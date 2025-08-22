Nevěděl, neřekli mu, nemohl se připravit. Dostat kloudné slovo z Fialy byl problém

22.08.2025 13:01 | Monitoring

Koalice SPOLU představila v předvečer výročí vpádu sovětských tanků do Československa volební program na léta 2025 až 2029. Jen se zdá, že by se na něj novináři raději neměli moc ptát. Protože když se ptají, premiér Fiala říká, že nemá k dispozici některá konkrétní data, případně si je nevybavuje.

Nevěděl, neřekli mu, nemohl se připravit. Dostat kloudné slovo z Fialy byl problém
Foto: Facebook
Popisek: Premiér Petr Fiala

Anketa

Prospěla někdy ODS České republice?

11%
0%
1%
1%
87%
hlasovalo: 25210 lidí
 Premiér Petr Fiala např. v pořadu Flow prohlásil, že se teprve musí přesně dopočítat dopad nápadů koalice SPOLU na daňový systém. „To se samozřejmě musí dopočítat... to závisí na tom, jak to bude... jak to bude nastaveno... na tohle je fakt čas. Důležité je, že tohle chceme udělat,“ pravil Fiala.

Petr Fiala v rozhovoru pro Volební FLOW také prohlásil, že při představování programu došlo i na slib zrušit Ministerstvo pro místní rozvoj.

„To ... v tuto chvíli... hm… by bylo asi předčasné. Poctivě... hmm... říkám, že nemám,“ přiznal předseda ODS, že neví, kolik by se ušetřilo zrušením ministerstva.

Stejně tak je to i s garancemi hypoték pro mladé, na které přišla řeč během středy, kdy SPOLU startovala kampaň. „To se ještě všechno musí dodefinovat,“ pravil premiér. Stran bydlení koalice SPOLU prohlašuje, že je třeba stavět nové byty, ale i tato výzva stojí na hliněných nohou. Premiér bez okolků přiznal, že neví, kolik má stát potenciálně k dispozici pozemků, na kterých by bylo možné stavět nové byty. „Já to číslo nemám v hlavě, nebudu předstírat, že ho mám...“

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

79%
14%
7%
hlasovalo: 5493 lidí
„A dokážete být konkrétní, která lokalita by se tak dala využít?“ padla navazující otázka.

A premiér počal slovně kličkovat. „To bych určitě se asi dokázal připravit, kdybyste se mě zeptali dopředu... teď mě nic nenapadá,“ pravil premiér.

Ve stejném duchu odpovídal na dotaz, kde se vezmou peníze na posilování obrany. Premiér zdůraznil, že posílit obranu je nezbytné. Ale v podstatě zůstal u tohoto prohlášení. „Takže musíme ty peníze najít. Ono to nejsou zas tak dramatické částky. Velká část může být zajištěna z rostoucích příjmů státního rozpočtu, protože my věříme, že bude ekonomický růst,“ pravil premiér.

Psali jsme:

„Obludnost.“ Fiala natočil video o opozici. Zle se mu to vrátilo
Premiér Fiala: S Rakušanem a Hřibem na víno. A přiťukneme si
Fiala už plánuje pokračování své vlády
Fiala (SPD): V Berlíně zuří krvavá válka imigrantských gangů

 

Zdroje:

https://www.e15.cz/videoporady/flow/petr-fiala-v-exkluzivnim-rozhovoru-zavedeme-pausalni-dan-i-pro-male-firmy-hypoteku-mladym-garantujeme-1426797

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

bydlení , Fiala , ODS , program , rodina , vláda , SPOLU

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Orientuje se podle vás premiér Fiala dostatečně v předvolebním programu SPOLU?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

Martin Herman, MPA byl položen dotaz

Chápu vás dobře?

Že kauza dozimetr není vyšetřována objektivně, a že podle vás tato vláda ovlivňuje vyšetřování? Jsme na tom jako stát podle vás tak špatně, že u nás nefunguje nezávislé vyšetřování a justice? A stejnou logikou, nehrozí pak, že když bude u vlády ANO, budou ovlivňována kauzy kolem Babiše nebo když v n...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Potraviny a nápoje jdoucí ruku v ruce s celulitidouPotraviny a nápoje jdoucí ruku v ruce s celulitidou Dejte sbohem neustále suchým koláčůmDejte sbohem neustále suchým koláčům

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Odmítáte? Příště to může být horší.“ Politolog varoval Ukrajinu

11:25 „Odmítáte? Příště to může být horší.“ Politolog varoval Ukrajinu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dal jasně najevo, že odmítá jedno z Putinových ultimát, bez…