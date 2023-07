Nezadržitelný vzestup německé AfD. Čekají Německo změny? Padl odhad

reklama

I když je pravicová strana Alternativa pro Německo na vzestupu, nelze jí podle názoru Poláka považovat za hrozbu pro německou demokracii. „Myslím, že pro německou demokracii hrozbou není. Samozřejmě, že z těch průzkumů mají tradiční německé strany – sociální demokraté, konzervativci, Zelení a koneckonců i levicová strana Die Linke i liberálové – velké obavy. Hledají odpověď na otázku, čím to je, že je ta podpora tak veliká,“ komentuje nejnovější průzkumy, v nichž se AfD stabilně drží na 20 procentech a je druhou nejsilnější německou stranou před německou sociální demokracií.

„Myslím, že ta veliká podpora Alternativě pro Německo souvisí zejména s prací současné koaliční vlády, kterou vede kancléř Olaf Scholz za sociální demokraty, kde jsou Zelení a liberálové z FDP – a je to koalice, která je velmi protichůdná a velmi složitě se domlouvá na zákonech. To, co lidé vidí, je rozhádaná vláda, a to je něco, co se německé veřejnosti nelíbí, to posiluje anti-establishmentové nálady, takovou tu nespokojenost mezi Němci. Proto podpora AfD roste, aniž by udělala cokoli konkrétního,“ říká Polák v pořadu Interview ČT24.

„Německá vláda samozřejmě dělá chyby a bylo by s podivem, kdyby v krizovém období jako je teď, kdy je válka na Ukrajině a energetická krize, chyby nedělala. Je to velmi vypjaté období. Podobně to bylo za covidové pandemie, kdy vláda kancléřky Merkelové bezesporu dělala také chyby a během toho období podpora AfD také rostla, protože ta nespokojenost občanů byla velká,“ připomíná zpravodaj ČT.

Mezi kontroverzními kroky německé vlády zmínil tzv. zákon o vytápění, který vzbuzuje obrovské emoce a přispěl k rozletu Alternativy pro Německo. „Německo se připravuje na přechod od fosilních paliv na obnovitelné zdroje a když se podíváme, co vše to bude obnášet a kolik budou muset německé domácnosti na to vynaložit peněz, tak už v tom se objevují problémy, protože německé domácnosti říkají, že je to moc drahé a moc brzy,“ dodává Polák s tím, že zrealizovat to nebude jednoduché. „Je vidět, že v Německu je velký nedostatek pracovních sil a když se mluví o tepelných čerpadlech a deseti tisících domů, které se musí v horizontu jedné dekády přenastavit na jiný zdroj, tak i kdyby ty peníze tam byly, nebudou lidé, kteří to udělají,“ upozorňuje, že chybí řemeslníci a je jisté zpoždění.

Jedním z témat, kvůli kterému AfD v německém parlamentu už dlouho sedí, je také migrace. Čísla žadatelů o azyl v Německu v posledních měsících velmi stoupají. Podle Poláka to ale není ten hlavní strašák pro německou společnost, nýbrž nástroj politického boje. „Řekl bych, že migrace je nástrojem politického boje, a to velmi výrazným a zvlášť teď v Sasku. Myslím, že i během příštího roku ta rétorika v tom politickém boji v Sasku bude určitě s tématem migrace,“ očekává Polák.

Stranou nezůstala ani role Německa ve válce. „Myslím si, že by většina německé společnosti souhlasila s tím, že chce mír, aby se situace na Ukrajině uklidnila a nezabíjelo se. Jsou různé způsoby, jak toho dosáhnout. Německo se dopracovalo k tomu, že tím řešením není nedodávat pomoc Ukrajině. Němcům došlo, zejména německé vládě, že pokud by Ukrajině neposkytla těžké zbraně, dívala by se na někoho, kdo je napadený, bezbranný, což by se v podstatě rovnalo nepřímé podpoře Ruska,“ říká Polák.

Stýská se podle Poláka Němcům většinově po éře Angely Merkelové, kdy takové problémy řešit nemuseli a zažívali období ekonomického stability a růstu? „Myslím, že ta nostalgie po Merkelové bezesporu teprve přijde, zatím je moc krátká doba, poté co Merkelová z politické scény odešla. Ten bezprecedentní růst ekonomiky v letech 2009 až 2019 je něco, na co skutečně budou vzpomínat v dobrém, protože výhledy německé ekonomiky nejsou tak růžové jako byly v té druhé dekádě,“ dodává zpravodaj ČT v Německu Pavel Polák.

