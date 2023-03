Nerudová: Trafiku v Senátu nechci. Jenže tím pár lidí nakrkla

reklama

Anketa Má vláda zvýšit základní sazbu DPH z 21 % na 23 %? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 8283 lidí Seznam Zprávy nyní připustila, že by měla zájem kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu. „Je to věc, o které přemýšlím a které se rozhodně nebráním,“ nechala slyšet. „Kdybych to dělala kvůli sobě, tak vám řeknu, že budu kandidovat do Senátu, protože potřebuji nějakou trafiku,“ dodala Nerudová, že to dělá pro mladou generaci. „Mladá generace chce euro, uvědomuje si důležitost a výhody našeho členství v Evropské unii,“ vysvětlila, co je její hlavní motivací kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu.

Reakce na tuto novinku byly v internetovém prostředí protichůdné. Europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) neskrývala nadšení, že by se Nerudová stala její kolegyní v europarlamentu, dokonce jí vymýšlela i další vhodné pozice, které by mohla zastávat: „Byla by škoda, kdyby česká politika přišla o Danuši Nerudovou. Já osobně bych ji nechtěla ztratit. Je to člověk, který přinesl něco nového a měli bychom s ní spolupracovat. Mně by se Danuše Nerudová líbila i jako expertka vyslaná Českem k OECD,“ uvedla.

Komu se naopak slova Nerudové nelíbila byl senátor Marek Hilšer, zejména když hovořila „trafikách“ v horní parlamentní komoře. „Zdá se, že se paní Nerudová půjde do Evropského parlamentu obětovat, protože se přece nechce veřejně angažovat kvůli sobě. Viz článek. Možná by ale měla rychleji myslet než mluvit. Takto to vypadá, že má k ústavním institucím podobný vztah jako Babiš,“ podotkl senátor.

Nad stejnou věcí se pozastavoval také komentátor Jindřich Šídlo, který Senát vnímá jako neodmyslitelnou pojistku demokracie: „Petr Pithart by možná s označením Senátu jako ‚trafiky‘ úplně nesouhlasil,“ naznačil, co by Nerudové asi řekl bývalý předseda Senátu Petr Pithart (KDU-ČSL).

„Ty eurovolby začínají vypadat zajímavě. Kdyby do toho šel Kalousek a Nerudová, konečně by to třeba začalo zajímat lidi... to by bylo super,“ usoudil Občanský aktivista Tomáš Peszynski.

Podle informací Seznam Zpráv byly právě eurovolby jedním z témat schůzek, které v poslední době absolvovala. Setkala se například s 1. místopředsedou STAN Janem Farským, který má na starosti sestavení kandidátky Starostů.

