Nezná ani hovno od psa v té vesnici... Po tiskovce Babiše peklo. Pražáci proti venkovu?

V prvním kolem generál Petr Pavel porazil s 35,40 procenty hlasů jen o pár desetin Andreje Babiše (34,99 hlasů). Pavel Babiše předstihl v okamžiku, kdy došlo na řadu sčítání velkých měst. Oba se nyní budou snažit získat hlasy voličů i ostatních kandidátů, kteří nepostoupili. Ekonomka Danuše Nerudová skončila třetí se ziskem 13,93 procenta voličů.

Neúspěšní kandidáti na hlavu státu Pavel Fischer (6,75 procenta hlasů) a Danuše Nerudová (13,9 procenta hlasů) okamžitě oznámili podporu Pavlovi. A vyzvali ke spojení se proti Babišovi. Nerudová Babiše před novináři označila za „zlo“, které je třeba porazit.

Vlna kritiky se v internetové obci zvedla po vystoupení Babiše na povolební tiskové konferenci. Proti svému protikandidátovi a proti výpadkům Nerudové zvolil ostrou rétoriku a zároveň upozorňoval, co vše na něj novináři v kampani chystají, aby podkopali jeho cestu na Hrad.

Do Babiše se pro jeho projev na tiskové konferenci tvrdě opřela senátorka Miroslava Němcová (ODS): „Já jsem tu fekálkonferenci AB sledovala beze zvuku, jen občas jsem to zkusila, ale nešlo to. Až tady čtu myslitelovy perly a zdá se, že se překonal. Tak mu to prostě nandáme ještě jednou, ne? Jinak by ten náš kartel nestál za nic!“ napsala ve svém tweetu.

Generál Pavel Babišovo vystoupení popsal jako kňučení. „Tiskovku předsedy Babiše jsem sledovat nestihl, ale zaslechl jsem, že to prý bylo jedno velké kňů,“ vyjádřil se na adresu svého soupeře generál. V médiích pak dodal, že pokud bude kampaň bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) vypadat jako jeho tisková konference po prvním kole prezidentské volby, lze z jeho strany očekávat pouze samé lži. Babišovy výroky, v nichž ho označil za komunistického rozvědčíka.

Pod Pavlovým příspěvkem mu rozčílení lidé dávali za pravdu a upozorňovali na další „lži“.

„Hnojomety. Otočil i Vaši poznámku, že "trvalý mír je iluzí", Vy jste v debatě nemohl doříci, že trvá do porušení jednou stranou, a Babiš už teď tvrdí, že tvrdíte, že mír je iluze. Jako vždy, vytrhne z kontextu, upraví si a opakuje tak dlouho, až mu jeho voliči uvěří,“ reagovala Dáša Stárková.

"Bylo to strašné. Ale bacha, nenechte se zatáhnout do nějakých půtek s ním. Hrajte svoji hru a bude to OK," napsal Martin Straka.

„Kňů, ale také jasná známka, co bude příštích 14 dnů následovat. Doufám, že máte i oděv chemického vojska. Protože to, co se na Vás povalí, nebude jen hnůj. Ale zejména toxický odpad,“ vzkázala generálovi komentující Romana Strnadová.

„Bylo to odporné. Myslím, že roztáčí hnojomety na plné otáčky. Přeji Vám, ať zachováte klid a roznesete jej na kopytech. Udělám pro to vše, co se do volební obálky vejde,“ podpořil generála další diskutující.

Řečnění poraženého Babiše v prvním kole reflektovala i bývalá moderátorka České televize Světlana Witowská, podporující generála, Babiš si podle ní nedokázal udržet si projev hodný státníka: „Pan Andrej Babiš nedokázal překročit svůj stín ani v "děkovné" řeči,“ vyjádřila novinářka svůj názor na Twitter.

