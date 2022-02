Norimberské zákony! SPD přitvrdila. A částečně uspěla

reklama

Koten uvedl, že vidí paralelu v tom, že lidé bez covidového certifikátu nesměli například do restaurací. „Pomocí pandemického zákona můžete dělat podobné věci, které se děly v minulém století,“ řekl poslanec při projednávání vládní novely zákona.

Výborný vzkázal Kotenovi, že je „úplně mimo“. Jeho vystoupení vnímá jako plivnutí do tváře lidem, kteří v minulém století trpěli. „Silná káva,“ zhodnotil projev poslance SPD Karel Haas z ODS. Zdůraznil, že množství protikoronavirových opatření vydaných podle pandemického zákona, které soud zrušil, ukazuje na efektivní soudní kontrolu. Ústavní soud, jak Haas připomněl, ústavnost zákona potvrdil. Poslanec STAN Ondřej Lochman pak obvinil SPD, že právě kvůli takovým přirovnáním nese odpovědnost za vyděšení obyvatel.

Koten reagoval, že chtěl koalici "jenom nastavit zrcadlo". Koalice podle něho při projednávání sporné vládní pandemického zákona porušovala jednací řád podle hesla "účel světí prostředky". Koten pak dodal, že jeho vystoupení splnilo účel.

O sporné vládní novele pandemického zákona bude Sněmovna po senátním vetu znovu hlasovat až v pátek ve 13:00. Dolní komora o tom rozhodla dnes časně ráno na návrh koaliční většiny navzdory opoziční kritice. Předsedkyně opozičního klubu ANO Alena Schillerová a lídr SPD Tomio Okamura označili postup vládní koalice za blamáž, když podle nich neměla dostatečný počet poslanců pro přehlasování postoje Senátu k novele. Nynější schůzi dolní komora přerušila do pátečních 12:45.

Před hlasování o novele Sněmovna dospěla po více než 37 hodinách od úterního zahájení jednání. Debata o samotné předloze zabrala 6,5 hodiny. Mnohem déle pak trvalo schvalování návrhu programu schůze kvůli rozsáhlým obstrukcím SPD, kterými se hnutí Tomia Okamury snažilo projednání pandemické novely oddálit.

Odročení hlasování o předloze navrhl předseda poslanců KDU-ČSL Marek Výborný. Uvedl, že její projednávání vyvolalo značné věcné, ale i emotivní kontroverze a koalice se shodla na tom, že by "nebylo vhodné hlasovat v brzce ranních hodinách". Proti takovému postupu vystoupil Okamura. "To je totální blamáž, co tady předvádíte. To je totální fiasko pětikoalice," prohlásil. Okamura neuspěl s protinávrhem, aby Sněmovna o senátním vetu hlasovala hned. Sněmovna jej odmítla.

Výborného návrh na přerušení projednávání pandemické novely do pátku 13:00 a na stanovení stejného času pro hlasování o ní Sněmovna schválila hlasy 97 ze 161 přítomných poslanců, proti jich bylo 64. Dolní komora následně rozhodla hlasováním také o přerušení schůze.

"Poslanci vládní koalice opět nepřišli do práce," komentoval rozhodnutí Okamura. Kvůli této blamáži by podle něho měla vláda podat demisi. Schillerová poukazovala na to, že vládní koalice prosazuje zákon proti Senátu, v němž má stejně jako v dolní komoře většinu. "A když jsme dospěli do fáze, kdy mohla prokázat, že ho prosadí, tak nemá dostatek hlasů," prohlásila.

Podle informací ČTK z koalice ale byla dohoda na tomto postupu i s hnutím ANO. V pátek by se spolu s dokončením projednávání pandemické novely měla Sněmovna podle těchto informací zabývat i volebními body, mezi něž patří volba zbývajícího, šestého místopředsedy dolní komory. Opět se utkají nominant ANO, bývalý vicepremiér Karel Havlíček a Okamura. Poslanci mají po odkladu volit také správní a dozorčí radu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Koaliční politici tvrdí, že pokud by nebylo předem jasné, že se o pandemické novele nebude hlasovat dnes, dostatečný počet poslanců k přehlasování senátního veta by vládní tábor v jednacím sálu měl.

