trestem. Kvůli tomu, že nechal zveřejnit údajně nevhodný obrázek o dosluhující německé ministryni vnitra za sociální demokracii Nancy Faeserové.

Šlo o mem, na kterém ministryně vnitra hlásala, že „nesnáší svobodu názorů“, který se na sociálních sítích Deutschland-Kurieru objevil v únoru roku 2024. Ministryně vnitra kvůli tomu tehdy podala trestní oznámení.

Okresní soud v Bamberku založil svůj rozsudek, který vynesl v hlavním líčení, na – podle Bendelse a jeho právníků – absurdním předpokladu, že zveřejnění satirického obrázku vyvolalo dojem, že Faeserová skutečně propaguje plakát s nápisem „Nenávidím svobodu názorů!“. Jde o trestný čin „hanobení politiků“ ve spojení s § 188 trestního zákoníku, který byl před čtyřmi lety zpřísněn.

Podle Alternativy pro Německo už nešlo o běžný soudní proces.

„To, co se v současnosti odehrává v Bamberku, již není normálním právním procesem – je to demonstrativní politický proces proti kritickému novináři. Skandální verdikt nad Davidem Bendelsem, šéfredaktorem Deutschland-Kurier, ukazuje zcela jasně, že v této zemi se nesoudí podle práva, ale podle toho, jak se to politikům hodí,“ napsala k tomu AfD.

David Bendels odešel od soudu s podmíněným trestem. Hájil se přitom tím, že šlo o zjevný vtip, který mohl někdo těžko vzít jinak, než jako recesi. V jeho prospěch mluvila i skutečnost, že vede řádný život a dosud nebyl jakkoli trestán. A protože je přesvědčen, že se neopustil ničeho nezákonného a dál chce být vnímán jako běžný občan, který jen umožnil publikaci vtipu, proti verdiktu se prý odvolá.

„Tento rozsudek nepřijmeme. Budeme se proti němu bránit všemi právními prostředky. Deutschland-Kurier a já osobně budeme i nadále rozhodně, neochvějně a důsledně bojovat za svobodu tisku a projevu v Německu,“ uvedl šéfredaktor.

Psali jsme: Co měsíc, to 10 000 pracovních míst. Německo se řítí do krize „Budou kopat a řvát“. Podle Trumpova ministra se Evropané podvolí Přelom v Německu: AfD dotáhla první místo. A lidé jen zírají, co předvádí Merz Okamura (SPD): V Německu loni výrazně přibylo násilných trestných činů. Neodvolám!