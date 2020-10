Nepitváme. Nevíme. Prymula otevřeně o covidu a mrtvých

Na adresu vlády prší co den kritika za nezvládnutí koronavirové epidemie. Alespoň některé argumenty vyvrátil nový ministr zdravotnictví Roman Prymula v rozhovoru s komentátorem a redaktorem Reflexu Bohumilem Pečinkou. Například proč se neuvažuje o izolaci rizikové skupiny nebo proč nenechají vir projít populací. Rizikových jsou totiž podle Prymuly 2 miliony a promoření by trvalo dva až tři roky. Věří, že vakcína bude brzo. Ale potvrdil také další věc. V Česku se nepitvá.

reklama

Prymula hned na začátku uvedl, že zákeřnost koronaviru je v tom, že není tak smrtící. Smrtící virus se totiž z populace sám eliminuje a nenakazí tolik lidí. Koronavir se naopak „masivně valí populací“. Anketa Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? (Ptáme se od 15.10.2020) Ano 77% Ne 23% hlasovalo: 1376 lidí

Prozradil, že klíčový je pro systém počet počet osob na kyslíku a v ohrožení života, což potvrdil i na konci rozhovoru komentářem ke každodennímu vyhlášení počtu pozitivních testů: „Počet otestovaných je číslo, které neříká vůbec nic, to je jenom trend. Dělat z toho statistiku je nesmysl. Co nelže, jsou těžké případy a úmrtí, protože ty mrtvé nikdo neokecá.“ Nebezpečost covidu dále tkví v tom, že zahlcuje nemocnice. A pacient, který by potřeboval ventilátor kvůli úrazu či nehodě ho pak třeba nedostane, protože je obsazen covidovým pacientem.

Jednou z navrhovaných alternativ, která je v souvislosti s řešením epidemie zmiňována, je izolovat rizikové skupiny, tedy seniory a dále lidi s poruchou imunity, nadváhou či jinými rizikovými faktory. Imunolog Jaroslav Svoboda odhadl počet lidí, u kterých je velká šance na rizikový průběh na 500 tisíc lidí.

Psali jsme: Profesor: Ochranu před covidem máte! Není se čeho bát. A toto nechce nikdo slyšet

Prymula uvedl, že o této možnosti uvažoval. „Zatímco někteří lékaři říkají, že je rizikových půl milionu, já si spíš myslím, že jsou to dva miliony. To už je hodně velká skupina, která má kombinaci různých nemocí,“ řekl a dodal, že pokud by dotyční byli izolovaní a ve zbytku by se nechal virus běžet, tak k promoření dojde za dva až tři roky. Usuzuje, že tak dlouho rizikové skupiny držet v izolaci nelze a poukázal na seniory v domovech důchodců: „Už po dvou třech měsících strádali, že nejsou v kontaktu s příbuznými. I mně osobně říkali: Raději zemřeme, než bychom byli izolováni takhle dlouho.“

plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bohumil Pečinka se zeptal, jaký dostal „plukovník“ úkol od Andreje Babiše a Prymula odpověděl, že je to nedopustit, aby lidé umírali zbytečně a srazit úmrtí dolů. Komentátor poznamenal, že díky první vlně se Prymula stal slavným, druhá ho vynesla do křesla ministra a třetí z něj možná udělá prezidenta, ovšem Prymula se smíchem odvětil, že třetí vlna ho nejspíš zabije. Viru vděčný není, díky němu neměl od 1. února volný den.

Ministr zdravotnictví přidal také ideální konečný stav, do kterého by se měla situace vyvinout. Jedná se o promoření 15 % populace a dalších 50–60 % bude proočkovaných. To dle Prymuly postačí, aby se virus dál nešířil. „Předpokládám, že od druhé poloviny příštího roku efekt koronaviru spokojeně zmizí,“ pravil ministr zdravotnictví.

Ovšem Prymulův plán spoléhá na to, že vakcína bude, konkrétně od společnosti Astra Zeneca. „Když splní, co řekla, ještě koncem roku tu máme deset procent vakcíny, zbytek v prvním a druhém kvartále příštího roku. Tím pádem bychom to stihli do konce roku roku 2021,“ řekl bývalý předseda České vakcinologické společnosti. Dodal ovšem, že zatím žádná vakcína se nedostala do fáze registrace. Uklidňoval, že virus narozdíl od chřipky příliš nemutuje, tudíž by vakcína neměla zastarat. „Dnes je těch vakcín asi 160 a věřím, že deset z nich se dostane do finále. Riziko, že tam dojde k mutaci, je poměrně malé. Ano, může se stát, že jedna z vakcín vypadne. Čím komplexnější vakcína bude, tím je větší šance, že bude chodit,“ informoval.

