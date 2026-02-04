Konec. Vláda má důvěru. Opozice zase vztek na Babiše

„Krad jsem včera, kradu dnes, jsem předseda ODS,“ zahájil Andrej Babiš úvodní projev rozpravy k návrhu opozice na nedůvěru vládě.
Jiří Havránek, nově zvolený místopředseda klubu poslanců této strany, nabídl po dvoudenním maratonu jednání na úplný závěr repliku: „Jsem předseda hnutí ANO, střet zájmů mám večer i ráno.“
Jinak ale jeho závěrečný projev jednání natahoval. Zatímco jeho přímí předchůdci včetně Jana Lipavského byli maximálně struční, Havránek si k pultíku přinesl dokonce i zprávu Fialovy vlády o čtyřech letech vládnutí, ze které předčítal.
Čísla o ekonomických úspěších komentoval několika nevěřícnými výkřiky docent Miroslav Ševčík a jednou se špičkovali s Filipem Turkem. Několikrát ale musel projev přerušit kvůli stoupajícímu hluku v sále.
Důvod obsáhlejšího projevu se jevil zřejmým: čtvrthodinka posloužila ke shromáždění všech poslanců do sálu. Hlavně těch opozičních, koaliční byli v lavicích rychleji. Nakonec se naposledy poradili Marek Benda, Jan Jakob, Tom Philip, Michaela Šebelová a Olga Richterová a šlo se na věc.
Hlasování začíná vylosováním poslance, od něhož jde při hlasování po jménech abecední řada. A z osudí bylo vybráno jméno Filip Turek. Zmocněnec vlády pro Green Deal to pojal jako show, která pobavila koalici i opozici.
Druhý zajímavý okamžik nastal, když předseda Tomio Okamura dodržel dikci zákona „povstat a vyslovit se pro návrh, nebo proti návrhu“. Předsedající schůze v minulosti obvykle hlasoval v sedě.
Po čtvrt hodině sčítání bylo jasno. Pro návrh 84 z 92 opozičních poslanců, proti 99. Návrh nebyl přijat, vláda má nadále důvěru.
„Čeho jsme byli svědky? Nejvíc ze všech nadával Andrej Babiš,“ reagoval Martin Kupka. „Během té hodiny pozurážel opozici, novináře, leckomu se vysmál a nic jiného se nedostavilo. A pak spousta lží,“ kritizoval.
Pak se dění přesunulo do tiskového centra, kde probíhala tradiční série tiskových konferencí.
„Plná náměstí ukázala, že občanská společnost není spokojena,“ zahájila štafetu TOP 09. Ta se cítí jako jedna ze stran, které hlas občanské společnosti přinášejí do Parlamentu.
„TOP 09 reprezentuje všechny občany, pro které je nepřijatelné vydírání prezidenta republiky panem Macinkou,“ pokračoval předseda Matěj Ondřej Havel.
Jiří Pospíšil kritizoval neochotu ministra Macinky komunikovat s prezidentem Pavlem a zmínil dramatickou bezpečnostní situaci ve světě. „Dál budeme upozorňovat, že vláda má mít s prezidentem jednotný pohled na klíčové otázky zahraniční politiky,“ ujistil.
TOP 09 vystřídala ODS a Martin Kupka zopakoval, že Andrej Babiš měl nejdelší podíl ze všech, takže nechápe, proč si stěžuje, že ho někdo zdržuje od vlády.
Vyjádřil radost, že Motoristé byli „vyautováni ještě ne z vlády, ale od významného vlivu“.
Podle nové místopředsedkyně poslaneckého klubu Lucie Němečkové vláda „podrývá důvěryhodnost právního státu“.
Na dotaz CNN Prima NEWS, co tedy opozice chce dělat dále, Kupka odpověděl, „využijeme všech nástrojů, co opozice má. Budeme opozice tvrdá, ale konstruktivní.“
„V historii Česka jsme ještě nezažili, aby ministr zahraničí vydíral prezidenta republiky. A že vláda dnes nedostala nedůvěru, to na věci nic nemění,“ zahájila další tiskovku Pirátů Olga Richterová. Ivan Bartoš avizoval, že se hodlají dál ptát na Babišův vztah k Agrofertu.
