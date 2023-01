Nemocnice se plní jak za covidu. Málo se očkujete proti chřipce, padla výzva z Moravcovy bubliny

reklama

V první hodině Otázek Václava Moravce v novém roce se sešli ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), Karla Maříková (SPD), předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka a prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.

Moravec hned v úvodu oznámil, že vrchol respiračních nemocí nastane na přelomu ledna a února a řadě nemocnic docházejí kapacity. Situace je prý místy podobná tomu, co nemocnice zažívaly za covidu.

Válek upozornil, že virová respirační onemocnění hned tak neustoupí. „Já jsem říkal už někdy v červnu, že se sem dostane ta chřipka, co byla v Austrálii. Upozorňoval jsem, že přes Vánoce to mezi dětmi mírně poklesne kvůli tomu, že se budou děti méně setkávat. To se také stalo. Ale po Vánocích se to zase změní a problém bude až do března,“ nechal se slyšet ministr.

„Pane doktore, já nebudu lhát,“ obrátil se Válek na Moravce. „Ta situace vážná je, ta situace je vážná v celé Evropě a ta situace je velmi vážná v celé Evropě i ve Spojených státech. My ale máme výhodu v tom, že se nám podařilo oslovovat i hráče mimo evropský trh, jako je Kanada, a tady je potřeba poděkovat poslancům, že máme zákon, na jehož základě já můžu tento lék poptávat a koupit. Tady pan prezident Krebs a jeho kolegové odvádějí neskutečnou práci. Já mu za ni velmi děkuji. Ale faktem je, že situace bude složitá celý tento rok, protože výroba léků se plánuje zhruba s osmnáctiměsíčním předstihem,“ varoval Válek.

Vláda i EU podle něj dělá všechno, co může, a na podzim by mohlo být o něco lépe. „Ale do konce května se budeme potýkat s nedostatkem léků. My se budeme sem snažit dostat alespoň jeden lék z dané kategorie. A samozřejmě budeme postupovat tak, aby nebyl ohrožen život pacientů. Ale opravdu si nemyslím ani já, ani odborníci z našich týmů, že bychom měli nařizovat povinné nošení roušek v MHD, v divadle a jinde,“ uvedl Válek.

Tady dala Maříková ministrovi za pravdu. „Není čas nařizovat povinné nošení roušek. Tady bych spíš apelovala na občany, aby minimalizovali kontakt s druhými lidmi, pokud se cítí nemocní nebo mají nějaké příznaky. To už známe z doby covidu. Může se stát, že vy to onemocnění přejdete, ale můžete nakazit onkologického pacienta, kterého vy na první pohled nepoznáte, ale pro něj takové onemocnění může být fatální,“ upozornila Maříková.

„Máme tady také ukrajinské uprchlíky, jsou to často matky s dětmi, a i to může být důvodem, že dnes ty léky nejsou. Některé léky se také vyvezly na Ukrajinu. A pak je tady otázka cen léků. Stát se stará o to, aby ty ceny byly co nejnižší, ale výrobce je samozřejmě prodá raději za vyšší cenu,“ zmínila Maříková s tím, že kupříkladu v Německu mnohé léky jsou dostupné. „Ale samozřejmě za vyšší cenu,“ podotkla.

Šonka si posteskl, že svou vinu na současném stavu nese i neochota mnoha obyvatel ČR nechat se očkovat i proti chřipce. I mezi zdravotníky není proočkovanost tak vysoká, jak by mohla být.

Ministr žádal spoluobčany, aby nepodceňovali prevenci v oblasti svého zdraví. Tímto směrem chce vést i české zdravotnictví jako celek legislativní cestou. „Jsou to taková doporučení, abychom my mohli nabídnout co nejvyšší kvalitu života, pokud člověk akceptuje ta doporučení odborníků, aby především v seniorském věku, ke kterému já se mílovými kroky blížím, byla co nejlepší,“ upozornil Válek.

Maříková dala Válkovi za pravdu, že investovat do prevence se vždy vyplatí.

Krebs, upozornil, že u některých skupin léků se mohou některé nedostatkové léky objevit, ale během pár minut jsou rozprodány. Lékárníci proto velmi pečlivě musí hlídat tyto informační systémy. Upozornil také, že nelze jednoznačně tvrdit, že viníkem této situace je či není česká vláda. „Nelze jednoznačně tvrdit, zda stát podcenil, nebo nepodcenil tu situaci, a nakolik v tom hrají roli pozice výrobců léčiv,“ poznamenal Krebs.

