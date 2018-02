Neměli bychom se vlísávat Zemanovi, vzkázal z rádia do ČSSD Lubomír Zaorálek

Hned v úvodu pořadu odmítl prozradit, koho volil v prezidentských volbách. „ČSSD musí respektovat současného prezidenta, ale neměla by se mu nijak vlísávat,“ podotkl pouze Zaorálek. Sociální demokraté na sjezdu Zemana uvítají, vyslechnou si ho, ale zásadní rozhodnutí bude ČSSD činit sama, bez ohledu na případná doporučení Miloše Zemana.

Vzápětí si posteskl nad tím, jak se v současné době píše o České republice v zahraničí. Za hranicemi mají obavy, že v naší zemi jsou na koni populisté. Premiér Andrej Babiš (ANO) se však pokouší tyto obavy krotit. K Babišovi by se prý co nejdříve měl přidat i Miloš Zeman. Žijeme v době, kdy se jedná o další budoucnosti EU, a my bychom neměli u těchto rozhovorů chybět.

Čeští politici by však také měli být předvídatelní, a to prý v případě Andreje Babiše bohužel neplatí. „První věc je sestavit vládu, pak vás začnou brát vážně,“ podotkl Zaorálek. Nezdá se mu však příliš pravděpodobné, že se podaří sestavit stabilní vládu hnutí ANO opřenou o komunisty a SPD Tomia Okamury. Taková vláda by podle Zaorálka neměla dlouhého trvání.

„Skutečně si myslím, že Tomio Okamura představuje určité riziko pro směřování této země. Já jsem zaznamenal, že včera měl další zvláštní výrok o táboře v Letech,“ kroutil hlavou ve studiu Zaorálek.

Ve vysílání také doplnil, že musíme najít nějakou rozumnou dohodu na řešení uprchlické krize. Pokud by se nepodařili uprchlickou krizi řešit konsenzuálně, hrozilo by další posílení radikálních politických sil v Česku. Právě před tím Babiš varoval v Bruselu, když hrozil, že u nás může teoreticky dojít i na tzv. Czexit. Když byl Zaorálek ministrem zahraničí, promlouval prý v Bruselu podobně.

Z tohoto pohledu se tedy zdá, že by se teoreticky mohla zrodit vláda ANO a ČSSD podporovaná komunisty. To je varianta, kterou preferuje prezident Miloš Zeman, ale otázka je, jak se k tomu postaví únorový sjezd sociální demokracie. Sjezd sociální demokracie by měl určit další směřování ČSSD, a to nejen o případném jednání o vládě. Má vůbec smysl jednání vést? Přes které podmínky u sociálních demokratů nepojede vlak? Právě to by prý sjezd měl rozhodnout.

Nakonec Zaorálek pronesl pár slov ke kauze těžby lithia v Česku. Tato kauza byla podle hosta před volbami zneužita, protože ani několik měsíců po volbách není hotová studie, zda se vůbec vyplatí české lithium těžit a dál zpracovávat. „To všechno je otevřené a před volbami se to hrozně zjednodušilo,“ uzavřel své vystoupení bývalý ministr zahraničí.

