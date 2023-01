Nové větry na Hradě. „Koho kdy viděli se Zemanem, půjde.“

reklama

Nově zvolený prezident Petr Pavel se podle MF Dnes skutečně chystá na Hradě vyvolat průvan. Údajně zcela nedůvěřuje ochrance, která hlídala dosluhujícího prezidenta Miloše Zemana.

„Nově zvoleného prezidenta Petra Pavla už chrání osobní strážci. Nejsou to však lidé z Útvaru pro ochranu prezidenta, ale z jiné policejní složky – Ochranné služby policie ČR. Přitom právě hradní ochranka byla až do soboty připravena, že vítěze voleb začne okamžitě střežit. Zdánlivý detail je ale důležitý pro pochopení toho, co na Hradě Petr Pavel chystá. Hradním bodyguardům totiž šéfuje Martin Baláž, kterému Pavel nedůvěřuje, protože má blízko ke kancléři Vratislavu Mynářovi a prezidentovi Miloši Zemanovi. A právě proto má podle zdrojů MF DNES Petr Pavel ochranku z jiného policejního útvaru,“ uvedl list.

V rozhovoru pro Českou televizi již oznámil, že ve své dosavadní kariéře nepotřeboval rozsáhlý aparát a nepředpokládá, že tomu na Hradě bude jinak. Podle všeho se tedy svůj budoucí aparát chystá zeštíhlit.

„Lidé od Petra Pavla jsou totiž podle informací MF DNES odhodlaní sídlo prezidenta vyčistit od všech lidí, které zná Miloš Zeman jménem nebo se s ním alespoň jednou někde veřejně objevili. ‚Počítáme, že odejde nebo bude odejito hodně lidí,‘ svěřil člověk z Hradu, který si nepřál být jmenován. O kolik lidí by mělo jít, ale odhadovat nechtěl,“ pokračoval deník.

Nová kancléřka však v rozhovoru pro DVTV ujišťovala, že nechystá takové personální zemětřesení, které by znamenalo, že z Hradu zmizí úplně všichni, kteří tam pracovali za časů Miloše Zemana.

„Já určitě nemám zájem vyhazovat profesionální úředníky, kteří odvádějí dobrou práci. Ano, na začátku bude těžké je rozlišit,“ uvedla.

Chystá se prý i na schůzku s končícím kancléřem Vratislavem Mynářem. S ním hodlá probírat dva okruhy. První bude společná schůze obou komor parlamentu, na které Petr Pavel složí prezidentský slib a druhý okruh se má týkat formálního převzetí úřadu kancléře.

„Chci se s ním pobavit o tom, jakým způsobem si představuje předávání. Chci ho požádat o to, aby mi předal protokoly z kontrol NKÚ, pokud je kontrolovaný subjekt má, jakože si myslím, že je má,“ uvedla budoucí kancléřka.

Jinak ale s Mynářem moc v kontaktu nebude.

„Pokud se týče zkušeností, tak možná bude užitečnější setkat se s kancléřem typu pana Mathé,“ zmínila jednoho z kancléřů Václava Havla.

Ráda by pozici kancléře vrátila do formálnější úřednické pozice, jak to bývalo před érou Miloše Zemana.

Podle informací Lidových novin se důležitější střet mezi Milošem Zemanem a Petrem Pavlem může odehrát o Ústavní soud ČR.

„Nejviditelnější střet se však může odehrát mimo osu Praha–Lány. A sice o to, kdo by měl být příštím předsedou Ústavního soudu. Zeman se netají ambicí prosadit do čela instituce svého favorita ještě před koncem mandátu, i když současnému šéfovi soudu Pavlu Rychetskému končí funkční období v srpnu. Jak uvedl Zeman v neděli pro ČT, nechal si zpracovat už druhou právní analýzu, která mu to prý umožňuje. Nový prezident o tom ale nechce ani slyšet. Pavel uvedl, že v takovém případě by se obrátil nejspíše na Nejvyšší správní soud, aby se pokusil rozhodnutí zneplatnit. Už dříve připustil, že vhodným adeptem na tento post by byl Josef Baxa, soudce a první předseda Nejvyššího správního soudu. Ten se nad možným záměrem Zemana v prosinci pozastavil,“ uvedly Lidové noviny.

