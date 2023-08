Nový šéf ÚS Baxa hodlá sladit orchestr svých kolegů

Nový předseda Ústavního soudu (ÚS) Josef Baxa po svém dnešním jmenování uvedl, že jeho rolí bude "sladit orchestr" dosavadních a nově příchozích kolegů. Chce, aby instituce byla srozumitelnější lidem a "uživatelsky přívětivější". Nová místopředsedkyně Ústavního soudu Kateřina Ronovská novinářům řekla, že se o své manažerské roli dověděla před několika dny. Profesorka občanského práva věří tomu, že uplatní zkušenosti z fungování akademických institucí. K tomu, že si ji prezident Petr Pavel do funkce vybral, podle ní přispělo to, že je žena.

Třiašedesátiletý Baxa by rád navázal na svého končícího předchůdce Pavla Rychetského, který podle něj nastavil velmi vysokou laťku. „Ústavní soud mi připomíná loď, která pluje a mění posádku během plavby a po 20 letech i kapitána," řekl s tím, že on a jeho místopředsedové musí zajistit, aby se tato loď nepotopila, aby neztratila kurz a aby ještě více posílila vysokou důvěru veřejnosti, kterou má. ÚS podle něj zároveň musí naplňovat svou roli a zároveň ji nesmí přešlapovat a míchat se do role jiných ústavních institucí. "Prostě aby na Ústavní soud bylo spolehnutí a aby všichni mohli klidně spát," shrnul.

Muž, který 16 let vedl Nejvyšší správní soud (NSS) a následně u něj dalších téměř pět let působil jako řadový soudce, připomněl, že je u ÚS teprve "dva měsíce i s cestou". „Rozhodně nejsem tak pyšný, abych řekl, že mám v šuplíku nějaký plán na přestavbu Ústavního soudu. Budu se muset seznámit s chodem a s organizací, s dosavadními kolegy, novými kolegy," vypočítal.

O tom, že ho jmenuje předsedou, se prezident podle Baxy rozhodl "až v posledních dnech nebo týdnech a po zralé úvaze". „Do tak vysokých funkcí by měli být lidé vybíráni, neměli by se o ně ucházet. Za sebe můžu říct naprosto poctivě, že o tuto funkci jsem se nijak neucházel, nesháněl jsem nikde podporu. Nějaké kuloáry nebo leštění klik se nekonalo," poznamenal.

V porovnání s Rychetským, který byl dlouhá léta tváří ÚS, se Baxa plánuje držet více zpátky. „Každý další předseda Ústavního soudu - mě nevyjímaje - bude muset svou roli pojmout trochu civilněji. Možná nebudu pronášet tak silné výroky," zmínil. "Uvědomuji si, že být předsedou Ústavního soudu znamená ještě větší zámek na pusu a prostě o určitých věcech buď vůbec nemluvit, nebo nemluvit do doby, než jsou třeba rozhodnuty," uvedl.

Zároveň je ale připravený hájit ústavnost, ústavu a základní práva a svobody každého občana. Domnívá se také, že obecné komentáře věcí veřejných jsou i z úst předsedy ÚS v pořádku. „Je to nakonec i součást důvěry veřejnosti vůči justici, když zná názory soudců. Dovolím si tvrdit, že to, jestli nám lidé věří, nebo nevěří, je možná někdy více opřeno o to, když nás pozorují, jak se chováme, co děláme, než že by si přečetli tisíce stran našich složitých odůvodnění," řekl.

Baxa předstoupil na Pražském hradě před novináře společně s Ronovskou. Prezidentův výběr místopředsedkyně ÚS se podle něj velmi povedl, Pavel ho s ním předem konzultoval. Devětačtyřicetiletou profesorku občanského práva Ronovskou Senát schválil do role ústavní soudkyně teprve tento týden.

„Představa o tom, že bych se vůbec mohla stát ústavní soudkyní, se vyvíjela velmi rychle," řekla akademička. Soudy i univerzity jsou podle ní instituce, které nějakým způsobem fungují a mají nějaký řád. „Dovedu si představit, že manažerské zkušenosti mám a budu se je snažit využít," uvedla k pozici místopředsedkyně. "Jsem nová v řádech minut. Velmi mě to těší, jsem poctěna, na druhou stranu je to obrovská výzva. Budu se s ní muset vyrovnat a doufám, že ji zvládnu," pokračovala.

„Mám za to, že roli do jisté míry sehrálo i to, že jsem žena. Pan prezident proklamoval, že by chtěl, aby na Ústavním soudu fungovalo i více žen, které jsou schopny přinést možná i trošku jiný způsob uvažování a možná i vystupování v některých situacích," připomněla. Domnívá se, že Pavel zohlednil také její odbornost i schopnost přemýšlet a komunikovat třeba trochu jinak, než přemýšlejí soudci.

Druhý post místopředsedy u ÚS zastává od května Vojtěch Šimíček, který stejně jako Baxa dříve působil u NSS. Tamtéž pracovala i jedna z nových ústavních soudkyň Daniela Zemanová. Podle Baxy, kterého do čela této instituce jmenoval jako prvního předsedu ještě prezident Václav Havel, je to dobrou vizitkou NSS.

„Obecně se říká, že nejvyšší správní soudy jsou takové malé ústavní soudy. Vybíral jsem k Nejvyššímu správnímu soudu lidi, o kterých jsem si myslel, že přinesou největší kvalitu. Příbuznost agendy správního a ústavního soudnictví je zřetelná," uvedl. Zároveň ale zdůraznil, že bývalí kolegové z NSS se nechystají opanovat Ústavní soud. "I když pocházíme z jedné instituce, věřte tomu, že dokážeme být názorově docela proti sobě a hlasovat proti sobě. Není to tak, že tam teď vzniká nějaké bratrstvo, to určitě ne," uzavřel.

