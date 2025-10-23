Ministr Vlček: 200 milionů na infrastrukturu pro výzkum, vývoj a inovace

23.10.2025 17:17 | Monitoring

MPO vyhlašuje III. výzvu aktivity Potenciál z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

Ministr Vlček: 200 milionů na infrastrukturu pro výzkum, vývoj a inovace
Foto: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popisek: Lukáš Vlček ministr průmyslu a obchodu

Výzva je určena malým a středním podnikům, ale také malým společnostem se střední tržní kapitalizací k získání podpory pro zavádění a zvyšování počtu společností s vlastní infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Na jeden projekt lze získat až 60 milionů korun.

„Podpora rozvoje firem, které budují vlastní výzkumnou a inovační infrastrukturu a investují nemalé zdroje do vývoje a inovací s pomocí evropských fondů, je klíčová pro zvyšování konkurenceschopnosti jak samotných podniků, tak celé české ekonomiky,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček s tím, že firmy v přechodových regionech mohou získat podporu na založení nebo rozvoj center výzkumu, vývoje a inovací, konkrétně na pozemky, budovy a další potřebné vybavení.

Ve výzvě jsou podporovány aktivity související s pořízením nových technologií a zařízení pro zajištění průmyslových výzkumných a vývojových aktivit podnikového centra (laboratorní přístroje, měřící a simulační zařízení) včetně investic do stavebních úprav či budov. Na projekty VaV infrastruktury mohou podniky získat až 60 milionů korun.

Ing. Lukáš Vlček

  • STAN
  • ministr průmyslu a obchodu
Preferovány jsou projekty, které se budou zaměřovat na aktuální technologické trendy s vysokým rizikem a vysokým aplikačním potenciálem a které povedou k vyššímu využití potenciálu a zvýšení úrovně technologické připravenosti pokročilých technologií typu DEEP TECH a pokročilých digitálních řešení, která mohou přinést nová řešení pro aktuální průmyslové a společenské výzvy.

„Výzva si dále klade za cíl podpořit nové slibné oblasti a technologické trendy s vysokým rizikem a vysokým potenciálem, které mohou významně podpořit hospodářský růst a které mohou přispět k transformaci průmyslových ekosystémů se zaměřením na aktuální průmyslové a společenské výzvy a stát se základem pro nové rychle rostoucí společnosti, nová průmyslová odvětví nebo nové způsoby řešení společenských výzev,“ dodává zastupující vrchní ředitel Sekce fondů EU Martin Hronza.

Celá alokace III. výzvy aktivity Potenciál je určena pro projekty s místem realizace v přechodových regionech NUTS 2 Střední Čechy, Jihozápad a Jihovýchod. Model hodnocení je v souladu s principem „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH), který je ukotven v Zelené dohodě pro Evropu.

Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace (ZDE), která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a administrací projektu. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky a zároveň provozuje bezplatnou Zelenou linku 800 800 777.

OP TAK 2021-2027 (ZDE) je jeden z klíčových evropských programů na podporu podnikatelů. Jeho cílem je zvýšit přidanou hodnotu podniků, podpořit rozvoj nových inovativních firem a usnadnit chytrý přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Program se primárně zaměřuje na podporu malých a středních podniků. V oblasti úspor energií, energetické a digitální infrastruktury nebo výzkumu a vývoje nechybí ani podpora pro velké podniky. Řídicím orgánem je Sekce ekonomiky a fondů EU Ministerstva průmyslu a obchodu.

Podrobnosti Výzvy najdete ZDE. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 6. listopadu 2025 do 17. února 2026 prostřednictvím portálu ISKP2021+ (ZDE).

autor: PV

