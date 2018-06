Neziskovka, právníci kolem kauzy OKD a jiné firmy. ANO předalo orgánům práci Marksové, teď to přijde zpět pod ČSSD

27.06.2018 6:47

Ministerstvo práce a sociálních věcí od dnešního dne převezme zpět do rukou ČSSD, a to do rukou Petra Krčála. Jak však píše MF Dnes, jde o výbušné dědictví. Odcházející ministryně za ANO Jaroslava Němcová poslala státním zástupcům dvanáct trestních oznámení na hospodaření své předchůdkyně z ČSSD Michaely Marksové.