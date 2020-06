Není klid: Američané protestovali v Praze. A padají zajímavé věci

reklama

V sobotu odpoledne zažilo i pražské Staroměstské náměstí svůj protest proti policejnímu násilí a rasismu v USA. Jak uvádí iDNES, většina účastníků byli cizinci, sešlo se jich přibližně 300. Akce se prý obešla bez incidentů. Z protestů existuje několik videí, například jak demonstranti s anglicky psanými nápisy šli přes Karlův most za doprovodu policie. Doplňme, že část transparentů byla protipolicejního charakteru.

Prague’s Charles Bridge has seen most things in its 600-year history, but a Black Lives Matter demo - complete with “fuck the police” chants as the local constabulary provided an escort without batting an eyelid - definitely had the feel of a true original. pic.twitter.com/bkuDOJLudy — robert tait (@rstait) June 6, 2020

Na samotném Staroměstském náměstí si demonstranti lehli na 8 minut a 46 sekund na zem, protože právě tak dlouho klečel policista Derek Chauvin Georgi Floydovi na krku.

Protesters laid down for 8 minutes and 46 seconds in Prague's historic Old Town square on Saturday to protest police brutality following the death of #GeorgeFloyd.



The #BlackLivesMatter marchers stood in solidarity with those protesting in the U.S.: https://t.co/a15uHjoHSQ pic.twitter.com/o0rUwRRAPD — Expats.cz (@expatscz) June 8, 2020

Zdá se, že si z historie nepoučený Západ prožije svou vlastní verzi bolševické revoluce.



Stádnost hnaná slepou touhou po “spravedlnosti” plodí násilí, nenávist, zmar a utrpení.



Židovsko-křesťanská civilizace je založena na úctě k člověku. Barbarství totality touží po davu. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) June 7, 2020

Ozval se také krajský koordinátor Trikolóry Petr Viktorýn: „Kočovný demokratizační cirkus, v době omezeného cestování, dorazil i do Prahy. Nevím, jaký to bude mít v ČR ‚výchovný efekt‘, když podle všech statistik většinu černochů v USA vraždí černoši. Tahat k nám rasismus a nadřazovat další minoritu, to by nám ještě scházelo!“

Z Minneapolisu, kde aféra odstartovala, přišla zpráva, že město už uvažuje, že policii zruší. Což komentoval hlavní stomatolog Roman Šmucler. „Byl bych pro nahrazení policie domobranou složenou z přátel George Floyda. To by se mohlo hnutí BLM líbit a byl by to zajímavý sociální experiment a splněný sen mnoha volnomyšlenkářů,“ napsal.

Byl bych pro nahražení policie domobranou složenou z přátel George Floyda. To by se mohlo hnutí BLM líbit a byl by to zajímavý sociální experiment a splněný sen mnoha volnomyšlenkářů :-) https://t.co/5YtjyYCCPz — Roman Šmucler (@smucler) June 8, 2020

A pobavení vyvolala i zpráva BBC, že při „převážně pokojných“ demonstracích v Londýně bylo zraněno 27 policistů. „ČT by to neřekla lépe!“ rýpl si kupříkladu brněnský právník Tomáš Tyl.

A navrhl, že když v Minneapolisu navrhují zrušit policii, tak je načase toto město oplotit.

