Nevěděl, neřekli mu, nemohl se připravit. Dostat kloudné slovo z Fialy byl problém

Prospěla někdy ODS České republice?
Anketa
Prospěla někdy ODS České republice?
Petr Fiala v rozhovoru pro Volební FLOW také prohlásil, že při představování programu došlo i na slib zrušit Ministerstvo pro místní rozvoj.
„To ... v tuto chvíli... hm… by bylo asi předčasné. Poctivě... hmm... říkám, že nemám,“ přiznal předseda ODS, že neví, kolik by se ušetřilo zrušením ministerstva.
Stejně tak je to i s garancemi hypoték pro mladé, na které přišla řeč během středy, kdy SPOLU startovala kampaň. „To se ještě všechno musí dodefinovat,“ pravil premiér. Stran bydlení koalice SPOLU prohlašuje, že je třeba stavět nové byty, ale i tato výzva stojí na hliněných nohou. Premiér bez okolků přiznal, že neví, kolik má stát potenciálně k dispozici pozemků, na kterých by bylo možné stavět nové byty. „Já to číslo nemám v hlavě, nebudu předstírat, že ho mám...“
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
A premiér počal slovně kličkovat. „To bych určitě se asi dokázal připravit, kdybyste se mě zeptali dopředu... teď mě nic nenapadá,“ pravil premiér.
Ve stejném duchu odpovídal na dotaz, kde se vezmou peníze na posilování obrany. Premiér zdůraznil, že posílit obranu je nezbytné. Ale v podstatě zůstal u tohoto prohlášení. „Takže musíme ty peníze najít. Ono to nejsou zas tak dramatické částky. Velká část může být zajištěna z rostoucích příjmů státního rozpočtu, protože my věříme, že bude ekonomický růst,“ pravil premiér.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák