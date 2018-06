Nový průzkum. Lidovci, STAN a Topka jsou tak blízko propasti, že si výzkumníci netroufají tipovat, kdo spadne

Vládní hnutí ANO by v červnu vyhrálo sněmovní volby se ziskem 31,5 procenta hlasů. Druhá skončila s odstupem skoro dvaceti procent ODS, kterou by volilo 12,5 procenta lidí. Třetím Pirátům by dalo hlas 11,5 procenta voličů, vyplývá z aktuálního volebního modelu agentury Median.

Do Sněmovny by se dostali ještě ČSSD, hnutí SPD a komunisté. Lidovci, TOP 09 a STAN se od říjnových voleb pohybují těsně nad nebo pod pětiprocentní hranicí nutnou pro zisk poslaneckých křesel. „Nelze s jistotou určit, která z těchto stran by se do Sněmovny dostala,“ uvedli autoři modelu.

ANO si oproti dubnovému průzkumu polepšilo o jeden procentní bod, podpora ODS naopak oslabila ze 14 na 12,5 procenta. Piráti si nepohoršili, ani nepolepšili. Sociální demokraty by nyní volilo devět procent občanů, Okamurovu SPD 8,5 procenta respondentů a komunisty rovných osm. Oproti dubnu si tyto strany udržely zhruba stejnou přízeň voličů.

TOP 09 nyní vyjádřilo podporu šest procent dotázaných, lidovcům by dalo hlas 4,5 procenta voličů a STAN čtyři procenta.

Výzkum se z větší části uskutečnil ještě před závěrečnými jednáními o nové vládě ANO a ČSSD včetně sporů okolo návrhu na jmenování europoslance ČSSD Miroslava Pocheho ministrem zahraničí, upozornili autoři volebního modelu.

Ochotu jít k volbám vyjádřilo v červnu 61,5 procenta respondentů, což odpovídá účasti při volbách do Sněmovny loni v říjnu.

Psali jsme: Paroubek: Co vlastně ukazují průzkumy? Průzkum: Koalice s podporou komunistů nevadí skoro polovině lidí Žádné rozdělené Česko! 54 procent lidí je spokojeno, že vyhrál Zeman. Vadí to jen 37 procentům 30 procent voličů Michala Horáčka řeklo, že podpoří Zemana, uvedl analytik

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab