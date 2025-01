Nepříjemná povinnost pro Kamalu Harrisovou. A lidi se baví

Dnes se oficiálně zpečetí výsledky amerických voleb, které proběhly v listopadu minulého roku. Obě komory amerického Kongresu se sejdou, aby přepočítaly počet hlasů volitelů a zpečetily tak, že Donald Trump zvítězil nad současnou americkou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. Dojde tak k situaci, která se v USA moc často neopakuje. Harrisová je jako viceprezidentka předsedkyní Senátu, takže bude schůzi předsedat a stvrdí tak svou prohru s Donaldem Trumpem. Naposledy k něčemu podobnému došlo v roce 2001, kdy svou prohru musel stvrdit Clintonův viceprezident Al Gore.

Schůze má začít v jednu hodinu odpoledne, v Česku tedy v sedm hodin večer. A vyvolává silné emoce na obou stranách. Na straně demokratů se najdou osamělé hlasy, které by si přály, aby Harrisová Trumpovo vítězství nepotvrdila. Zejména kvůli 14. dodatku americké ústavy, podle kterého se prezidentem nemůže stát někdo, kdo vedl povstání v rozporu s ústavou USA. Ale také kvůli údajnému ruskému vměšování a „ochraně demokracie“.

Velmi často je také připomínáno poslední schvalování voleb. Demonstranti z 6. ledna 2021 totiž vnikli do budovy Kongresu právě proto, že chtěli zabránit certifikaci výsledků minulých voleb. Sociální demokrat Michael si neodpustil uštěpačnou poznámku, že by republikáni neměli mít problém s tím, když by Kamala Harrisová výsledky nestvrdila a chtěla po státech, aby jmenovaly jiné volitele.

Podobně uvažoval i politický komentátor Brian Krassenstein, který žertovně nadhodil, že vtrhne do Kongresu s „kopím maskovaným za vlajku“, protože podle poloviny národa je to naprosto v pořádku.

Také demokratický kongresman Jake Auchinloss prohlásil, že Harrisová stvrdí svou prohru a bude to „patriotický čin, jakému Trump nemůže rozumět“.

Na straně republikánů naopak panuje škodolibost. Řada z nich se těší, že Harrisová bude muset podepsat svou vlastní prohru. „Harrisová, největší lúzr, teď musí potvrdit Trumpův triumf. Její politická mrtvola, spálená opovržením voličů, musí orazítkovat svůj vlastní konec. Správný konec kampaně postavené na mdlé politice identity a svatouškovských žvástech,“ ozvalo se například, stejně jako radost ze „slz liberálů“.

„Když Kamala Harrisová musí potvrdit Trumpovo zvolení, to je jako byste se objevili na svatbě svých bývalých a museli podepsat oddací list,“ glosoval jeden z komentátorů situaci. Další to naopak popsal, jako by sama sobě musela dát padáka.

