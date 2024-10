Novinář poslouchal Fialu. V hlavní televizi už se neudržel: Ten člověk si dělá srandu jako?

„Je to úplně absurdní,“ prohlásil o navyšování platů politiků novinář Petr Kolář ve vysílání stanice CNN Prima News.

Kriticky se Kolář vyjádřil k obhajobě premiéra Petra Fialy, že zvyšování platů není vůlí vlády, nýbrž výsledkem rozhodnutí Ústavního soudu, který nařídil, že soudci a další ústavní činitelé musí mít platy v souladu s dřívějšími pravidly. Toto rozhodnutí ovlivnilo také platy státních zástupců a dalších ústavních činitelů.

Fiala v pořadu Ptám se, pane premiére na serveru Blesk zdůraznil, že vláda musela toto rozhodnutí respektovat, i když to není krok, který by sama prosazovala. „Ten člověk si dělá srandu jako? Je tři roky ve vládě, o téhle situaci věděli dávno, ale můžou za to populisti z minulosti?“ nechápal Kolář.

„Já myslím, že si ty peníze fakt zaslouží, za takového mistrné a logické výstupy,“ řekl Kolář ironicky.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš rovnou řekl, že premiér Fiala o navýšení platů politiků lže a označil ho za pokrytce: „Žádný soud jim nenařídil, že si mají platy o desetitisíce zvýšit. V roce 2021 mohl podpořit můj návrh na zmrazení do roku 2026, který odděloval platy politiků a soudců. Soud by to pak neshodil. Moc dobře ale věděl, co dělá, a teď hraje překvapeného. Je to pokrytec.“

Babiš též vládě vyčetl, že „okradla důchodce“, a k tomu pobírá „nehorázné platy za to, že tuhle zemi ničíte, a ještě lidem lžete“. Dodal, že jemu a hnutí ANO se dvakrát povedlo zmrazit platy politiků a požadovali ohledně tohoto tématu mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny. „Vy jste ji zamítli. Nechtěli jste se s námi bavit. Celý život se živíte penězi daňových poplatníků,“ vyčetl vládní koalici, která dle jeho slov lidi pouze „oblbuje“.

— Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 10, 2024

„Možná by i paní premiérová měla dostat nějakou apanáž, protože přece taky reprezentuje zemi,“ dodal ještě novinář Petr Kolář i v narážce na diskuse o platu pro první dámu Evu Pavlovou. Podle novely zákona by částka pro první dámu představovala 30 % nezdanitelné paušální náhrady výdajů prezidenta republiky. „Proboha, je to chlap, má ženskou a jestli mu přijde, že má málo peněz, tak ať vezme ze svých peněz a něco jí dá… tak jak se to dělá v úplně normálních rodinách,“ poznamenal Kolář vůči prezidentovi ČR, a že – proč by takovou situaci měl řešit stát, vzhledem k tomu, že pozice první dámy není Ústavou danou funkcí.

„Není nikým volena,“ připomněl Kolář. „A pokud má takovou potřebu pracovat, tak normálně může jít do práce.“

Prezident Petr Pavel ve videu na platformě X vysvětlil, že jeho návrh byl, aby byla část jeho náhrad snížena a převedena na jeho manželku, aby nemusela být na svém manželovi závislá a aby mohla plnohodnotně vykonávat svou práci.

K tomu Kolář jednoduše dodal, že v tom, aby jí sám prezident dával peníze, mu přece nikdo nebrání. „Ona může pracovat, nikdo jí v tom nebrání po dobu těch pěti let,“ řekl novinář a připomněl, že první dáma, ačkoliv si hradí důchodové, sociální a zdravotní pojištění, významně ušetří například na „bydlení, autě s řidičem a ochrankou, pobytu v Lánech a dalších benefitech, které jí funkce přináší“.

Argumenty Petra Pavla tak Kolář označil za absurdní. „Myslím, že jim tam trochu hráblo,“ podotkl.

Situaci ohledně zvýšení platů politiků a změn v zákoně týkajících se náhrad pro prezidentovu manželku sarkasticky komentoval i předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka.

„Vicepremiér Jurečka tuto změnu navrhne, avšak kromě kapesného ve výši 95.000,- měsíčně pro Evu Pavlovou se do novely zákona dostane i zvýšení platu a náhrad prezidenta, o více než 90.000,- Asi překlep…“ napsal Macinka na X. „Aby to nebylo blbé, zvýší Jurečka o desítky tisíc měsíčně plat rovněž sobě, Fialovi, Pekarové, Vystrčilovi a všem poslancům, aby to hezky hladově odhlasovali,“ dodal s tím, že jednodušší a pro Českou republiku prospěšnější by bylo, kdyby pan prezident Pavel „prostě tiše půjčil manželce kreditku“.

