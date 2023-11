Nesouvisí, nemám takové signály. Lipavský odmítl, že by Fialu nepřijali kvůli Izraeli

Ruská agrese na Ukrajině, exploze násilí na Blízkém východě, nejednoznačné vyhlídky na budoucí soužití s Čínou. Svět za hranicemi Česka je stále nevyzpytatelnější a nebezpečnější. Objevují se také velmi nestandardní gesta, jako je zrušení Fialovy (ODS) cesty do Nigérie či Síkelovy cesty do Saúdské Arábie. To ale nemusí Českou republiku nijak znepokojovat, ujišťoval v pořadu Interview ČT24 ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Naše pozice vůči Izraeli nám podle jeho slov dává výhody.

„Chtěl bych říct, že ta cesta se začala plánovat teprve před čtrnácti dny, někdy prostě věci nedopadnou, jak by si všichni přáli. Je potřeba zůstat u toho, že nigerijská strana dala vědět, že není schopna zajistit plnohodnotný program,“ vysvětloval, že za vším stojí nedostatek času a organizační náročnost této návštěvy.

„Můžeme číst mezi řádky, můžeme to nějak interpretovat, ale já rád pracuji s fakty,“ zdůraznil Lipavský. Na to, že Novinky a další české zpravodajské weby uvedly, že Česko dostalo od Nigérie diplomatickou facku, následně poznamenal: „Mediální interpretace. Pro mě je důležité to, co nám notifikovala nigerijská strana,“ zopakoval v pořadu Interview ČT24 ministr zahraničí.

Platí totéž i pro zrušení cesty ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely, který se nechal vyfotit s izraelskou vlajkou, do Saúdské Arábie, jejíž obyvatelstvo vyjadřuje silné propalestinské tendence? „Ta cesta byla odložena a já věřím, že se ji podaří zrealizovat. Žijeme ve světě, který není jednoduchý a rozhodně naším úkolem je navazovat intenzivní vztahy. Nerad bych to v těch jednotlivých případech převáděl do nějakých signálů, které by nás měly nutně znepokojovat,“ uvedl Lipavský.

Nebyla by namístě podle Lipavského změna v tom, jak jsou české postoje vůči Izraeli projevovány? „Nemyslím si, že máme ustupovat z těch principů, které v zahraniční politice vůči Izraeli a vůči celé té situaci máme. Je to právo Izraele na vlastní sebeobranu. Je to také důraz na mezinárodní právo. Nemyslím si, že naše podpora pro Izrael znamená, že bychom museli z těchto pozic ustupovat, dává nám to výhody v dialogu s Izraelem, v regionu Blízkého východu máme určitý respekt i skrze náš vztah s Izraelem,“ uvedl ministr zahraničí.

Vyvrátil názor politologa Josefa Mlejnka, který pro Novinky uvedl, že jasně deklarované postoje Česka vůči Izraeli se dobře prodávají doma u elektorátu vládních stran, ale v zahraničí mohou vést k miliardovým ztrátám, narážel na slova ministryně obrany Černochové (ODS), která doporučila Česku vystoupení z OSN v souvislosti s hlasováním, které velkou většinou podpořilo okamžité příměří v Pásmu Gazy: „Nejsem si vědom žádných takových ztrát. Nejsem si vědom, že by byla zrušena nějaká zakázka, kontrakt nebo že bychom z těchto důvodů byli vyřazeni či nedopadl reálný byznys. Osobně si nemyslím, že něco takového hrozí či je na obzoru. Jsme hodně daleko toho, abychom dosáhli momentu, kdy začne politika vstupovat do byznysu,“ komentoval Lipavský citlivost ekonomické diplomacie.