Tomu, jak si Babiš vedl na venkově, se posmíval řeporyjský starosta Pavel Novotný z vládní strany ODS. Například v obci Milhostov v okrese Cheb získal Babiš 84,7 % hlasů, zato Petr Pavel sotva pět procent hlasů voličů. Novotný k tomu posměšně dodal: „Cheb. Tam vědí.“

Od některých uživatelů to ale za své komentáře k hlasování lidí z venkova pořádně schytal: „Trochu úlet s tím Chebem. A přestaňte nás už soudit jako píčus Babiš. A dement, co tu napíše něco k těm lidem, rozuměj píčus, co nezná v té vesnici ani hovno od psa, to je u mě tuplovaný dement, co se chce jen ohřát v prdeli pana starosty,“ rozhořčil se na Novotného diskutér.

Starosta Novotný se jeho reakcí nenechal rozhodit a ohradil se na něj za to, že „StBáka“ volil také: „Že tys volil tu estébáckou svini taky?“ odepsal politik.

Kdo se naopak vymezil proti obyvatelům Prahy byl pirát Tomáš Guth Jarkovský: „Jestli mě něco demotivuje jít k 2. kolu, tak to jsou namyšlený Pražáci, co nadávaj na venkov, protože tam má Babiš hodně procent. Do jednoho jděte všichni do háje, fakt...,“ uvedl.

Jestli mě něco demotivuje jít k 2. kolu, tak to jsou namyšlený Pražáci co nadávaj na venkov protože tam má Babiš hodně procent.



Andrej Babiš si svým vystoupením před mediálními zástupci po skončení voleb sám uškodil, usoudil někdejší místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, který před pár lety ukončil spolupráci s hnutím ANO z důvodu názorových neshod s šéfem hnutí Babišem. „Tak Andrej Babiš ty volby chce prohrát. Jinak nelze jeho TK interpretovat,“ zněl Teličkův tweet.

Nechyběl ani „odborný“ pohled na Babišův psychický stav. S veřejností jej sdílela lékařka Džamila Stehlíková, která se v minulosti se svou „věšteckou diagnostikou“ odvážně pouštěla i do hodnocení zdravotního a psychického stavu Miloše Zemana. „Babiš není v dobré psychické kondici,“ oznámila.

Když se jí lidé v diskusi ptali, podle čeho soudí, že je Babiš v psychické nepohodě, jako její odůvodnění znělo: „únava, soudy“.

Proti Babišovi se vymezil také velký zastánce neúspěšné kandidátky na prezidentku Danuše Nerudové Lukáš Valenta, vzkázal mu: „Mafiáne Andreji Babiši, po tvojí dnešní nechutný tiskovce ti slibuju, že udělám všechno, abys druhý kolo projel tak, že na to nezapomeneš,“ uvedl.

V následující diskusi pod jeho tweetem sklízel Babiš výsměch, že jej Pavel v prvním kole prezidentských voleb předehnal i u Babiše doma v Průhonicích. Petr Pavel zde od voličů získal 48 % hlasů, Babiš pak 26,7 % hlasů.

Výsledky voleb, v nichž generál Pavel převýšil výslednými čísly Babiše, oslavil i někdejší diplomat Petr Kolář, který je v týmu Petra Pavla jako poradce. K fotce s láhví šampaňského v ruce, k vyjádření Babiše po sečtení všech hlasů, kde zmínil i Koláře, připsal: „Dívám se na tiskovou konferenci a na jeho vstup do Událostí ČT a nestačím se divit. Víte, že kdo lže, ten i krade a může i zabít? Hnojomet začal. Tak na to myslete, až budete znovu volit. A dík za to, jak jste už volili! Super! Snad budeme za 14 dní slavit.“

Na to, že Babiš na tiskové konferenci upozorňoval i na osobu Koláře, připomněl i diskutující pod jeho tweetem: „Držím palce! Bureš Vás dokonce zmínil na tiskovce. Totální zoufalec .... nemá nic v ruce.“ „Upřímně, netušil jsem, co všechno vy jste vlastně zač a jaká máte chapadla.“ Kolář si z Babišových slov dělal spíše legraci.

Velkou radost z úspěchu Pavla neskrývá ani právník Jan Tománek, především jej potěšila bezprostřední reakce v řadách novinářů, když Pavel se svými hlasy přeběhl Babiše: „Chvíle, kdy "nezávislí" novináři ve volebním štábu skandují "Pavel! Pavel!" a radostí jim přeskakuje hlas, myslím mluví za vše... A pak se tu někdo diví,“ okomentoval dění Tománek, který proti Babišově vládě hlasitě vystupoval v době covidu.

„Tragikomedie,“ zhodnotil Babišovo vystoupení před novináři neúspěšný prezidentský kandidát a současný senátor Jiří Drahoš. Hrozil se nad představou, že by někdo jako Babiš stanul v čele českého státu: „Nedovedu si představit, že bychom toto měli v následujících letech z Hradu poslouchat,“ doplnil.

Jak ale některé názory ukázaly, za to, že Babiš postupuje do druhého kola, z části viní někteří právě Drahoše: „No tak Vaše výsledky asi nebyly takové, co jste udělal proto, aby se to nestalo? Dodnes když se řekne fíkus, tak to byla květina vaší prohry. Vy jste mohl zabojovat již před lety a ochránit nás před Zemanem a jak to dopadlo, a teď zase chcete lidem radit. Tohle plácání do vody,“ vyčetl Drahošovi přispěvatel do diskuse.

Levicový novinář Jakub Patočka se do Babiše opřel pro jeho řeči o dobrém vztahu s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem: Tu tiskovku je zapotřebí opatřit francouzskými titulky, vyvěsit ji na YouTube a také ji poslat Macronovi jako "dárek", a zjistit, co na to říká. Řekl bych, že je i povinnost nás novinářů tu odpověď od Macrona teď chtít a dostat,“ uvedl.

„Praha a láska musí zvítězit nad vsí a nenávistí,“ modifikoval k popisu současných prezidentských voleb publicista a komik Luděk Staněk heslo Václava Havla „pravda a láska zvítězí“, které prezident zvolal v prosinci 1989 na Václavském náměstí.

Obavu z toho, co ze strany týmu Babiše v úsilí získat prezidentské křeslo může ještě přijít, sdílel senátor Václav Láska. „Jsem zvědav, jestli se Babiš po dnešku smíří s tím, že prezidentem nebude. Pokud ne, čekají nás největší svinstva, která kdy v historii ČR byla spojena s volbami,“ uvedl.

Babišovi odpůrci Lásku ujistili, že jsou připraveni na vše: „Nesmíří a čekají. Doufám, že to všichni demokratičtí voliči očekávají, jsou na to připraveni a nenechají se zviklat,“ vyjádřil se jeden z twitterových uživatelů. Podobný názor se v diskusi několikrát opakoval.

Významné zastání Andrej Babiš našel u aktivistky a bývalé politička Nely Liskové, která naopak za „čiré zlo“ považuje generála Petra Pavla: „Ta nenávist, intriky, lži a podrazy vůči Babišovi ze všech stran mě přesvědčily, že je od začátku jedinou správnou volbou. Pavel je čiré, militantní, bezcitné zlo. Působí jako nesmírně zlý člověk, schopen úplně všeho. Volím menší zlo, ostatně není právě to podstatou volby?“ dodala ve svém tweetu.

Při diskusi s dalšími uživateli trvala na tom, že Petr Pavel je psychopat a "největší zlo".

Účast voličů byla z dosavadních prezidentských voleb rekordní, dosáhla 68,24 procenta. Druhé kolo se uskuteční 27. a 28. ledna. Babiš podle politologů odstartoval projevem po prvním kole konfrontační kampaň. Vítěz v březnu po deseti letech vystřídá na Hradě Miloše Zemana.

