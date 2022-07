Novinářská ostuda! Tlustý generál Pavel nalezen. Není generál, není Pavel, není na Ukrajině

Anketa Co vy a letní dovolená? Letos byla/bude v zahraničí 14% Letos byla/bude v Česku 13% Letos nebude 73% hlasovalo: 4029 lidí



„Generál Pavel“ však zřejmě na Ukrajinu ve službách Moskvy nezamíří. „Ukázalo se, že je to naprostá blbost,“ vysvětlil totiž analytik Rien Emmery společně s ověřovatelkou informací Lottou Labrechtovou.



Fotografie údajného generála Pavla, která se šířila v západních médiích, zobrazovala dosti otylého muže v maskáčích a samotní Rusové si na internetu dělali legraci, že jde o „velitele jídelny“.

Právě fotografie šířící se po sociálních sítích a médiích přitom poukazovala na určité nesrovnalosti, jelikož se údajný generál nazývaný pouze křestním jménem „Pavel“ nechal zvěčnit ve vzoru maskování, které aktuálně nosí Ukrajinci, a nikoliv Rusové. Navíc jeho čepice napovídala příslušnosti k pohraničníkům, a ne k armádě.

Pomocí důkladného hledání informací o osobě „67letého generála Pavla“ a místa pořízení fotografie nakonec Labrechtová s Emmerym zjistili, že jde ve skutečnosti o 58letého Ivana Ivanoviče Turčina – veterána ruské armády a pohraniční stráže. Ten do důchodu odešel v roce 2011 po dvaceti letech služby na hranicích v Uzbekistánu.

Nic nenasvědčuje tomu, že by byl Turčin na Ukrajině, a z „exkluzivního“ příběhu se tak vyklubala akorát novinářská kachna.

So this 'exclusive' story - first published by the Daily Star, and picked up by The Sun, The Daily Mail, the New York Post etc. - turns out to be entirely fictional.



We have reached out to the Daily Star for comment but have not received a reply, as of today.



19/ pic.twitter.com/a8OWsy7XDc