Nerudová? „Vyrobili ji. A řekli, jak ji budou tlačit.“

„Vládní hnutí STAN představilo svou kandidátku do voleb do Evropského parlamentu. V jejím čele stojí neúspěšná kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová. Jak sama říká, lídrem kandidátky je proto, že si to prostě ve STANu dobře spočítali,“ uvedla Bobošíková

„Jsme se prostě dohodli, že jsme lidi, kteří mají rádi data, že to všechno necháme změřit, kdo má být lídr, tak jsme to prostě všechno nechali změřit, no a vyšla jsem já, že mám být lídr,“ zaznívají slova Danuše Nerudové.

„Neboli představa, že v hnutí STAN vygenerovaly regionální organizace osobnosti, které soupeřily v kvalitě myšlenek, je lichá. Lídr kandidátky STAN, tedy nečlenka hnutí Danuše Nerudová, byla vygenerována na základě toho, jak se líbila v průzkumu veřejného mínění. Nezapomeňme, jak se Danuše Nerudová stala veřejně známou. Ten proces byl podobný jako u prezidenta Petra Pavla. Víme, že je produktem skvělého marketingu. Mnohokrát jsme slyšeli, jak byl vykopán a vybroušen jako diamant někým jiným. A jeho skutečné politické názory jsme téměř neznali. Příběh Danuše Nerudové je velmi podobný. I jí vybudovali píáristé značku a ta se v daný moment protla s PR konceptem hnutí STAN. Poslechněte si,“ říká dále Bobošíková.

„Samozřejmě to vybudování toho PR té značky Danuše Nerudová v té prezidentské kampani bylo hodně silný,“ uvedla Nerudová.

„Kromě PR má pětačtyřicetiletá Danuše Nerudová s hnutím STAN společné i své, jak říká přesvědčení, že by měl být slyšet hlas mladé generace. Evidentně tak usiluje nejenom o to, aby hlas mladé generace byl slyšet, ale také, aby ji vynesl ve volbách co největší politickou moc. A jak už jsme říkali, pomoci k tomu mají titíž marketéři, kteří stáli za úspěchem prezidenta Petra Pavla při volbě hlavy státu. O jejich metodách jsme vás již informovali. S naprostým klidem tvrdí, že prezident republiky Petr Pavel přijal ve volební kampani roli míče, se kterým si hraje šikovný marketingový tým,“ dodává Bobošíková.

„Stejní marketéři mají nyní v rukách kampaň hnutí STAN, tedy i Danuše Nerudové ve volbách do Evropského parlamentu. A pokud prezidenta Pavla přirovnávali k balonu nebo k mičudě, pro Danuši Nerudovou se hodí stejný marketingový koncept, ale s jiným názvem. Co takhle třeba čokoládová tyčinka?“ ptá se Bobošíková.

„Je lídryně hnutí STAN do evropských voleb, nečlenka Danuše Nerudová, autentickou političkou s vlastním pevným názorem, nebo nám ji marketéři prodají jako pamlsek v blyštivém obalu? Ano. B je správně. Marketér STAN Martin Klčo dokonce na ekonomické vysoké škole ukázal desatero, jak se buduje v politice značka. Tady ho máte, čtěte se mnou: Kandidát, produkce, influenceři, data, strategie, peníze, komunikační týmy, sociální média. Slova jako názor, hodnota, myšlenka, ty se v desateru nevyskytují, ovšem pro tvorbu toho správného kandidáta návod funguje, hovoří marketér hnutí STAN, který vytvořil kampaň Petra Pavla,“ sdělila Bobošíková

„Vzhledem k tomu, jak skvěle zafungoval marketing při volbě hlavy státu, dá se předpokládat, že podobně zafunguje při volbě do Evropského parlamentu. A o fakta, o ta půjde až na posledním místě. V Aby bylo jasno jsme vás často informovali o tom, jak si Danuše Nerudová počínala v roli rektorky Mendelovy univerzity v Brně. Její lampa s koněm za statisíce nebo hrubá pochybení v udělování doktorských titulů se staly legendárními,“ podotýká Bobošíková a ukazuje rozhovor s Danuší Nerudovou z pořadu Echo Podcasty. „Danuše Nerudová tvrdí, že ji se STANem spojuje zdůrazňování role regionů a že si STAN vybrala mimo jiné i proto, že to má v regionech odpracováno. Ovšem jedním dechem dodává, že v těch regionech jsou obrovské problémy,“ uvedla Bobošíková.

