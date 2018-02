Nepřirozená a nezdravá Zemanova koalice. Toto o ní sepsal lídr opozice Petr Fiala

Profesor Jiří Drahoš podle předsedy ODS a politologa Petra Fialy nebyl právě ideálním kandidátem na prezidenta, protože nemá žádné politické zkušenosti. Ale snad by nechal politické souboje na politických stranách, na střetech mezi opozicí a koalicí, kam tyto střety opravdu patří, a nevstupoval by do nich jako další aktér. Pokud jde o zahraniční politiku, Drahoš by s pravděpodobností blížící se absolutní jistotě nezpochybňoval naše členství v NATO a v EU. Mohl by tedy být dobrým prezidentem, ačkoli nepřitahoval davy.

Jiří Drahoš se však prezidentem nestal. Zvítězil Miloš Zeman, a to s poněkud podivnou koalicí za zády. Alespoň podle Fialy.

Přestaňme si něco nalhávat a podívejme se, jak nenormální situace tu ve skutečnosti nastala. Miloš Zeman jako statečný bojovník s migrací je pěkný mýtus. Migrační krize je samozřejmě pro naše občany citlivá otázka a v celé EU probíhá spor o její interpretaci, řešení a unijní priority. Jenomže u nás kvóty odmítáme všichni, masy kulturně nepřizpůsobivých lidí tu nechce žádný politik, žádná vláda v jakékoli konstelaci. Pokud je klíčovým politickým tématem budoucnost EU a ČR v ní – a to téma určitě je – pak je skutečným paradoxem, že nejdůslednější euroskeptici a zastánci czexitu podporovali proevropského eurofederalistu, který byl donedávna ještě i největším zastáncem rychlého přijetí eura. Údajní zásadoví pravičáci stáli na barikádě za sociálního demokrata a to ještě hodně levicového střihu. Proruští aktivisté si podali ruku s deklarovanými transatlantisty. Nejsilnější kritici „špinavých praktik“ minulého období – včetně opoziční smlouvy – se jasně postavili za hlavního protagonistu této nenáviděné politiky. Myslím, že ve výčtu těchto paradoxů netřeba pokračovat. Ideově vyprázdněná politika a politickým zemětřesením otřesená politická scéna prostě umožnila tuto nenormální, politicky perverzní situaci,“ napsal v textu pro Forum24.cz.

Zásadním úkolem pravicových stran je zvýšit důvěru v pravicovou konzervativní politiku. ODS se o to pokouší a podle Fialy se jí to daří. V další prezidentské volbě má před sebou ODS za úkol postavit autenticky politického kandidáta.

Psali jsme: Nepříjemná volba, my jsme chtěli Drahoše, přiznal zcela otevřeně veřejnoprávní redaktor. Petr Žantovský přináší také chuťovky od Bakalových redaktorů VIDEO Jan Čulík a Jiří Pehe se usadili před kameru a spustili lamentaci na Zemana. Vydrželi čtvrt hodiny a je to vážně husté Babiš varuje: Jestli druhá vláda nedostane důvěru, můžou být na podzim předčasné volby Policie vyšetřuje tvrzení o Zemanově rakovině jako pomluvu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp