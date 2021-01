Německo? Přísnost za covidu. Česká lékařka z místa

reklama

Ve středu přibylo v Německu téměř 16 tisíc nově nakažených koronavirem. Jak podle Dunglové zvládají Němci svůj boj s epidemií? "Otázka je, co je to zvládat boj s epidemií. Rozhodně je na tom Německo lépe než Česká republika, v tuto chvíli, ale nedá se říct, že by neměli problémy. Určitě je to taky trápí a ty podmínky jsou tady momentálně ještě přísnější než v České republice. Například jsou tady zavřené všechny obchody, kromě potravin, drogerie, lékáren. Obecně si myslím, že je to tady ještě přísnější než v České republice," sdělila Dunglová.

"Nemůžu úplně mluvit za Němce, protože nemám ani mezi Němci příliš dobrých známých na to, aby mi opravdu řekli, co si myslí. Ale mám pocit, že obecně v Německu je daleko větší důvěra k vládě, takže když na začátku epidemie, když vláda řekla, že je to všechno v pohodě, zvládneme to, tak lidé věřili, že to zvládneme. A když se pak začala zavádět ta různá opatření, tak lidé v podstatě hlásali to, co říkala vláda. Takže když se zavedly roušky, tak lidé začali nosit roušky. Myslím si, že z toho nejsou nadšení, ale že to respektují. Že jsou poměrně ukáznění a že tam není takové to, že v České republice vlastně každý člověk má na epidemii okamžitě svůj názor, který většinou je třeba aspoň v něčem v rozporu s tím, co vydávají vládní autority, to znamená, že v České republice není důvěra k vládě a hodně lidí se snaží si na to udělat svůj názor. Tak u Němců toto není, ti prostě respektují to, co řekne vláda a moc nad tím dál nepřemýšlí a dělají to. Jak oni sami jsou z toho nadšení, to nevím," dodala.

V Německu se podle jejích slov nedělají žádná unáhlená opatření. "V Německu se začala dělat opatření s výrazným zpožděním proti České republice, ale ta zůstala a pak už se vlastně jen přitvrzovalo. Například nikdy nebyla zrušena povinnost nošení roušek v obchodech a pak se přidávala další a další opatření pomalu, pozvolně, takže lidé měli čas si na to zvyknout, nějakým způsobem to akceptovat, kdežto v České republice je to hodně chaotické. Že vlastně jeden den se něco řekne, pak se to zruší, pak se to zase obnoví, týden to trvá, pak se to zase zruší. To v Německu vůbec není. Tady všechna ta opatření, naopak jim to trvá hodně dlouho, než něco zavedou, ale když už to zavedou, tak to zůstane. A myslím si, že toto je pro lidi důležité. Že se v tom orientují, že vědí, co se to děje, proč se to děje - a není v tom takový chaos," uvedla. Situace v nemocnicích je podle ní v Německu nyní napjatá, ale ne kritická.

Lékařka také pohovořila o tom, že hodně lidí si myslí, že lékaři odcházejí kvůli penězům. "Ale jsou to opravdu spíše pracovní podmínky začínajících lékařů," uvedla Dunglová, podle níž se v Německu skutečně dodržuje zákoník práce. "Mladí lékaři jsou v Česku jako otroci, kteří tam jsou ve dne v noci, mají spoustu přesčasů, kdy dvojnásobek povolených pracovních hodin měsíčně je běžný," zmínila se slovy, že podmínky v Česku se za třicet let nezměnily.

"V Německu to takhle není. Určitě i v České republice je to různé v různých nemocnicích, bude se to lišit ve velkých městech, malých městech. To samé v Německu, ale v Německu se dodržuje zákoník práce. A nikdo tady nikoho nenutí podepisovat dohody o provedení činnosti, protože by to jinak bylo podle zákoníku práce nereálné, aby tam ten člověk byl místo 40 hodin třeba 90, což se v České republice děje," dodala.

