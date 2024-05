Novotný se kaje: Fiala přijel, když jsem na tom s ODS byl nejhůř. To si nezasloužil

reklama

Řeporyjský starosta byl ostře kritizován, když nedávno na sociálních sítích urážel saxofonistu Felixe Slováčka kvůli fotce s šéfkou KSČM Kateřinou Konečnou. Do hádky zahrnul i Slováčkovu dceru, která se léčí s rakovinou. Nevybíravě napsal, že nemá šanci na uzdravení a předpověděl jí smrt.

„Nedokážu říct, co mně k tomu vedlo. Rád bych řekl, že to byl zkrat, že jsem to nebyl já. Vidím to na očích svých přátel a lidí, co mě opravdu znají v politice, tak doma, že si říkají ,co to bylo'. Asi o tom budu muset nějakou dobu přemýšlet, přál bych si hrozně, aby to byl zkrat a abych to nebyl já, protože tohle se mi teda ještě v životě nepovedlo, trápí mě, že jsem ublížil Aničce,“ uvedl Novotný v rozhovoru s tím, že komentář psal střízlivý.

Několikrát zopakoval, že bude muset přemýšlet sám nad sebou a že doufá, že to nebyl on. Připustil, že taková úvaha je hodna expertízy psychologa. „Jednoznačně, si myslím, že to je na psychiatra. Myslím, že bych se měl poradit s odborníkem o této konkrétní věci, přemýšlím o tom, asi bych měl,“ řekl řeporyjský starosta.

Rovněž lituje, že jeho výroky mají dopad i na lídra strany a současného předsedu vlády: „To, že si to nezasloužil mimo jiné Petr Fiala, je bezdebatní záležitost. Petr Fiala je prostě člověk, který, když jsem na tom byl se stranou nejhůř, před touto nechutnou záležitostí, za mnou přijel do Řeporyjí. Je to člověk, který se mě vždycky zastal. Já si myslím, že si tohle Petr Fiala ode mě nezasloužil a asi ani ta ODS,“ konstatoval Pavel Novotný.

Podle svých slov očekává, že za své chování bude z ODS vyloučen: „Musím říct, že je podiv, že ještě vůbec v té straně jsem. Myslím, že mě budou muset vyloučit,“ řekl s tím, že ODS opouštět nechce: „Nechci odejít z ODS, neodešel jsem z té strany, ani teď se mi nechce,“ doplnil.

Přiznal, že také na popud lidí ze svého blízkého okruhu zvažuje, že by z ODS odešel sám. „Přemýšlím o tom, vše to vnímám, ale myslím si, že to není úplně na pořadu dne. Strana prostě udělá, co udělat chce, a máme na to svoje principy a naštěstí o tom nerozhoduje pan Havlíček a další. Několikrát jsem zmínil, že kdyby mi Petr řekl, tak jdu, a samozřejmě to platí,“ doplnil Pavel Novotný.

