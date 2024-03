Německý ministr dostal z Ukrajiny pochvalu. Šel proti Scholzovi

Ministr hospodářství Robert Habeck (Zelení) se vzepřel kancléři Olafu Scholzovi a jeho sociální demokracii. Prohlásil, že řeči o zmrazení konfliktu na Ukrajině, které část sociální demokracie vede, nepřicházejí v úvahu. Zvlášť, když ruský prezident Vladimir Putin každý den nechává prolévat ukrajinskou krev.

„Každý den je dnem umírání a konec není v dohledu. Naopak, Putinovo Rusko zcela přechází na válečnou ekonomiku a masivně zvyšuje výrobu zbraní,“ řekl Habeck.

Na ministrovo vyjádření upozornil nejčtenější německý list Bild.

Habeck zdůraznil, že skutečný mír je spojen se svobodou. Bez svobody podle Habecka místo míru přijde jen útisk.

„Toužíme po míru. Ano. Ale upřímná, hořká odpověď zní: Rychlý a šťastný konec pravděpodobně nebude, i když bychom si to přáli. … Jakkoli chápu, že se mluví o zmrazení války vzhledem k vysokému počtu obětí, tento postoj ignoruje skutečnost, že pouze Ukrajinci mohou rozhodnout, jakou cenu jsou ochotni zaplatit a za jakých podmínek dosáhnou příměří nebo chtějí ukončit válku.“

Podle Habecka je třeba mít na paměti, že na Ukrajině se bojuje i o německé zájmy. Je v zájmu vlády v Berlíně posílat vojenské vybavení Ukrajině.

Ukrajinský ministr zahraničí německému politikovi poděkoval.

„Milý Roberte, děkuji ti za upřímnost a za to, že jsi to dal jasně najevo: Podporujeme Ukrajinu nejen ze solidarity, ale také v německých a evropských zájmech. … Musíme se připravit na situaci ohrožení. Cokoli jiného by bylo naivní. Proto se Německu doporučuje více investovat do vlastní bezpečnosti: My, Německo, Evropská unie, se musíme chránit všude kolem, včetně vojenských útoků,“ pravil Kuleba.

Dear Robert, thank you for your honest dignity and for making it clear: "We support Ukraine not only out of solidarity, but also in the German and European interest".



Real peace needs our daily commitment: in words and deeds, in air defense, artillery, and ammunition deliveries,… https://t.co/Hqp7GnD5LD