Nikdo. Vůbec nikdo, kdo by se zastal slabšího, zoufá Šmarda z ČSSD. Jurečkovy žvásty, strašidelný Válek

„V současnosti nevidím v Poslanecké sněmovně nikoho, kdo by se dokázal zastat slabšího, kdo by se dokázal ztotožnit s dětmi, seniory nebo zdravotně postiženými,“ tvrdí místopředseda sociálních demokratů a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Šmarda se domnívá, že už nyní je v Poslanecké sněmovně vidět, jak tam chybí levice.

„Najednou se málo mluví o podpoře drobných živnostníků, málo se mluví o lidech v karanténě, že potřebují zajištění. Málo se mluví o tom, co bude se zaměstnanci, kteří jsou postiženi krizí, jíž jsme v současné době svědky. A především v Poslanecké sněmovně téměř nikdo nepřichází s tím, jak řešit zvyšující se náklady v důsledku energetické krize, neboť nejenže zdražuje elektřina, ale i plyn a teplo, ale dnes není ve Sněmovně nikdo, kdo by přicházel s recepty, jak tohle řešit. A to je, na co jsme upozorňovali – pokud sociální demokracie vypadne z Parlamentu, bude už pozdě se ptát, co s životními jistotami,“ shrnul kandidát na předsedu ČSSD Šmarda.

Důvěru v to, že by koalice SPOLU s Piráty a Starosty zvládla řešit stoupající životní náklady, příliš nemá.

„Mám pocit, ale je to problém premiéra hnutí ANO, tak i přicházející vlády, jako by si neuvědomovali, že skončila volební kampaň a že je třeba začít spolupracovat a vyřešit krizi, ve které se nacházíme. Přestat shazovat odpovědnost jeden na druhého, přestat se tvářit, že za to může ten druhý, ale sednout si k jednomu stolu a nabídnout společné řešení. Dnes už nejde o politiku, nejde o to, kdo bude vypadat lépe, ale jde o to, že přibývá 20 až 30 tisíc nemocných denně, hrozí nám humanitární katastrofa v řádu několika týdnů a mám pocit, jakoby parlamentní a vládní politici tohle vůbec nevnímali,“ řekl Šmarda.

Podle něj není jisté, že se humanitární katastrofě vyhneme. Jako nebezpečnou vidí kombinaci energetické a koronavirové krize a neochoty přijmout jednoznačná, pochopitelná a transparentní opatření v obou těchto tématech. „Tím hrozí, že se nám bude žít velmi špatně,“ podotkl.

Prioritou je zajistit elektřinu za rozumnou cenu

Jaký je Šmardův recept na stoupající ceny energií, jídla a nedostupnost bydlení? A dokázala by sociální demokracie prosadit efektivní řešení?

„K podobným situacím docházelo například na Slovensku a byla to právě slovenská sociální demokracie, která dokázala přijít s krátkodobou regulací cen energií a na dobu největší krize nárůst zastavila. Jsem přesvědčen, že podobně bychom měli v tuto chvíli postupovat i v České republice. Jsem přesvědčen, že by se mnohem aktivněji měla například vykonávat vlastnická práva ČEZ, koneckonců, od toho má stát majoritu v této společnosti. A samozřejmě, že podobně aktivně by se mělo postupovat i v ostatních oblastech. Zkrátka, přestat hledět pouze na zájmy velkého kapitálu, ale hledět, že co se dnes děje, se dotýká úplně každé domácnosti a úplně každé rodiny,“ varuje místopředseda ČSSD Šmarda.

Nelíbí se mu ani skutečnost, že při stoupajících cenách elektřiny je Česká republika vývozcem elektrické energie. „S tím souvisí výkon akcionářských práv ČEZu, omezení cen – a především by mělo být cílem zajistit zásobování energiemi českých domácností a českých podniků za rozumnou cenu. To je priorita číslo jedna, nikoliv export a nikoliv zájmy velkých firem,“ prohlásil Michal Šmarda.

Šmarda: Konkrétní řešení jsem neviděl

Na dotaz, jak se nastupující vládní koalici podaří dodržet sliby úspor v řádech stovek miliard korun, odvětil, že nová vláda zatím nepředstavila žádné konkrétní řešení, jak úspor dosáhnout: „Ale pokud by měli tento svůj slib splnit a nemělo by to být velkohubé tlachání, potom by bohužel museli sáhnout do kapes těch nejpotřebnějších. Doplatili by na to důchodci, rodiny s dětmi a nejen sociální systém, ale mohlo by to zasáhnout i české zdravotnictví, což si v současné době rozhodně nemůžeme dovolit,“ sdělil.

Starosta Nového Města na Moravě Šmarda rovněž ocenil oba premiéry – Andreje Babiše (ANO), kterého střídá Petr Fiala (ODS) – za to, jak společně vystoupili na tiskové konference a společně vyzývali k očkování proti koronaviru. „To je příklad, jak by to mělo vypadat. A abych jen nekritizoval, tohle je skutečně něco, za co jsem jim vděčný a musím říci, že kdyby byla současná, česká politická reprezentace schopna postupovat vždy takto, tak by ode mne neslyšela tak kritická slova, která jsem řekl před chvíli. Bohužel jejich vystoupení byla jedna vlaštovka a ta rozhodně jaro nedělá.

Když naopak slyším tiskové konference předpokládaného ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), kde chaoticky dává příklady z fotbalu, zamotává se do toho a občas mám pocit, že jeho hlavním úkolem je nic neříct, tak mě to spíše děsí, než aby mě to uklidnilo,“ popsal Šmarda.

Zda je Válek vhodným kandidátem na ministra, to prý ale Šmarda neumí posoudit. Dle svých slov si není jistý, zda je v řadách koalice někdo vhodnější. „Já nikoho takového nevidím. Pokud je skutečně nejvhodnějším kandidátem, tak to respektuji, ale minimálně by bylo dobré, aby méně mluvil o fotbale a více o řešeních, která nabízí resort zdravotnictví.“

Je cílem legrace, nebo správa země?

Marian Jurečka, předseda lidovců, se nedávno nechal slyšet, že nechce jednat jako dosavadní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) – chce prý dělat sociální, nikoliv socialistickou politiku.

„Pana Jurečky si vážím jako zemědělského odborníka, považuji ho za jednoho z lepších ministrů zemědělství, které kdy Česká republika měla. Myslím, že v oblasti zemědělství je to vynikající odborník a jako expert strany lidové na zemědělství je člověkem, který si zaslouží respekt. A přesně tomu odpovídá, že když má mluvit o oblasti sociálních péče, tak se uchyluje k ideologickým žvástům, což se mu v oblasti zemědělství nestávalo,“ řekl Michal Šmarda.

Je to ale právě Jurečka, kdo by se měl stát ministrem práce a sociálních věcí. „To nic nemění na mém předchozím výroku. Uvidíme. Samozřejmě můžeme říci, že bychom profesora Válka, který je bezesporu kvalitní lékař, zkusili udělat ministrem spravedlnosti. Pavla Blažka můžeme následně nechat pokusit se operovat lidi v nemocnici. Tohle všechno můžeme zkusit udělat. Otázkou je, zda je cílem této personální politiky užít si spoustu legrace, nebo spravovat zemi v době jedné z nejhlubších krizí,“ připomíná Šmarda.

Šmarda se domnívá, že nikdo v Parlamentu nyní nedokáže hájit levicovou politiku. Ani hnutí ANO, ani hnutí SPD nebo kdokoliv jiný.

„Já v současné době nevidím nikoho, kdo by byl schopen hájit zájmy kultivované levice, která se orientuje do budoucna, která si uvědomuje, že pokrok nezastavíme, ale má recept, aby pokrok nebyl hrozbou pro obyčejné lidi. A která dá šanci, že se lidem bude žít líp. Nikoho takového nevidím. Nevidím nikoho, kdo by byl ochoten hájit zájmy drobných živnostníků proti velkokapitálu, to určitě není hnutí ANO. Nevidím nikoho, kdo by dokázal hájit zájmy pracujících bez ohledu na to, zda patří k většině či k menšině, zda žít na venkově či ve městě, to rozhodně není SPD. V současnosti nevidím v Poslanecké sněmovně nikoho, kdo by se dokázal zastat slabšího, kdo by se dokázal ztotožnit s dětmi, seniory nebo zdravotně postiženými,“ dodal Michal Šmarda.

