Noc hrůzy, nová úroveň destrukce, hlásí Červený kříž. Harrisová Izrael varuje

reklama

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová vyložila svůj pohled na válku Ozbrojených sil Státu Izrael (IDF) s teroristy z Hamásu. Pode agentury Reuters upozornila, že v této válce padlo až příliš mnoho palestinských civilistů. Při svém vystoupení v Dubaji konstatovala, že Izrael sice má právo se bránit útokům teroristů, ale musí brát ohledy na palestinské civilisty. „Upřímně řečeno, rozsah civilního utrpení a obrázky a videa pocházející z Gazy jsou zničující,“ řekla Harrisová novinářům.

Nastínila také, co má přijít po válce. „Chceme vidět sjednocenou Gazu a Západní břeh Jordánu pod palestinskou samosprávou a palestinské hlasy a aspirace musí být středem této práce,“ řekla a dodala, že Hamás již nesmí řídit Gazu. Západem podporovaná palestinská samospráva řídí části okupovaného Západního břehu. Hamás převzal kontrolu nad Gazou v roce 2007.

Americký ministr obrany Lloyd Austin podle serveru izraelského listu Haaretz upozornil, že ozbrojený konflikt vedený ve městě lze vyhrát jen za předpokladu, že budou v maximální možné míře chráněny životy civilistů. Ve svém projevu na Reaganově národním obranném fóru Austin řekl, že civilisty je třeba chránit z morálních důvodů i ze strategických důvodů. „Osobně jsem tlačil na izraelské vůdce, aby se vyhýbali civilním obětem a vyhýbali se nezodpovědné rétorice,“ řekl. A dodal, že je také vyzval, aby „zabránili násilí ze strany osadníků na Západním břehu a aby dramaticky rozšířili přístup k humanitární pomoci“, protože pokud tlak vojáků nažene civilisty do náruče teroristů, ze strategického hlediska taková armáda prohrála.

Zdravotníci z Pásma Gazy oznámili, že po skončení příměří bylo zraněno už na 650 osob. „Je to nová úroveň destrukce, je to vrcholící masivní, bezpříkladné destrukce," řekl Robert Mardini, šéf Mezinárodního výboru Červeného kříže, agentuře Reuters v Dubaji.

Izraelská armáda oznámila, že umožní vyšší přísun humanitární pomoci do Pásma Gazy. Vedle toho však také z Izraele zaznělo, že stahuje své vyjednavače z Kataru, protože se domnívá, že současná jednání o případném pokračování příměří skončila ve slepé uličce. Ale francouzský prezident Emmanuel Macron mezitím oznámil, že míří do Kataru pracovat na novém příměří.

Zástupce šéfa Hamásu však řekl, že žádní zajatci nebudou s Izraelem vyměněni, pokud nedojde k příměří a pokud nebudou propuštěni všichni Palestinci zadržovaní v Izraeli. Izraelský ministr obrany Yoav Gallant ale řekl, že Hamás porušil svůj závazek osvobodit 17 žen a dětí, které jsou stále držené v Gaze, a trval na tom, že militantní skupina musí dodržet své slovo.

Agentura Reuters upozornila, že u města Chán Júnis se k dalšímu postupu formují izraelské tanky a řada uprchlíků neví, co dál. Zvlášť pokud prchli ze severu Gazy na jih a teď už neví, kam by se se svou rodinou a někdy až se šesti dětmi vrtli. „Noc hrůzy,“ řekla Samira, matka čtyř dětí. „Byla to jedna z nejhorších nocí, které jsme v Chán Júnis strávili za posledních šest týdnů od chvíle, kdy jsme sem přijeli... Tak se bojíme, že vstoupí do Chán Júnis.“

Server izraelského listu Jerusalem Post upozornil, že po skončení příměří izraelští vojáci zlikvidovali další podzemní tunel teroristů z Hamásu. „Tunel se nacházel ve dvoře školního areálu. Další tunel byl lokalizován a zničen v domě aktivisty námořních sil Hamásu, uvedla IDF,“ napsal server listu Jerusalem Post. Tunel objevila a zničila jednotka s označením 551 v Džabaliji.

Psali jsme: Hollywoodská hvězda se omlouvá. Uznává, že Židé v historii dost trpěli Zabíjíte příliš mnoho Palestinců, vzkázala americká viceprezidentka Izraeli. A nakreslila budoucí uspořádání Propalestinská demonstrace před Rakušanovými okny nebyla povolena. Zde je důvod Konec příměří. Izrael opět v boji s Hamásem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

válka v Izraeli Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.