Německo, Francie, USA... Takto se některé zahraniční deníky dívají na volby českého prezidenta

Zemana čeká v podobě prozápadního Drahoše velká výzva, napsal britský list The Guardian. Zatímco většina veřejnosti se Zemanem sdílí jeho názory na imigraci, jeho přízeň vůči krajně pravicovým skupinám a vřelé vztahy s Ruskem a Čínou občany rozdělují. Druhé kolo voleb může být na rozdíl od prvního názorově vyváženější, soudí The Guardian.

„Zeman se stavěl do pozice odpůrce migrace a bojovníka za obyčejné lidi. Pečuje o dobré kontakty s Moskvou a Pekingem. Jeho vyzyvatel Drahoš chce zemi, která je součástí NATO a EU, orientovat zase více na Západ,“ konstatuje list Süddeutsche Zeitung.

„Byla to volba pro, nebo proti současnému prezidentovi Miloši Zemanovi,“ míní zase korespondent veřejnoprávní televize ARD Jürgen Osterhage. V hlavní zpravodajské relaci Tagesschau také vyjádřil přesvědčení, že druhé kolo volby je zcela otevřené.

Podle Le Monde Zemanovi kazí pověst několik kontroverzí – od soukromého života přes nezdravý životní styl po bouřlivé vztahy s opozicí. List ho charakterizuje jako populistu a euroskeptika, který podmiňuje možnost, že by Česko mohlo přijmout euro, vyloučením Řecka z eurozóny. Drahoš je politickým nováčkem a druhé kolo lze chápat jako referendum pro Zemana, nebo proti němu.

I když Zeman první kolo vyhrál s převahou, čeká ho obtížné druhé kolo, napsal Financial Times. Pokud voliči vyslyší výzvu kandidátů, kteří se do druhého kola nedostali – Michala Horáčka, Pavla Fischera, Marka Hilšera a Mirka Topolánka – a přikloní se k Drahošovi, bude to pro Zemana těžké. Drahoš se vidí jako kandidát těch, kdo si přejí změnu, a ty zval k urnám.

The Wall Street Journal v dlouhém materiálu připomněl Zemanovy nadstandardní vztahy s Ruskem. Jeho vychvalování ruského prezidenta Vladimira Putina, které rozšířil na souhlas se zabráním Krymu a náletů na syrská města, pro jeho voliče ale nejsou tématem. Pro některé Čechy spadá vzpomínka na ruské tanky v ulicích Prahy před 50 lety do vzdálené minulosti a domnívají se, že teď se jejich země dostala do područí Washingtonu a EU. Zeman je tváří zúčtování malých středoevropských a východoevropských států s tématem jejich postavení v Evropě. Vlivná menšina – menší v Polsku, ale rostoucí jinde – došla k tomu, že je třeba vylepšit vztahy s Ruskem, a vyvážit tak dominanci evropských tradičních mocností.

