Nesmíte říkat „blázen“, ale „člověk s duševním onemocněním“, káže zástupkyně ombudsmana Šimůnková. A má i další nápady, ze kterých si někteří smíchy poprskali monitor

Zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková se domnívá, že některé dosud běžné výrazy jsou nevhodné a že by měly být nahrazeny těmi, které budou "více respektující". Jde jí například o spojení mentálně retardovaný, o němž by mělo být hovořeno jako o člověku s mentálním postižením, slepecká hůl by měla být nazývána bílou holí, slepecké písmo výhradně Braillovo písmo, hluchý jako člověk, který je neslyšící. Zmizet ze slovníků by měl také invalida, který by měl být nazýván jako člověk s postižením. Blázen by pak měl být člověk s duševním onemocněním, blázinec výhradně psychiatrická nemocnice.

Podle Šimůnkové má být nově kladen důraz na slovo člověk nebo lidé. Podle ní je totiž důležité vidět na prvním místě člověka a pak teprve jeho postižení.

„Důležité je vidět na prvním místě člověka a teprve pak jeho postižení, což znamená mluvit například o člověku s postižením a ne o postiženém člověku, stejně tak je lepší vyhýbat se například jednoslovným označením, jako nevidomý, vozíčkář, autista, protože tím se identita člověka také redukuje pouze na jeho postižení,“ uvedla.

Podle příručky, kterou ke svému opatření Šimůnková vydala, by se neměla také užívat slovní spojení "trpí postižením" či "je upoután na vozík." Celý manuál je určen zejména médiím, prostřednictvím nichž by se s novými spojeními měla sžít široká veřejnost.

"Věřím, že pokud si nejen novináři osvojí námi navrhovaný způsob prezentace lidí s postižením, přirozeně tím ovlivní i pohled celé veřejnosti na lidi s postižením,“ uvedla Šimůnková.

Podle zástupkyně ombudsmana je důležitá už samotná příprava na psaní článku nebo na rozhovor s lidmi a o lidech s postižením: „Je třeba věnovat pozornost nejen jazykové stránce, ale také přípravě podmínek pro natáčení nebo setkání. Novinář by se měl předem zeptat na povahu postižení a z toho vyplývající potřeby, a podle toho vybrat místo, které je například bezbariérové, bez rušivého hluku, s potřebným osvětlením. Myslet je třeba i na to, jestli člověk s postižením nebude potřebovat přítomnost někoho dalšího, třeba tlumočníka do znakového jazyka.“

Doporučení vzniklo ve spolupráci se speciálními pedagogy, lingvisty, neziskovými organizacemi, novináři, ale především se samotnými lidmi s postižením. Přináší řadu praktických rad a doporučení pro komunikaci s lidmi s různým typem postižení a zástupkyně ombudsmana věří, že otevře veřejnou diskuzi o zobrazování lidí s postižením v médiích. Na podzim připravuje konferenci na toto téma a uvítá na ní nejen novináře, zástupce dalších médií, ale i odborníky z oboru lingvistiky. „Není třeba se bát ani komunikace s člověkem s mentálním postižením nebo s poruchou autistického spektra. Stačí pouze dodržovat určitá pravidla a řídit se radami z našeho manuálu, přizpůsobit tempo i slovník, snažit se o maximální srozumitelnost,“ uzavírá zástupkyně ombudsmana.

Před nedávnem se obdobným problémem zabývala Organizace spojených národů. Ta mimo jiné chtěla, aby se přítel a přítelkyně nahradili slovem partner, manželé a manželky pro změnu slovem choť.

"Politická korektnost je zvrácená ideologie. Takto to začíná. A vždycky se to na počátku tváří mile, ohleduplně a vůbec tak nějak plyšově... Ale je to totalitní ideologie a jako taková posouvá společnost k totalitě. Vydala to zástupkyně ombudsmana, která je na úřadě ještě z dob paní Šabatové. Tj. ne nový ombudsman," uvedl k problematice brněnský komunální politik Robert Kotzian.

Své pak také napsal internetový glosátor Martin Gust. "Chtěl bych zdůraznit, že paní Šimůnková je především člověk. Pokud byste ji chtěli popsat, zvažte prosim nejen jeji zdravotní stav, ale také faktory prostředí, faktory osobnosti, možnost sociální participace nebo míru jeji soběstačnosti," apeloval.

"To je ta neomarxistická paní, co tam ještě zbyla po AlShabatové a kope do Křečka. OSN, WHO a ostatní neomarxistické organizace je potřeba poslat do pekla, kam patří. Stejně jako Šimůnková. V žádném případě pak nepoužívejte spojeni 'mentálně retardovana'," napsal komentátor Ivan Šrámek.

"Myslíte, že když oné dámě vzkážu 'skoč mi na cara, ty nádhero', bude to více respektující? Neměl bych jí radši napsat 'skoč mi na cara, ty člověku s vagínou'?" ptal se pražský komunální politik ODS Jan Paluska. Právníka a akademika Tomáše Tyla pak téma přinutilo k delšímu zamyšlení. "Omluvte mne, smíchy jsem si poprskal monitor... No, dobře, takže zas jsme u toho, že salát by měl být zelenochrupka a kapesník nosočistoplena, ostatně proč ne, když se to někomu líbí... Ovšem když jsem si přečetl, že 'vozíčkář" má být 'člověk pohybující se na vozíku'... Ano, opět se mi vybavil můj oblíbený Švejk," napsal Tyl. A následně citoval přímo ze Švejka. "Voják odešel s paketem. Čekali v předsíni dlouho, až se otevřely dveře a jimi nevešel, ale vletěl do předsíně polní kurát. Byl jen ve vestě, v ruce držel doutník. „Tak už jste tady,“ řekl k Švejkovi, „a to vás přivedli. É — nemáte sirky?“ „Poslušně hlásím, pane feldkurát, že nemám.“ „É — a proč nemáte sirky? Každý voják má mít sirky, aby si mohl zapálit. Voják, který nemá sirky, je… Co je?“ „Je, poslušně hlásím, bez sirek,“ odpověděl Švejk. „Velice dobře, je bez sirek a nemůže nikomu připálit. Tak to by bylo jedno a teď to druhé. Nesmrdějí vám nohy, Švejku?“ "Tak já poslušně hlásím, že mi nohy nesmrdějí a tady zas někdo uchopil dobrou myšlenku a udělal z ní gender-eko-fair-correct-koninu. Ten manuál jsem si přečetl a jako člověk, který má jistá 'postižení' (ano, mám několik hendikepů a nelíbí se mi ani české slovo 'postižení', ale ať chci nebo ne, tak vyjadřuje realitu!), s ním klidně nejméně z 50 % budu souhlasit. Těch zbylých 50 % je ideologický balast a nesmysl. Je těžce uvěřitelné, že paní Šimůnková nedokáže odfiltrovat těch 50 % tak, aby to byl opravdu užitečný manuál. 'Ich žase...', " zmínil Tyl. "Tento nesmyslný ideologický útok na český jazyk nic nepřináší. Je hloupý, zbytečný a navíc směšný. A musím říct, že obdivuji Stanislava Křečka, že to trpí, i když vím, že na ombudsmanství běží řada projektů a mnoho z nich z éry jeho předchůdkyně. Ale - je to hrozné... Co je to sestromuž?! Jo aha, švagr...Šmarjaaaa!!!" napsal závěrem.

