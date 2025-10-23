Turek slavil jako král. Venku mrzli novináři. Dárků dvě velká auta

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
„Z Varů jsme v podstatě cestovali všichni jak stěhováci. Byla to dvě velká auta, neekologická auta. Jela plná dárků,“ doplnil po chvíli.
Gabriela Sedláčková se také nově stala poslankyní a s Turkem rozhovor vedla.
A podivoval se nad tím, kolik pozornosti věnovala média jeho oslavě. Poslankyně Gabriela Sedláčková popsala, co o Turkově oslavě slyšela od své maminky.
„Moje maminka mi po čas toho, co my jsme slavili tvoje narozeniny v Karlových Varech, psala: ‚To je vtipný, ve všech hlavních zprávách je Turkova narozeninová oslava. Mluví o ní v podobném množství, jako když mluvili o svatbě královské rodiny‘.“
„To je skvělý,“ pousmál se Turek. A prozradil, že mu novinářů vlastně bylo líto. „Já jsem je teda chtěl poprosit, jestli si nechtějí jít udělat fotku dovnitř, protože ono mrzlo a byli tam od čtvrtka. Tak mně jich bylo líto a říkal jsem si, že je pozvu na drink nebo něco. Ale to mi řekla ochranka, že v žádném případě nejde. Tak jsme je aspoň nechali udělat nějaké fotky, aby tam nemuseli mrznout,“ prozradil Turek. „V jednu chvíli jsme je pozvali dovnitř a oni udělali krásný fotky a přidali k nim hezké popisky,“ prozradil Turek.
Na oslavě Filipa Turka nechyběli jeho parťáci z politiky, ale ani milovníci veteránů. Na Turkovu počest lázeňským městem projela i kolona veteránů, které budily podobnou pozornost jako sám oslavenec, který se nedávno ocitl v hledáčku Deníku N.
Ten před pár dny napsal, že Filip má na triku několik rasisticky laděných výroků. Jeden z nich se měl týkat i romské holčičky Natálky, která byla v roce 2009 popálena při žhářském útoku ve Vítkově na Opavsku. Turek připustil, že za mlada „v telecích letech“ mohl napsat některé věci, za které by si dnes nafackoval. Ale jednoznačně odmítl, že by psal cokoli, co by se jakkoli mohlo dotknout romské holčičky Natálky. V roce 2009 teprve dvouleté.
autor: Miloš Polák