Nucení očkování: Peníze, funkce. Prymula a jiní. A nová vláda? Nic

reklama

Anketa Myslíte, že prožijeme Vánoce a Nový rok v lockdownu? Ano 66% Ne 24% Nevím / Je mi to jedno 10% hlasovalo: 16866 lidí ve svém komentáři usuzuje, že pokud se ministrem zdravotnictví stane Vlastimil Válek z TOP 09, znamená to, že hlavní slovo při řešení epidemie bude mít předseda české vakcinologické společnosti Roman Chlíbek, který má řídit poradní orgán 28 odborníků.

Dle Daniela Kaisera spolu souvisí snaha o včasnou léčbu covidu léky např. od firmy Regeneron a snaha co nejvíce lidí naočkovat. A to negativně. „Větší důraz na vakcínu vedl a znovu vede k zanedbávání včasné léčby,“ tvrdí novinář, podle kterého je Chlíbek člověk, který má na všechno jen jedno řešení, tedy více očkování. A Kaiser předpokládá, že Chlíbkova doporučení půjdou směrem „honitby na neočkované“. Přitom se dle ředitele nemocnice Motol léky pro včasnou léčbu covidu doslova válí ve skladech.

„Vojtěch ve vládě prosadil od 1. listopadu přísnější vymáhání průkazů o bezinfekčnosti a současně pro neočkované zpoplatnění testů. Válek ani Petr Fiala se od těchto nápadů dosud nedistancovali, vůbec k nim nezaujali stanovisko. Kdo se po volbách radoval z vítězství jakéhosi ‚liberálního Česka‘, bude možná ještě zírat,“ varuje Kaiser.

Chlíbek je dle novináře ve střetu zájmů, stejně jako Roman Prymula. Oba byli předsedové české vakcinologické společnosti. Roman Prymula je pak v dozorčí radě firmy Avenier, která distribuuje pro český stát vakcíny, na čemž rozhodně není škodná. V dozorčí radě této společnosti byl v minulosti i Rastislav Maďar. „Vakcínu do každé paže tato skupina odborníků považuje za imperativ,“ míní Kaiser.

Fotogalerie: - Manipulace s hlasy?

A předseda české vakcinologické společnosti podle něho šíří nesmysly, například když prohlásil, že očkovaný je „nesrovnatelně méně nebezpečný“ než neočkovaný. Jak Kaiser, ale i jiní poukazují, že očkovaní, kteří si nevytvořili setkáním s virem imunitu na sliznici, šíří nemoc dále. A dále Chlíbek prohlásil, že očkování je lepší ochrana než prodělaná nemoc. Novinář se odvolává na 91 studií z celého světa, které ukazují opak, ovšem není třeba chodit tak daleko. Velice výmluvná jsou v tomto směru data určená pro poslance a senátory, která na sociálních médiích sdílí pirátský expert na zdravotnictví Ondřej Dostál a ukazují převahu počtu pozitivních očkovaných nad pozitivními neočkovanými reinfikovanými. Ještě větší je pak tato převaha ve statistice hospitalizovaných, kde na jednotkách intenzivní péče reinfikovaní téměř nejsou.

Psali jsme: Očkovaní: Nula protilátek. Neočkovaní: Plno. Vynesla laborantka

2229 očkovaných, 165 prodělaných. Poslanci to vědí. A víc čísel

Kaiser konstatuje, že část veřejnosti už Babišově vládě nevěří zhola nic, a pokud se z Válkova okolí budou ozývat nesmysly, tak neví, jaký to bude mít vliv na pověst budoucí vlády. A protože Válek má prý pověst „poněkud chaotického muže“, tak význam poradního orgánu stoupá. Jako pozitivní vidí Daniel Kaiser, že v tomto poradním orgánu je alespoň imunolog Vojtěch Thon.

