Novému vůdci Íránu prý zabil Trump otce, matku, manželku i syna

Íránský ajatolláh Alí Chámeneí, kterého zabily Spojené státy, má nástupce. Je jím ajatolláhův syn, Saíd Modžtaba Hossejní Chámeneí, který byl zvolen 88 kleriky pověřenými vybráním nástupce nejvyššího vůdce Íránu.
Podle serveru Middle East Online je mladší Chámeneí zastáncem tvrdé linie íránského režimu, má kontakty v íránských ozbrojených silách a také v byznysu. A jeho zvolení se zřejmě nebude líbit Donaldu Trumpovi, který požadoval, aby do zvolení Chámeneího nástupce mohl mluvit. Jak Izrael, tak Trump už slíbili, že i nový nejvyšší vůdce Íránu (oficiální titul – pozn. red.) bude cílem jejich vojenské kampaně. „Pokud nedostane naše požehnání, tak dlouho nevydrží,“ prohlásil Trump pro televizi ABC. Věrnost novému vůdci již dle íránských médií slíbily jak ozbrojené síly Íránu, tak revoluční gardy.
Novému ajatolláhovi je 56 let, je jedním ze šesti potomků zesnulého Alího Chámeneího. A jak někteří připomínají, nemá mnoho důvodů požadavkům Donalda Trumpa ustupovat. Při náletu, který zabil jeho otce, totiž údajně ztratil také svou matku, manželku, syna, sestru, švagra a také další příbuzné.
Just a reminder that Iran’s new supreme leader Mojtaba Khamenei has lost the following people in this war:— War Monitor (@WarMonitors) March 9, 2026
- His father: Ayatollah Ali Khamenei (killed in the opening strikes).
- His mother: (Mentioned in multiple sources as killed in the same or related strikes).
- His wife:… pic.twitter.com/TduX5QJ1QW
Jak informovala agentura Bloomberg, Modžtaba Chámejní kontroluje přes síť skořápkových firem rozsáhlý majetek, od luxusních rezidencí v Londýně až po dopravce v Perském zálivu, v hodnotě 2,9 miliardy korun. A to i přes to, že na něho byly v roce 2019 uvaleny americkou vládou sankce. Informace ovšem pocházejí od zdrojů, které ji poskytly pod podmínkou anonymity.
Vojenská kampaň
V médiích se objevily zprávy, že íránská schopnost ohrožovat blízké státy se ztenčuje, což někteří považují za důkaz, že údery Izraele a USA vyčerpávají vojenské schopnosti Íránu. Analytik Simplicius je jiného názoru. Podle něho se počet odpalů střel a dronů na začátku války nedá brát jako berná mince pro vojenské schopnosti Íránu, když se jednalo o počáteční salvu. Podle něho je současná frekvence odpalů na úrovni toho, co dokáže Írán vyrobit. Nemluvě o tom, že to je jen otázka balistických střel, počet odpálených dronů se zvýšil, nemluvě o tom, že drony mají vyšší efektivitu, když jsou místní zásoby prostředků protivzdušné obrany vyčerpané nebo vyčerpanější.
