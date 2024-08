Nepoučitelný primář. „Tak jsem zpátky.“ A pak opět prskal špínu na Dostála

Martin Straka svým fanouškům oznámil, že se po týdenní blokaci vrací na platormu X, jak sám prozradil, k blokaci jeho účtu mělo dojít po slovních útocích na poslance Evropského parlamentu Ondřeje Dostála: „I’m back mezuláni... Týdenní ban za Dostála. Omlouvám se, není to zmrd. Je to velezmrd, rudej proruskej nok,“ nebral si primář ve svém příspěvku opět servítky.

„Politiku dělá jen pro zisk, ne pro lidi. Musí. Z exznalce na zdravotnické právo padl na dno a jinak už se neuživí. Anticovid žvástama se zcela zdiskreditoval. Díky jeho kecům zemřelo víc lidí. Takže zmrd a nepřímo i zabiják,“ uvedl Straka dále na adresu Dostála.

„Kdybych tu už nebyl, tak se mějte fajn. Ale na hru mlčet o těch sviních nepřistoupím,“ uzavřel primář ze sokolovské nemocnice.

Proti Dostálovi primář Straka vystupuje kriticky dlouhodobě, ostatně stejně tak jako vůči dalším zástupcům ať už parlamentní nebo mimoparlamentní opozice. „Fiala, Pekarová, Rakušan, Bartoš, Jurečka sice mají své chyby, ale jsou to slušní lidi se svědomím a zodpovědně nás ukotvují tam, kde je naše místo. Babiš, Okamura, Turek, Dostál, Konečná, Šlachta, Rajchl a další... To vše jsou bezpáteřní krysy, žijící v luxusu, ale nechající se zvolit lůzou a hlupáky a za moc a peníze nás kdykoliv prodají a zavedou do průseru a hanby. Pamatujte na to. Každý, kdo je volí, má svou část viny,“ napsal Straka například v příspěvku z 19. července.

V minulosti se Straka ostře navážel do šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a jeho voličů, které na sociální síti opakovaně označoval za „senily bez budoucnosti“. „Odporné, ubohé, trapné. Senilové bez budoucnosti rozhodují o našich dětech!!! Tohle musí skončit!!!“ napsal lékař Martin Straka ve svém čtvrtečním tweetu, kde okomentoval setkání voličů Andreje Babiše s bývalým premiérem. Shromážděné lidi, většinou důchodového věku, nazval „senily bez budoucnosti,“ komentoval Straka Babišovy voliče.

K fotce, kde je Babiš zvěčněn se svými fanynkami, připsal, že jsou to „debilky a senilky“. Někteří lidé si už na Straku stěžovali i u jeho nadřízených v nemocnici, vadilo jim, že vyjadřuje neúctu vůči starším lidem.

Jeho ostré výroky reflektoval dnes Babiš ve svém sestřihu z měst v západních Čechách, které objíždí se svým obytňákem a kde se setkává se svými podporovateli. Jedním z nich byl i Horní Slavkov, kde se střetl prý se Strakovou skupinou, kterou na něj měl poslat. „Máme za sebou první den výjezd v Karlovarském kraji. Začínali jsme v Nejdku, byli jsme v Chodově, v Karlových Varech, ve Stanovicích... no a v Horním Slavkově, kde nám nejodpornější primář této země z TOP 09 poslal partu lidí, kteří samozřejmě dělali všechno pro to, abychom vám nemohli podepisovat knížky a něco říct,“ uvedl Babiš.

A dodal, že Straka je vizitkou celé vládní koalice: „Omlouvám se za to. Je to intepretace té demokracie v podání stávající pětikoalice.“

Straka nyní na platformě X vystupuje podobně, jak jej označil Andrej Babiš, a sice jako „Ten nejodpornější“.

V minulosti ale primář nešetřil ani Miloše Zemana. Na podzim roku 2021 na sebe upozornil tím, že tehdy hospitalizovaného prezidenta Miloše Zemana de facto označil za mrtvého. „Upřímnou soustrast rodině, ať je mu lehká zem. Je to nepodložené, ale prý game is over. No jo, no, o poch*ané mrtvole není co psát, tak hájí jinou bezpáteřní kurvu,“ napsal tehdy na sociální sítě primář Martin Straka ze sokolovské nemocnice.

Podobná slova o „mrtvole“ od něj na adresu prezidenta zazněla i v červnu 2022. Důvodem bylo Strakovo rozhořčení nad tím, že Zeman nepronesl žádná slova v rámci vzpomínky na političku a bojovnici za lidská práva Miladu Horákovou, od jejíž popravy uplynulo 72 let. „Ta zechcaná mrtvola k výročí Milady ani ťuk?“ napsal Straka ve svém tweetu.

