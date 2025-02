Notorický lhář. Rozhodl se Česko ekonomicky zničit. Holec byl na Fialu zlý

Komentátor Petr Holec ve svém pravidelném komentáři na platformě Gazetisto konstatuje, že stádečko Fialových voličů je již značně prořídlé. Do premiéra se Holec obul, protože prý nehájí české zájmy, ale ty ukrajinské.

O co míň Čechů věří premiérovi @P_Fiala a o co míň mu zbývá voličů, o to víc tihle zabedněnci ničí Česko?? Víc se o tom dočtete v novém https://t.co/lxxaUNwg9o???? — PetrHolec (@PetrHolec) February 3, 2025

Komentář Petra Holce: Fialovi šílení „ultras“ ničí Česko

Premiér Petr Fiala znovu přepsal dějiny. „České zájmy“ podle něj ničí ti, kdo víc kritizují Brusel než Moskvu. Jeho cenzor Otakar Foltýn proto už zavádí počítadlo slov a odhalování šiřitelů těch nesprávných. Pravda je ale jako vždy s Fialou jiná: české zájmy nejvíc ničí zbytek jeho zabedněných voličů, jak nám naposled ukázali s ruským plynem.

Přitom už se zdálo, že se i Fiala probírá a začíná šířit správný naratyff. Koncem loňského roku si totiž pochválil, že bereme výrazně víc ruského plynu, protože je prostě levnější. A bez levnějších energií nemůžeme prosperovat. Ty správné hodnoty zvítězily, řekněme.

Nedá se komentovat politicky, ale jen klinicky

Ano, tou dobou sice Česko ozdobily Fialovy billboardy, na nichž se chlubí, že Česko od ruského plynu naopak odřízl, to ale dávno nikdo nebere vážně. Všichni přece víme, že je Fiala chorobný lhář. A když zrovna lže správně, tak... No jo.

Jenže do nového roku premiér vážně vstoupil s tím, že průmyslové Česko náhle přidal mezi skupinu neprůmyslových zemí z periferie Evropy, které chtějí dovoz ruského plynu do EU zakázat. Tedy znovu otočka o 180 stupňů a navíc v tak klíčové věci. Snad i proto se naše vládní média radši vrhla na Slovensko. Fiala už se totiž nedá komentovat normálně politicky. Už to jde jen klinicky.

Rozhodl se Česko ekonomicky zničit

Ale ještě zpátky k jeho chvále levného ruského plynu. Tehdy to za svou otočku fakt zle schytal od svých věrných soudruhů z médií, kteří pořád patří mezi notně prořídlé stádečko jeho voličů. A nejspíš proto se Česko rozhodl ještě víc ekonomicky zničit zákazem dovozu ruského plynu. Řekněme, že chtěl splnit aspoň svůj billboardový slib. Byť samozřejmě všichni včetně Fialy víme, že ruský plyn by se do EU dovážel dál i po případném zákazu.

Zbývající část komentáře Petra Holce najdou zájemci na jeho profilu na síti Gazetisto.

Včera se komentátor Petr Holec vyjádřil pro ParlamentníListy.cz ke kauze Němcová a Medveděv. V souvislosti s „vymáháním“ určitých vyjádření nebo monitorování toho, zda někdo věc dostatečně odsoudil, pro ParlamentníListy.cz hovořil o návratu totality: „Ukazuje to na posun v návratu totality do Česka, pokud někdo myslí vážně, že budeme monitorovat lidi, co říkají a komu dávají nebo nedávají podporu, a podle toho je zařazovat. Možná že jim podle toho také začneme brzy přidělovat zaměstnání. Tito lidé už to asi myslí vážně,“ ukázal na pučící praxi v České republice. „Ukazuje na to prohlášení premiéra Fialy v Otázkách Václava Moravce, kdy zcela vážně konstatoval, že kdo dneska víc kritizuje Brusel a EU než Moskvu a Rusko, je nepřítel našich národních zájmů,“ dodal.

