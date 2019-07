Nevítaný náklad kamionu na severu Moravy: Pět Afghánců bez dokladů

08.07.2019 21:55

Policie v neděli ráno na Frýdecko-Místecku objevila v kamionu jedoucím z Makedonie pět nelegálních migrantů z Afghánistánu. Makedonský řidič prý o „nezvaných hostech“ v návěsu neměl tušení. Pětice mladíků okolo dvaceti let, kteří na území státu vstoupili neoprávněně, bez cestovního dokladu, platného víza či jiného povolení, by podle mluvčí moravskoslezské policie Gabriely Pokorné nyní měla putovat zpět do zemí, kde již dříve požádali o azyl, tedy do Bulharska, Řecka či na Slovensko.