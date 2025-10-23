Texas má trh, Zlínský kraj know-how. Teď je čas propojit síly, říká český honorární konzul

Můžete se s našimi čtenáři podělit o to, jak jste se stal honorárním konzulem České republiky a jaké je vaše osobní spojení s Českou republikou a jejími regiony?
Můj vztah k České republice je dlouhodobý. Začal v roce 1996, kdy ministr navštívil San Antonio a přednesl přednášku ve World Affairs Council. V roce 1998 jsem s ním v Praze vedl seminář na téma „Podnikání v Texasu“ a následně jsem vedl dalších pět seminářů. Osobně jsem se oženil s občankou České republiky. V roce 2022 jsem své spojení dále prohloubil tím, že jsem se stal členem Advokátní komory České republiky. Od té doby jsem začal organizovat návštěvy českých představitelů v San Antoniu za účelem podpory obchodní spolupráce. Na základě tohoto dlouhodobého vztahu jsem byl jmenován honorárním konzulem České republiky v jižním Texasu.
Jaký význam má podle vás role honorárního konzula v dnešním globalizovaném světě, zejména pokud jde o podporu regionální spolupráce, jako je ta mezi Texasem a Zlínským krajem?
Role honorárního konzula je v dnešní globální ekonomice stále důležitější. Honorární konzul slouží jako životně důležité spojení mezi domovskou zemí a samosprávami měst a krajů v zahraničí. Kromě toho usnadňuje kulturní výměnu a hospodářské příležitosti ku prospěchu obou stran.
Texas je považován za jeden z nejrychleji rostoucích států v USA. Jaké jsou podle vás hlavní hnací síly jeho hospodářského úspěchu v posledním desetiletí?
Máte pravdu, Texas je jedním z nejrychleji rostoucích států ve Spojených státech. Texaská ekonomika je osmou největší na světě. Do Texasu se stěhuje více lidí než do kteréhokoli jiného státu. San Antonio je navíc sedmým největším městem ve Spojených státech. Hlavními hybateli tohoto ekonomického úspěchu jsou množství dostupné půdy, přístup k přístavům, blízkost Mexika a dostupné životní náklady.
Proč by měl být podle vás Texas považován za strategického partnera pro Zlínský kraj a jeho podniky? Co dělá tento stát tak výjimečným?
Texas má více než 31 milionů obyvatel a sousedí s Mexikem, které má přes 130 milionů obyvatel. Texas má diverzifikovanou ekonomiku a rozsáhlé příležitosti pro nové podniky. Naše ekonomika nabízí investorům možnosti v různých odvětvích včetně byznysu, cestovního ruchu, vzdělávání, sportu a technologií. Zlínský kraj má proto mnoho co nabídnout a navázání tohoto propojení posílí vazby mezi Texasem a Českou republikou.
Jaké konkrétní příležitosti Texas v současnosti nabízí českým a zejména zlínským firmám? Které sektory mají největší potenciál?
Texas hostí nejpočetnější komunitu Čechů ve Spojených státech. Texas má navíc velmi bohatou společnou historii s Českou republikou. Jižní Texas má klíčová ropná a plynárenská zařízení, takže energetika je slibným sektorem. Za perspektivní považuji také zemědělství a technologie díky rozsáhlým, dosud málo využitým pozemkům v Texasu.
Vidíte určité paralely mezi Zlínským krajem a Texasem, například z hlediska průmyslového dědictví, inovací či podnikatelského ducha?
Vidím mezi oběma regiony mnoho paralel. Podobně jako Texas dělá mezinárodní byznys s Mexikem, Zlínský kraj dělá byznys s Německem. To ukazuje schopnost regionů působit jako průmyslové mosty mezi vlastní zemí a sousedy. Oba regiony nakonec fungují jako mezikulturní prostředníci tím, že podporují průmyslový růst, obchodní integraci a vzájemnou ekonomickou provázanost. Texas je největším exportujícím státem ve Spojených státech a jeho největším obchodním partnerem je Mexiko.
Které aspekty texaského rozvojového modelu by podle vás mohly být inspirací pro Zlínský kraj? A naopak, co by se Texas mohl naučit od nás?
Úspěch texaského rozvojového modelu pramení z jeho efektivity, což může Zlínský kraj inspirovat jako model efektivní spolupráce veřejného a soukromého sektoru a jejich harmonického fungování. Texas se může od Zlínského kraje naučit důležitosti uctívání vlastní historie a kultury ve všem, co děláte.
Jak byste zhodnotil práci Zlínské regionální inovační agentury (ZRIA) při prohlubování vazeb mezi Zlínským krajem a partnery v Texasu?
Řekl bych, že Zlínská regionální inovační agentura ZRIA odvádí vynikající práci při prohlubování vazeb mezi regiony. Tým je velmi profesionální a schopný a nabízí širokou škálu perspektiv.
V těchto dnech se z Texasu vrátila podnikatelská mise ze Zlínského kraje. Jaký význam této návštěvě přikládáte?
Vnímám to jako klíčový krok k prohloubení obchodních vazeb mezi regiony. Zároveň to poslouží i k prohloubení kulturních vazeb. Jsem rád za navazování nových vztahů a posílení stávajících s texaskými firmami a institucemi. Navíc je to výchozí bod pro další delegace z jiných regionálních samospráv, aby přijely na návštěvu.
Itinerář delegace zahrnoval Dallas, San Antonio a Austin. Jaké příležitosti každé z těchto měst návštěvnickým firmám nabízí?
Získají širokou škálu obchodních příležitostí. V San Antoniu využijí příležitosti v zemědělství a leteckém průmyslu. Dále mohou těžit z blízkosti Mexika a z místního realitního trhu. V Austinu využijí technologické příležitosti. V Dallasu pak příležitosti u velkých podniků a v bankovnictví.
Jaké první kroky by měli podnikatelé ze Zlínského kraje udělat, pokud zvažují vstup na americký trh – a proč je Texas tím správným místem, kde začít?
Měli by začít tím, že navážou kontakt se správnými lidmi, založí společnost s ručením omezeným podle práva Texasu (Texas LLC) a zřídí zde přítomnost.
Co texaské firmy a instituce obvykle hledají v České republice? O jaké typy partnerství mají největší zájem?
Texaské společnosti by měly hledat spolehlivé partnery pro spolupráci a investice do dlouhodobých růstových příležitostí.
Když se podíváme pět až deset let dopředu, jak si představujete budoucnost česko-texaských vztahů a jakou roli v tomto vývoji bude hrát Zlínský kraj?
Zlínský kraj je branou k dalším příležitostem spolupráce mezi Texasem a Českou republikou. Obě místa budou mít vzájemně silný, oddaný vztah a vytvoří bohatou společnou historii.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Karel Výborný