Nepomlouvejte mě, řekl mi Babiš. Lídryně STAN o schůzce s premiérem

„Stačí ke změně vládní politiky ‚dělat z premiéra blbce‘ a být drzá? Z příběhu starostky Petry Peckové (STAN) se zdá, že ano,“ napsal publicista Čestmír Strakatý z Reflexu k rozhovoru, který vedl se zmíněnou dámou. Ta se s předsedou vlády Andrejem Babišem dostala do křížku poté, co vláda chtěla podstatným způsobem osekat příjmy obcí a krajů. Pecková premiéra veřejně upozornila, co tím způsobí. A brzy došlo na schůzku.

Starostku Mnichovic Petru Peckovou (za STAN) znal ještě donedávna málokdo. Ale pak vláda Andreje Babiše (ANO) rozhodla o tom, že sebere obcím nemalé množství peněz, aby měla z čeho financovat koronavirovou pomoc. Pecková se rozhodla premiérovi na sociální síti Facebook napsat, co všechno tím způsobí. A nastal zvrat.

„Stačí ke změně vládní politiky ‚dělat z premiéra blbce‘ a být drzá? Z příběhu starostky Petry Peckové se zdá, že ano. Po její schůzce s Andrejem Babišem se změnil vládní plán na dorovnání financí pro obce. Byla docela ostrá a starostka teď předsedovi vlády děkuje za kampaň,“ napsal Strakatý.

Samotný rozhovor Pecková odstartovala poměrně zostra, když konstatovala, že se asi „dotkla ega pana premiéra“, proto tak rychle začal všechno řešit a odstoupil od původního plánu, že vláda sebere obcím a krajům část peněz z jejich rozpočtů a časem jim je vrátí na dotacích. „Což je naprosto šílené,“ upozornila s tím, že s čerpáním dotací je spojená neuvěřitelná byrokracie jak pro stát, tak pro obce. „Takže v DVTV jsem řekla, že jsem o tomhle opatření slyšela a že to může říct jen někdo, kdo v životě neřídil obec a nevypsal jediný dotační projekt. To se pana premiéra dotklo, takže on mi pak vyčinil, že z něj dělám blbce, že on řídil a řídí obrovské firmy. V tom jsem mu dala za pravdu, určitě je velmi schopný v řízení obrovských firem, ale privátních, byznysových, a to je úplně něco jiného,“ konstatovala starostka.

Podotkla také, že Babiš soustavně pracuje na svém mediálním obrazu a každá kritika vyjádřená veřejně se ho velmi dotýká. Dotýká se ho to natolik, že starostce udělal kampaň.

„Kampaň mi udělal, protože kandiduji do Středočeského kraje na hejtmanku a kampaň ještě nebyla spuštěna a on mi ji udělal, za což mu děkuji,“ prohlásila s úsměvem Petra Pecková.

Jedním dechem však dodala, že by to šlo i bez kampaně, kdyby Babišův kabinet komunikoval s představiteli samospráv, se Svazem měst a obcí a tak podobně. Pak by se dozvěděl, že původní plán kabinetu byl pro obce opravdu naprosto nemyslitelný. Sama o tom ledacos ví, protože její obec je v čerpání dotací velmi úspěšná. Pecková zdůraznila, že to není zásluha pana premiéra, ale skvělého zastupitelstva, které dobře pracuje, i úředníků z Mnichovic.

Část peněz, které obec čerpá, jde z Česka a část z EU.

„Nedělejte ze mě blbce, nepomlouvejte mě, máte na mě číslo, tak mi zavolejte a vyřešíme to konstruktivně,“ ohrazoval se prý Babiš. Starostka by ale nechtěla, aby se starostové, kteří mají na Andreje Babiše číslo, měli líp než ti, kdo číslo na něj nemají.

Pecková Strakatému sdělila, že i starostové z hnutí ANO upozorňovali na to, že by podle původního plánu přišli o investice na projekty, jako jsou opravy silnic a tak podobně. A protože se snaží s lidmi o problémech hovořit, hovořila i s Babišem, aby ho přesvědčila, aby obce nepřipravoval o obrovské množství peněz.

Konkrétně Mnichovice by přišly o 20 procent z daňových příjmů, což je 12 milionů, a pak jsou tu další dopady ve výši šesti milionů, takže obec by přišla o 18 milionů korun. To, že vláda schválila přímou podporu obcím ve výši 1 200 korun na hlavu, znamená, že Mnichovice dostanou zpátky 4,7 milionu korun.

Starostka také popsala, že se řídí doporučením ekonomů a investuje desítky milionů korun do rozvoje obce. Obec bude investovat asi 150 milionů korun. Jak už jednou řekla, obci pomohou i peníze z EU, ale žádat o tyto peníze je prý opravdu hodně složité. „Ta administrativa je tak strašně náročná a jsou tam tak strašné kličky a ten proces i ta následná kontrola je tak hrozně nesmyslná, že bych o tom mohla napsat knihu,“ uvedla paní starostka s tím, že řadu komplikací zapříčiňují české kontrolní orgány.

I tak si ale Pecková myslí, že má smysl tyto peníze žádat, protože dokud můžeme, máme za tyto peníze zvelebovat Česko.