Některé z Kaiserových obav pak perspektivní ministr adresoval rozhovoru pro deník Echo24. Například Roman Chlíbek podle Válka není takový fanatik do očkování. „Chlíbek je schopen o řadě věcí diskutovat. V řadě věcí se poučil, tak jako my všichni,“ tvrdí. Ovšem dodal: „Současně já taky chci mít naočkovaných pokud možno co nejvíc lidí. A když kristepane EMA schválí vakcínu pro děti, tak proč ne děti?“

Psali jsme: Naletěli jste! Válkův „vánoční lockdown“: Babiš rozsekal SPOLU

Tolik hněvu na Fialu a spol. Za covid. To půjde daleko

Lockdown nikdy! hlásil Fiala. A teď Válek: Zavřené Vánoce. Vážně

Vyjádřil se také k léku firmy Regeneron, který má sloužit jako ochrana před vážným průběhem nemoci, ale musí se podat včas. „I kdybyste Regeneron obvodním lékařům nařídil, uběhne měsíc, než ho začnou podávat,“ vysvětlil. A když byl tázán, proč nebyl lék odcházející vládou masivně nasazen, distancoval se: „Já to nevím! Já to nevím!“ Včasná léčba je podle něho nepochybně zanedbávaná. A měl ještě jednu poznámku: „Jedna věc je, co se doporučí v protokolech. Druhá věc je, co si praktický lékař troufne ambulantně nasadit. Uvědomte si, že jsou praktici, kterým je 70, 75 let, kteří v ambulanci nemají k dispozici laboratoře.“

„Musí být naprostá priorita novelizovat protokoly a účinné léky, jako je právě Regeneron, dostat k pacientovi co nejdřív,“ říká Vlastimil Válek, ale na praktiky a doktory prý nejsou páky. Navíc, včasná léčba prý nic nezmůže s tím, že „nakonec stejně potřebuji ty lidi naočkovat“. Na námitku, že kdo covid prodělal, má přirozenou imunitu, pak Válek řekl: „Ne. To byste ho musel každý rok znovu nakazit.“ Podle něho by u covidu nemělo platit něco jiného než u „všech vážných infekčních onemocnění“ a argumentoval, že u tetanu se také přeočkovává.

Fotogalerie: - Památník Zámeček

Co se týče střetu zájmů, perspektivní ministr řekl: „V situaci, která by se dala označit jako střet zájmů, je v České republice téměř každý odborník, který dělá klinické studie. Na takovou výtku úplně zapomeňte. V podstatě každý vakcinolog, každý imunolog ten střet má proto, že se dělá obrovské množství klinických studií.“

Když padla přímá otázka, zda Prymula a Maďar profitují z každé vyočkované dávky, Válek mínil, že tomu nevěří. „V obecné rovině se dá říct, že někteří vědci jsou šířeji rozkročeni, protože z různých důvodů věří určité metodě: PCR, antigeny atd. Ale pořád jsou to akademici, lidé, kteří se nestali děkanem kvůli tomu, že to bylo v zájmu té či oné firmy,“ říkal a dodával, že „nic není černobílé“ a „není to střet zájmů a je to střet zájmů“.

„Prymula je bezesporu špičkový odborník přes vakcinaci, takže u něho musíte leccos odfiltrovat. Každý máme nějaké plány, každý máme nějaké cíle: Maďar, Smejkal, Hajdúch… Čím jste mladší, tím máte víc cílů. Někdo může být ve střetu zájmů proto, že touží dělat šéfa českého Kochova institutu, jiný proto, že chce být profesorem a ví, kdo o profesuře bude rozhodovat. Další proto, že sedí někde ve správních radách,“ uvedl Válek a dodal, že se určitě pokusí střet zájmů eliminovat a že i kvůli tomu jsou v odborné skupině lidé různých názorů.

Psali jsme: Rozhozená Světlana Witowská. Nabízela v kavárně Tečku a obsluha nechápala Svrčinová tlačila zákaz uznávání antigenních testů. Neuspěla Po Vánocích stovky mrtvých, možná tisíce. Podle Maďara může být ještě hůř než minule Tak se seber a zmiz. Telička hrozil odchodem, pak jen zíral

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.