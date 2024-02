Nová bouda na důchodce. Kroužkovat slevy? Za chvíli možná nebude v čem

reklama

návrh novely zákona o obalech, jenž si klade za cíl rozšířit „cirkulární ekonomiku" není ani zdaleka zaměřen pouze na zavedení zálohování PET lahví a plechovek, byť je rozšíření zálohového systému na mnohé jednorázové nápojové obaly aktuálně největším tématem.



Neméně podstatná je část spočívající v návrhu rozšíření definice obalů také na reklamní letáky. Ta totiž přinese povinnost recyklace letáků nebo jejich zpětného odběru pro všechny subjekty, které uvádějí reklamní letáky na trh nebo do oběhu. Letáky mají podléhat recyklačnímu poplatku v rozmezí od 2,5 tisíce do až 3,5 tisíce korun za tunu, co má dle resortu snižovat množství odpadu.



Jak již upozornila ČT24, má to však i druhou stranu mince a výrobci a distributoři se obávají, že nové poplatky zdraží výrobu reklamních tiskovin, omezí jejich produkci a tím pádem ohrozí tisíce pracovních míst. „V případě, že by došlo ke schválení v této výši, to může znamenat i ztrátu 2,5 tisíce pracovních míst. Pravda je, že jsme doposud žádné poplatky na likvidaci neplatili,“ okomentoval pro ČT24 v listopadu návrh novely prezident Svazu polygrafických podnikatelů Zdeněk Sobota.

Kromě dopadu na pracovní místa může mít novela v této podobě taktéž ještě větší nepřímé dopady na tisíce lidí – zejména nízkopříjmové seniory, kteří na akční letáky v současné nelehké finanční situaci spoléhají při hledání možností, kde mohou ušetřit například za potraviny. Recyklační poplatek totiž zdraží výrobu letáků a omezí jejich distribuci či se některé obchody mohou rozhodnout akční letáky nabízet pouze v elektronické podobě.



Zatímco ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) ukazuje zejména na přínosy pro ekologii a na to, že reklamní letáky v současnosti tvoří 20 až 30 procent objemu modrých popelnic, manažer marketingu a komunikace společnosti Česká distribuční Jaroslav Staněk v souvislosti s návrhem MŽP ve svém listopadovém vyjádření pro ČTK varoval právě před dopady na část obyvatelstva. „Vysoká inflace výrazně posílila význam tištěného letáku v nákupním chování spotřebitelů. Akční nabídky pomáhají statisícům domácností vyrovnat se s tíživou ekonomickou situací. Nový návrh MŽP ji naopak zhorší,“ uvedl.



Tištěné letáky dle průzkumu agentury STEM/MARK pro Českou distribuční čtou alespoň občas dvě třetiny českých spotřebitelů. Jako pravidelný zdroj informací o nabídkách obchodníků je využívá čtvrtina Čechů. „Akční letáky pomáhají lidem výhodně nakupovat a efektivně bojovat s inflací, přičemž většina spotřebitelů stále preferuje tištěnou variantu. Jejich budoucnost však může být zásadně ovlivněna chystaným zavedením recyklačních poplatků za produkci tištěných letáků. Nové opatření má být součástí novely zákona o obalech ze strany Ministerstva životního prostředí, které se netají snahou produkci letáků výrazně omezit. Omezení přístupu k tištěným letákům by však pro spotřebitele nebylo přijatelné. Průzkum STEM/MARK zjistil, že více než polovina čtenářů letáků se v takovém případě obává zhoršení informovanosti o slevách a výhodných nabídkách,“ podotýká Česká distribuční k výsledkům průzkumu, z nějž vyplynulo, že se při současné vlně vysokého zdražování začali o akční letáky zajímat už i mladí lidé a ve věkové kategorii 18–29 let – letáky nově sleduje každý pátý člověk.

Období vysoké inflace pomáhaly akční letáky překlenout také seniorům s nižšími důchody, jelikož právě ti pocítili růst cen mnohem výrazněji než zbytek populace. Ekonomové České národní banky (ČNB) Luboš Komárek a Petr Polák v prosinci upozornili, že se důchodci „inflační tsunami“ nevyhnuli. Naopak domácnosti důchodců kvůli raketovému růstu cen energií, ale také zdražování potravin, na které vydávají největší část svých příjmů, čelily zejména od konce roku 2022 vyšší než průměrné inflaci.



„Zkrátka za potraviny a energie platíme všichni podobnou částku, ale pro ty chudší (a mezi ty patří i důchodci) to tvoří větší část výdajů,“ komentovali ekonomové, proč na domácnosti důchodců dopadala od poloviny roku 2022 inflace mnohem výrazněji než na zbytek populace.



Zájem seniorů o úspory formou vyhledávání zlevněných potravin v akčních letácích pak ParlamentnímListům.cz potvrdila rovněž předsedkyně Rady seniorů ČR Lenka Desatová. Senioři dle ní mají zájem o to, aby tištěné letáky s akčním zbožím zůstaly zachované.

„Na začátku loňského roku měly některé řetězce tendenci přesunout letáky s akčním zbožím pouze do on-line prostředí, což u nás – na Radě seniorů ČR – vyvolalo pozdvižení,“ podotýká Desatová s tím, že mnoho seniorů tento krok již tehdy vnímalo jako diskriminaci.



Nelze prý předpokládat, že by většina seniorů kvůli záměru MŽP začala ve velkém hledat slevové akce on-line. „Podle statistických dat má přístup k internetu pouze 48 procent seniorů, zbylých 52 procent seniorů nemá výpočetní techniku ani chytré telefony. Zároveň převažují v této kategorii starší lidé, u nichž je více než pravděpodobné, že se už zacházet s počítačem nebudou učit. Je to něco, co je jim cizí,“ upozornila.



U aktuální novely zákona o obalech v souvislosti s reklamními letáky mělo však i přesto dle Desatové ministerstvo dopady zlehčovat s tím, že pouze 28 procent seniorů nemá internet. „To by mě zajímalo, odkud taková data vzali,“ podotýká předsedkyně Rady seniorů ČR.

Mimo to, že tisícům seniorů hrozí, že si v obchodech zbytečně připlatí za dražší zboží, jelikož budou hůře zjišťovat, kde mohou ušetřit a kvůli záměru na omezení akčních letáků ztratí informovanost o cenách, se pak situace může dotknout i lidí se zdravotním postižením, kteří si roznášením letáků často vydělávají.



„Manžel je invalidní už skoro třicet let, já sama jsem po transplantaci, tak jsem též invalidní. Z důchodu se žít nedá,“ podotkla jedna z pracovnic pro ČT24, jež letáky roznáší téměř třicet let. Právě do zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením by se dle manažera marketingu a komunikace České distribuční Jaroslava Staňka mohla novela kvůli snížení objemu distribuce negativně promítnout a kromě dopadů na seniory mají hrozit vážné důsledky i této skupině obyvatel.