Šonka varoval, že tady nastává i problém z hlediska čistě lékařského. „My někdy neléčíme tím, co je pro pacienta nejvhodnější. My léčíme tím, co teď prostě je,“ řekl Šonka. „Ten problém s léky je opravdu celoevropský, ale jsem přesvědčen, že kdybychom už na podzim nebagatelizovali tu situaci, tak jsme na tom dnes mohli být lépe,“ upozornil Šonka.

Válek zdůraznil, že se tuto situaci snaží řešit, vytvořil na to prý i krizový tým, který zjišťuje, jaká je situace dostupnosti léků ve světě, v českých lékárnách a tak dále. „Teď je situaci potřeba vyřešit, teď není čas hledat, kde se stala chyba. Teď je třeba zajistit, aby nebyl ohrožen život pacienta. A až pak přijde ten krok B, který také chystám, který těm lékařům řekne, jaké léky jsou k dispozici, aby pacienti a zdravotníci získávali informace a aby stát měl možnost zasáhnout, pokud zaznamená problém,“ prohlásil Válek.

Maříková vyjádřila naději, že ten zákon o léčivech bude napsán tak kvalitně, aby měl podporu napříč politickým spektrem.

Krebs, důrazně varoval před tím, že by si občané-laici přeprodávali léky mezi sebou. „Nejenže je to protizákonné, ale především to pro pacienty může být nebezpečné, protože pacienti nevědí, v jakém stavu jsou ta balení léků, ona ta balení mohou být i toxická. Takže já bych před tímto velmi varoval, protože to může být pro pacienty velmi nebezpečné,“ upozornil šéf České lékárnické komory.

Varoval také před tím, že by lidé nakupovali některé léky ve velkém a pak by s nimi obchodovali ve velkém na černém trhu. Podle Krebse pak může nastat zásadní problém u občanů, kteří tyto léky aktuálně potřebují nejvíc.

Válek sliboval, že bude tvrdý na EU, aby se léky podařilo sehnat. „Tady budu mnohem tvrdší, než jsem si mohl dovolit, když jsme byli předsedající země, a budu trvat na tom, že přece není možné, abychom si konkurovali v rámci EU. My už dneska máme zákon, který nám umožňuje dovézt léky navíc ze zemí mimo EU, za co děkuji i paní poslankyni, protože i oni pro to hlasovali... My už jsme v rámci EU vedli velmi tvrdá jednání a budeme v tom pokračovat i v rámci švédského předsednictví. a já budu usilovat o to, aby se EU v tomto chovala jako jednotný trh. Asi není prostor to teď pitvat, ale teď velmi tvrdě vystupujme v rámci EU, a protože už nejme předsedající země, tak se mi uvolnily ruce ke tvrdým jednáním v rámci nejbližších jednání ve Švédsku,“ sliboval Válek s tím, že si chce posvítit i na prodeje volně prodejných léků proti rýmě v rámci EU.

Došlo i na covid. V Číně prudce rostou počty nových covidových případů, ale Válek tady podotkl, že Česko nemá s Čínou přímé letecké spojení. Země, které jej mají, kontroly čínských turistů zavedly. Ministr ujistil, že české orgány zůstanou ostražité.

Maříková a Válek se shodli, že by bylo dobré, kdyby se dosavadní aplikace na očkování proti covidu Tečka proměnila v jakýsi elektronický očkovací průkaz, ale shodli se i na tom, že taková proměna musí být efektivní, a to i po ekonomické stránce.

„Technicky může ekonomický zdravotní průkaz umět cokoliv,“ konstatoval Válek.

Maříková připomněla, že data pacientů musí být také odpovídajícím způsobem chráněna, aby je nebylo možné zneužít.

Válek vysvětloval, jak to napříště bude s financováním zdravotnictví podle příslušných valorizačních vzorců – že tyto valorizační vzorce se nebudou měnit v neprospěch pacientů. „Troufnu si říci, že jsme (s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou z ODS) kamarádi a já mohu říct, že toto nenastane,“ pravil Válek. „Zapomeňte na to, ani omylem nic takového nemůže nastat,“ ujišťoval dál Válek. „Zbyněk Stanjura je velmi seriózní člověk a když si s ním na něco podám ruku, tak vůbec nepřemýšlím o tom, že by to nakonec mohlo být jinak. Ten prostor tam pro to neexistuje,“ nechal se slyšet.

Zmínil i nadstandardy ve zdravotnictví a pravil, že bavit se dnes o nadstandardech nemá smysl, protože kvalita obecně dostupné péče je tak vysoká, že není co brát jako nadstandard. Jiná věc však podle Válka je, na co by se lidé mohli připojistit, např. v oblasti „telemedicíny“.

