Nová ministryně Malá má asi problém

Česká ministryně spravedlnosti nevystudovala právnickou fakultu ani v Praze, ani v Brně, ani v Plzni, ani v Olomouci, nýbrž na Slovensku. Sama však novinářům řekla, že v tom nevidí překážku v tom, aby mohla být šéfkou resortu spravedlnosti. Jenže teď bude mít zřejmě ještě jeden problém. Taťána Malá čelí podezření z plagiátorství. Jeden odstavec své práce zkopírovala bez přiznání dokonce i s překlepy.

Mgr. Ing. Taťána Malá ANO 2011



ministryně spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„‚Nepatrné rozdíly lze zpozorovat jen například v podmínkách, za kterých se podílí se na výchově dítěte manžel rodiče dítě,‘ píše se v diplomové práci. Na první pohled dvě přehlédnutelné hrubky, které má Taťána Malá (dříve Veličková) v závěru práce o rodinném právu,“ napsal k tomu server rozhlasu. Tytéž překlepy přitom obsahuje starší práce Veroniky Grossové. A zatímco Malá svou práci odevzdala v roce 2011, Grossová tak učinila již v roce 2006 na Masarykově univerzitě v Brně.

Jan Mach z Vysoké školy ekonomické, který se zabývá odhalováním plagiátů, má za to, že jen těžko jde o nějakou náhodu. Malá však důrazně odmítá, že by nepovoleně přebírala části cizích textů a vydávala je za své dílo. Prý si na to při studiu museli dávat „setsakramentský pozor“. Zdůraznila také, že její práce nepochybně prošla nějakým testem na možné nepovolené kopírování a prošla jím úspěšně, což podle ní dokládá, že nepovoleným způsobem věty z jiných prací nekopírovala.

Malá podle všeho nekopírovala jen práci Veroniky Grossové, ale také úvodní části z knihy České rodinné právo od autorek Milany Hrušákové a Zdeňky Králíčkové. I zde panuje mezi prací Malé a mezi odbornou publikací nápadná shoda.

