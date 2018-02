Novináři jsou terči tehdy, když píší kriticky, tedy dělají dobře svou práci. Podívejte Kroupa. A jak Zeman a Babiš útočí... Fendrych je po vraždě slovenského novináře „na koni“

Český prezident Miloš Zeman při jedné ze svých cest dostal symbolický dřevěný samopal, který by mohl použít na novináře. Podle Fendrycha jde o odpudivé vtipkování. Tentýž prezident Miloš Zeman na novináře rád útočí slovně. Svou neláskou vůči českým médiím se zkrátka nijak netají, naopak ji zdůrazňuje. Podle Martina Fendrycha by se ale politici měli mít na pozoru, protože se může stát, že někdo jejich slova vezme vážně. Své o tom vědí v Rusku, kde jsou novináři napadáni nejen slovně, ale i fyzicky. Jsou i stříleni. To, že teď došlo k vraždě investigativního novináře i na Slovensku, by prý pro nás mělo být varováním.

„Novináři jsou dennodenním terčem útoků politiků, do médií se mimo jiné pustil i slovenský premiér Robert Fico na sjezdu ČSSD v Hradci Králové. Napadá je často Andrej Babiš (přitom Agrofert média vlastní), dělal to bývalý prezident Václav Klaus, přeborníkem v této disciplíně je Miloš Zeman. Novináři se stávají terči tehdy, pokud píší kriticky, tedy pokud dělají dobře svoji práci. Investigativci jsou ohrožení více (vzpomeňme mimochodem na to, jak zpochybnil ředitel rozhlasu René Zavoral ‚svého‘ novináře Janka Kroupu),“ varoval Fendrych.

Při jedné ze svých návštěv Ruska dokonce prezident Miloš Zeman hovořil o potřebě likvidovat novináře. Svá slova pronášel po boku ruského prezidenta Vladimira Putina, na jehož narozeniny byla v roce 2006 zavražděna např. ruská novinářka Anna Politkovská. Zeman se tak projevil jako politik „východního typu“, který dělá ze žurnalistů nepřátele lidu. A jak již bylo naznačeno, toto nepřátelství se může proměnit i v něco horšího, než ve slovní útoky.

autor: mp