Fotogalerie: - Zeman u pluku

Také se věnoval námitce, že podstatné procento hospitalizovaných je v nemocnicích proto, protože si je nechtějí domovy důchodců vzít zpět z obavy z nakažení. Prymula varoval, že u lehkého průběhu může dojít asi po týdnu nemoci ke zhoršení: „Pacient se zhorší dechově a potřebuje kyslík.“ A doplnil, že sociální hospitalizace se bude řešit. „Teď to běží naostro a jedna dáma nastavuje systém, který by měl fungovat jako bookingy, aby se daly využít hotely a jejich kapacity,“ sdělil Pečinkovi, který namítl, že se o něčem podobném mluvilo již na jaře, ale nedošlo k realizaci.

Pečinka také upozornil, že spoléhání na vakcínu je velmi pasivní a ruinuje ekonomiku, a dotázal se, zda by neměla vláda lidi více připravovat na to, že většina populace si virem projde. Prymula odpověděl, že i kdyby byla smrtnost pouhých 0,3, stejně by to znamenalo 30 tisíc mrtvých a odkázal se na pitvy z Německa, dle kterých covid prokazatelně zkrátil jejich životy. Ovšem ne na české. „My nemáme pitevní nálezy. Tady jsme pitvali jen jednotky případů. Všechny informace máme ze studií z Německa a Spojených států, kde každá skupina pitvala 300 lidí. To jsou jediné zdroje dat,“ uvedl. Ovšem právě za absenci pitev kritizoval vládu Tomio Okamura. Ministr se vyjádřil i k známé výhradě, že mrtví umřeli s covidem a ne na covid. Dle něho je toto možné říct o všech onemocněních a reálně ho tato distinkce nezajímá.

Psali jsme: Okamura zpochybnil počty mrtvých na covid

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Další kritikou vlády je, že data jsou nedostatečná a neúplná. I zde měl ministr odpověď. Data teď prý půjdou ven v maximální možné míře. „Máme připraveny otevřené datové sady, kde si to lidé budou moct najít.“ Šéf ÚZISu Dušek uspořádá poslední datovou konferenci a pak se dle Prymuly bude vše dávat jen na internet. Ovšem pak prohlásil, že není nutné dělat datové přehlídky. „My jsme schopni dát data, kde se kdo nakazil. Nevím, co by k tomu přinesla jiná data.“

Co se týče opatření, ministr ohlásil, že ta připravovaná budou plošná. Specifická budou u domovů pro seniory, u nichž bude vláda usilovat, aby se do nich vir nedostal.

A vysvětlení zaznělo i u trendu, že se zvyšuje počet pozitivně testovaných v celkovém počtu testů. Může za to nová metodika. Přestali být testováni ti, u nichž se karanténa chýlí ke konci. Což snížilo poměr negativně testovaných. A také ubyli samoplátci, kteří cestovali ze zahraničí. Nicméně, část jde na vrub nedostatečnému trasování.

Psali jsme: Flegr: Trestný čin genocidy, co provedla vláda. V létě nikam nepojedeme. Bude to takto

Šmucler: Mladí jsou obětováni. Pomůže epidemiolog, až přijde exekutor? V troskách, vážné následky

Dnes Roman Prymula apeloval na občany v třísekundové výzvě, aby zůstali doma.

Důležitá výzva. 3 vteřiny. Ty má každý z vás. Prosím o tzv. retweet. pic.twitter.com/JL75ZRnHKK — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 15, 2020

Psali jsme: „Taková debilní otázka!“ Ben Kuras k násilí ve Francii. Turecko nebo Rusko, náš největší nepřítel? To nečekáte To bylo schválně! Šándor si všiml závažné věci v ČT První místo žebříčku imbecility? Posílejte děti do škol na obědy. Ministr školství Boxer vyrazí proti Prymulovi. Covidové dusno graduje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.