„Danuše Nerudová vede jeho kandidátku, ovšem zároveň se nechal předseda hnutí STAN Rakušan slyšet, že by ji chtěl jako eurokomisařku. O čemž se ale bude jednat až po volbách do Evropského parlamentu. Neboli: Vládní STAN chce prostřednictvím vylepšené PR značky Danuše Nerudové získat co nejvíce hlasů a poté Danuši Nerudovou prosadit jako eurokomisařku za Českou republiku. A protože nelze být zároveň eurokomisařem a europoslancem, tak STAN získá přesunem Nerudové do Evropské komise další poslanecký mandát v europarlamentu. Taková jsou pravidla. Připomínáme, že hnutí STAN by podle posledních průzkumů volilo do Evropského parlamentu zhruba 15 % občanů. Evidentně jim nevadí Dozimetr, šifrované telefony, pokus o poslancování na dálku ani vypnutí některých webů. Podívali jsme se, co nabízí hnutí STAN ve svém politickém programu pro volby do Evropského parlamentu. A stojí to za to. Chvílemi se v něm vládní STAN tváří, jako že je vlastně opozice a že s vládou Petra Fialy nemá vůbec, ale vůbec nic společného. Chcete příklad? Tady je. Podle programu STANu by měla být zajištěna zdravotní péče i v těch nejodlehlejších regionech, ovšem česká vláda, ve které STAN sedí, chce naopak v regionech nemocnice rušit. Další neuvěřitelný slib. STAN chce garantovat dostupné a kvalitní potraviny. Přitom sedí ve Fialově vládě, která neváhá dovážet pšenici z Ukrajiny na hony vzdálenou českým i eurounijním kvalitativním standardům,“ dodala Bobošíková.

„A co chce mladá a pohledná pětačtyřicítka z Brna, nezávislá kandidátka za hnutí, kterému říká strana, prosazovat v Evropském parlamentu dál? Chce ustanovit evropského komisaře pro obranu, chce zrušit právo veta v mnoha oblastech, především v zahraniční politice a chce zavést euro. Chce posílit vojenskou podporu Ukrajiny. A pojďme dál. Program STANu zcela bezostyšně nabízí také větu, že svoboda projevu je základním pilířem demokracie. Opět připomínám, že STAN sedí ve Fialově vládě, která před dvěma lety doporučila vypnutí některých webů. A ti, kteří si tehdy nechali vládou vést ruku a tupě ji poslechli, teď prohrávají jeden soud za druhým. Nebyl by to STAN a nebyla by to Danuše Nerudová, aby neslibovaly evropskou demokracii a občanskou společnost. STAN chce evidentně postupnou federalizaci Evropy. Podle programu mu vadí, že v evropských volbách rezonují především národní otázky. A chce proto posílit evropský rozměr voleb vytvořením speciálního nadnárodního volebního obvodu. A protože bez občanské společnosti se liberální demokracie neobejde, koneckonců i pětikoalici pomohl k moci Milion chvilek, chce STAN, aby orgány Evropské unie vypracovaly strategii občanské společnosti. Neboli podle STANu by Evropská komise měla rozhodovat o tom, jakým směrem se budou ubírat neziskové organizace a aktivisté. Co myslíte? Bude to jednosměrná cesta k světlým zítřkům, anebo vícesměrná pluralitní svobodymilovná dálnice? B Je špatně. A pozor! Má se vytvořit systém, ve kterém by mohli aktivisté a obránci práv Evropské unie podávat průběžné zprávy o všech formách útoku, hrozeb, očerňovacích kampaních a omezení občanského prostoru tak, aby se jimi mohla unie včas zabývat a problémy účinně řešit. Prostě taková mezinárodní udavačská služba s posvěcením Bruselu. Myslím, že domovní důvěrníci, uliční výbory a bolševičtí donašeči blednou závistí. Ale to není všechno,“ pokračovala Bobošíková.

„STAN chce také posílit evropskou právní úpravu ochrany osob odhalujících informace ve veřejném zájmu. Ovšem zda je ve veřejném zájmu věšet na vládní budovy představitele cizích zemí v pytli na mrtvoly nebo ukazovat ze střechy Ministerstva vnitra politickému protivníkovi datum jeho soudního jednání, materiál hnutí STAN neuvádí. Občanskou společnost podle STANu jsme tedy probrali, vlastně ještě neprobrali. Ještě nám chybí zavedení volebního práva od 16 let. STAN po něm touží a zároveň nezapomíná na starší generaci. A víte proč? Protože evropské financování zpřístupní rekvalifikační kurzy a sociální zabezpečení tak, abychom my starší měli šanci i v pozdějším věku nastartovat třeba úplně novou kariéru. Tak nevím. Možná tady bojuje Danuše Nerudová i za sebe. Je jí 45 a bůhví, jak to má na Mendelově univerzitě, když nedávno sama opustila pracoviště, které řídila. Mimochodem, víte, co minulý týden rozhodl Ústavní soud v Belgii, kde mohou volit mladí lidé už od 16 let? Pozor! Do Evropského parlamentu teenageři volit nemohou, ale dokonce musí. A pokud k volbám nepřijdou, hrozí jim pokuta. Tolik tedy k dojemné péči o mladé voliče. K nařízení, koho volit, už je tedy jenom krůček. Ukázali jsme vám aktuální politický program profesorky Nerudové, nezávislé lídryně hnutí STAN,“ konstatovala závěrem Bobošíková.

