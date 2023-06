Nepřišla na výbor. Prý má důležitější práci... Černochové byla připomenuta její vlastní slova

reklama

V souvislosti s válkou na Ukrajině Růžička doufá, že zapojení českých vojáků se konat nebude: „Doufám, že k zapojení českých vojáků do konfliktu na Ukrajině nedojde, protože konflikt je zatím v uvozovkách záležitostí Ukrajiny a Ruska,“ uvádí Pavel Růžička. K tomu, že náčelník generálního štábu Karel Řehka tvrdí opak, dodává: „Samozřejmě pan generál Řehka možná vidí do budoucnosti víc než já, ale já stále doufám, že zapojení České republiky do tohoto konfliktu nebude už jen v rámci toho, že jsme členy NATO,“ uvedl poslanec v pořadu X-Talk.

Rusové mají podle něj problém sami se sebou. „Pokud se začátkem minulého roku rozběhli směrem na Kyjev, tam pomalu ani nedoběhli, museli se vrátit a po tom roce jsou vlastně boje opět na hranici Doněcka, tam, kde byly už od roku 2014. Tak je tu predikce toho, že konflikt bude dlouhý. Můžeme se dostat do situace jako v Izraeli. Dalších deset patnáct let tam po sobě mohou v úterý a pátek střílet rakety. Nebude to mít jasného vítěze,“ dodává Pavel Růžička s tím, že ještě neviděl, že by se Rus vzdal či prohrál. „At se to někomu líbí nebo ne, na konci bude muset být nějaká politická dohoda,“ řekl.

Informace jak z jedné, tak z druhé strany jsou informace, ke kterým musíme být velice ostražití, ať už se jedná o počty ztrát. „Ukrajinská strana tyto informace nesdílí ani s orgány, jako je naše vojenské zpravodajství nebo naše armáda. Věřím tomu, že NATO do konfliktu fyzicky vtaženo nebude, protože pro Rusko by to byl opravdu velký oříšek,“ míní Růžička.

Ing. Pavel Růžička ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Stranou nezůstaly armádní zakázky, konkrétně nákup stíhacích amerických letounů F-35. Někteří poslanci říkají, že je to zbytečně drahé a armáda by měla dál používat gripeny jako doposud. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) na F-35 trvá. Má pro to důvod? „Vláda pověřila k jednání s americkou stranou paní ministryni. Já se ptal, změnil nám někdo v rámci NATO úkol, že musíme mít F-35? Samozřejmě nezměnil. Tady se říká, co kdyby náhodou jsme to potřebovali. Jestliže v Evropě bude 600 F-35, tak 24 letadel, pokud budeme mít, nikoho nevytrhne, ale do českého rozpočtu to udělá pořádnou díru. Střízlivý odhad je 150 až 200 miliard. Nákup F-35 je pouze drahá úlitba Američanům,“ uvedl Růžička.

„Já za tím čtu to, že dnes je moderní, aby se kupovaly americké zbraně. A paní ministryně si vysnila, že ty americké stíhačky, aby byla hezká u pana ministra Austina, prostě mít bude. Ale ono to zase tak jednoduché nebude,“ řekl Růžička k úřadování Jany Černochové (ODS).

Na dotaz, zda Růžička hovořil s generálem Řehkou na sněmovním výboru pro obranu o jeho sporu s ministryní Černochovou, uvedl, že na výboru se k této věci sešli, ale Černochová nedorazila: „Paní ministryně to úmyslně zbojkotovala, což se za působení českého Parlamentu ještě nestalo. Řekla, že má moc práce, že musí dělat důležitější věci než chodit na výbor. Když byla minulé volební období předsedkyní výboru, tak všude vykřikovala, jak výbor pro obranu má kontrolní funkci vůči ministerstvu, a teď na to asi zapomněla. Takže nikdo nepřišel, ten výbor proběhl, my jsme to přerušili, budeme v tom pokračovat 20. června,“ doplnil opoziční poslanec.

Podle Růžičky je problém, že se kauza ohledně kompetenčních a personálních sporů dvou klíčových lidí, kteří mají na starosti obranu, dostala vůbec ven. „To se dostalo ven díky někomu z koaličních lidí. Já říkám, že je to špatně. Každý takový spor vnáší určitou pochybnost, to je bezesporu. U paní ministryně je ale zcela běžné, že když si někoho prosadí do funkce jako Řehku, tak za půl roku změní názor. Podívejte se na pana plukovníka Foltýna u vojenské policie, na výboru si ho prosadila, dostala tam za něj neskutečně naloženo, a podívejte, jak dlouho tam vydržel, za osm měsíců musel jít pryč,“ připomněl Růžička.

„Podle toho, jak to bylo v tisku, mělo dojít ke sporu, kdy ministryně panu generálu Řehkovi zasahovala do jeho kompetencí a nepovyšovala plukovníky do generálských hodností a rozhodovala, kdo bude vyslán na jaký zahraniční kurz. Vžijte se do kůže těch důstojníků a plukovníků, kteří nemohli být povýšeni, nevěděli proč, nemohli být vysláni do odborných kurzů do zahraničí, nevěděli proč. A já se ptám, jestli jim to paní ministryně nějakým způsobem kompenzuje?

Protože do kurzu, když jednou nejste vyslán, tak už vyslán příště být nemusíte, protože se nad vámi budou vznášet nějaké otazníky pochybností. Takže ty lidi neskutečným způsobem poškodila. Já si myslím, že tím, co vypustila do médií, přesvědčila ostatní, že na té funkci není kompetentní. Když se na to kouknete, tak ona se furt jen obhajuje,“ dodal Růžička ke sporu mezi Řehkou a Černochovou.

Budou podle Růžičky v Česku americké vojenské základny? „Já nevím, co je základna, jestli to je nějaký objekt, kde je pět lidí, to může být, jestli to budou letouny F-35 a bude tu nějaký tým, který se o to bude starat, jako že se o to ti Američané starat budou, protože do některých technologií nás nepustí, tak jestli tu v rámci smlouvy DCA vybudují nějaké komunikační centrum nebo IT centrum pro obsluhu F-35, tak tu třeba takových pět lidí bude,“ dodal Růžička k obranné spolupráci s USA.

Psali jsme: Pohrdání výborem. Arogance, jakou nepamatují. Zákulisí poslanecké vzpoury proti Černochové Zpráva o vyjednávání s Američany: Sklopili jsme uši a sklapli podpatky, shrnula Bobošíková „Rusko si zaslouží hořet.“ „Tupé škrty hned! Důchodci? No a co.“ To nejtvrdší z ODS. I překvapivé Smlouva s USA: To, co Černochová, jiní nepodepsali. A další zádrhele

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.