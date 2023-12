Nové ruské zbraně lepší než ty západní? Analytik upozornil na informace z Indie

Valtersson upozorňuje, že o ruském obranném průmyslu kolují dva velmi rozdílné narativy. „V proukrajinském/západním narativu se tvrdí, že nikdo ve světě nechce ruské zbraně kvůli jejich úloze v rusko-ukrajinské válce. Sankce proti Rusku prý také vedly k nedostatku důležitých sofistikovaných komponentů, což zpomaluje výrobu a činí ruské zbraně více low tech, než tomu bylo dříve,“ vysvětluje Valtersson na síti X.

„Na druhé straně mnozí hovoří o prudkém rozmachu a rychlém nárůstu výroby ruských zbraní. A tyto ruské zbraně se ve válce ukázaly jako rovnocenné svým západním protějškům,“ přidává analytik druhý pohled, který je sdílen například zpravodajskou relací indické televize WION, která se dá považovat za neutrální v pohledu na rusko-ukrajinský konflikt.

Rusové prý na Ukrajině testují stále nové zbraně, které se ukazují jako lepší a silnější, než ty západní, které používá Ukrajina. „Svět se na to dívá a kupci si dělají poznámky. A Rusko si to moc dobře uvědomuje a těší se na zbrojařský boom,“ dodává moderátorka v indickém zpravodajství s tím, že jenom z Afriky už Rusko dostalo zakázky za 5,2 miliardy dolarů. Dále pak indická televize představuje jednotlivé ruské zbraně, drony a letouny, které prý dalece převyšují západní konkurenty.

Valtersson si je vědom, že tato indická televize ve skutečnosti mohla naletět na ruskou propagandu. Pointou podle něj ovšem je, že i když ruské zbraně třeba nejsou tak dobré jako západní, svět je bude přesto ve velkém kupovat a ruské zbrojařství bude mít žně.

„Můžete samozřejmě říci, že naletěli ruské propagandě, ale to není podstatné. Ukazuje, že proukrajinský/západní narativ dominuje pouze v západním světě. Pokud indický zpravodajský kanál jako WION, který má na YouTube více než 8 milionů odběratelů, tvrdí, že ruský narativ je ten pravý, můžete si být jisti, že mnoho dalších zpravodajských kanálů mimo západní svět tento názor sdílí. Z toho vyplývá, že to pro ruský obranný sektor po válce věští dobré vyhlídky. Jejich trh není na Západě a nikdy tam nebyl. Pro Rusko je důležitý zbytek světa,“ upozorňuje analytik.

