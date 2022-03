Norimberský tribunál pro Putina, žádá petice. Podepsali dva britští expremiéři a mluví o smyčce

Anketa Vede si Petr Fiala ve funkci premiéra dobře? Ano 4% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 33523 lidí



Podle někdejšího labouristického premiéra Jamese Gordona Browna, jenž byl ve funkci předsedy vlády Spojeného království mezi lety 2007 a 2010, by vytvoření nového tribunálu znamenalo, že by se uzavřela mezera v mezinárodním právu, kterou by Putin mohl využít, aby se „vyhnul spravedlnosti“.



„Musíme jednat rychle, abychom ujistili lid Ukrajiny, že jsme odhodláni jednat, a ne jen vést vřelá slova – musíme dát Putinovým kolaborantům jasně najevo, že smyčka se utahuje. Že pokud se od Putina nedistancují, hrozí jim stíhání a vězení,“ vysvětlil Brown britskému deníku Daily Mail.

Podle bývalého britského ministerského předsedy by měl z Británie zaznít vzkaz, že „Putin se dočká zúčtování“ stejně jako němečtí váleční zločinci před osmi desetiletími, souzení v Norimberku za vedení útočné války, porušování válečných zvyklostí a páchání zločinů proti lidskosti. „Musíme jednat rychle, ujistit Ukrajince, že jsme odhodlaní k činům a ne jen slovům,“ dodal.



K petici se již připojilo více než 750 tisíc signatářů, mezi kterými je například ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba, expředsedkyně britského Nejvyššího soudu lady Brenda Haleová nebo poslední žijící žalobce z norimberských procesů s nacisty Benjamin Ferencz, jenž ruské zločiny na Ukrajině označil za „ostudu lidské společnosti“.

“The crimes now being committed against #Ukraine by Russia are a disgrace to human society, those responsible should be held accountable for aggression, crimes against humanity and plain murder. As soon as they start dragging the criminals before a court the happier we will be.” https://t.co/F7xjlFblOO