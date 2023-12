Nervy ze stárnutí už od čtrnácti. Seznamte se, generace Z

reklama

Mladí svůj vzhled a stárnutí řeší prý spíše prevencí než korekcí. Shánějí kosmetické produkty, které předcházejí stárnutí a které například obsahují filtry proti slunečnímu záření. 70 procent zástupců generace Z prý používá pleťová séra proti stárnutí.

Na tiktoku dokonce rady proti stárnutí mohou najít i mladší, již 14letí se zabývají tím, co dělat k zastavení procesu stárnutí.

Zákazníci z generace Z se podle spoluzakladatele firmy True Beauty Ventures Riche Gerstena zajímají zejména o účinnost, rychlé výsledky a cenu. Jak se jejich preference vyvinou s přibývajícími roky, stále není jasné.

Podle pařížské dermatoložky Dialy Haykalové chce generace Z zkrátka zpomalit proces stárnutí. Plastický chirurg Paul Nassif k tomu dodává, že se setkává se stále větším počtem lidí, kteří chodí na kosmetiku či si nechávají udělat drobný zákrok s použitím laseru.

Kromě strachu ze stárnutí má generace Z podle průzkumu ještě jiný problém. Studie provedená pro italský řetězec restaurací Prezzo ukázala, že až 86 procent dotázaných ve věku od 18 do 24 let řeklo, že v nich pohled do menu v restauraci vyvolává úzkost. 34 procent lidí pak uvedlo, že je situace znervózňuje natolik, že raději požádají spolustrávníka, aby jim objednal.

„Někteří to dotáhli do extrému: téměř 40 % respondentů z generace Z řeklo, že by jednoduše nešli na večeři ven, pokud by si nemohli předem zkontrolovat, co je na menu,“ píše list The New York Post, který o studii referoval. V Česku její výsledky přejal server Seznam Zprávy.

