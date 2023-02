Nulandová a další podporovali povstání na Ukrajině. Trump to řekl naplno

reklama

„Jeden z důvodů, proč jsem byl jediný prezident za několik generací, který nezačal válku, byl ten, že jsem jako jediný nedal na šílené názory těchto lidí, různých generálů, byrokratů a tzv. diplomatů ve Washingtonu, kteří nás umějí akorát dostat do války. Po desetiletí to jsou stále ti stejní lidé jako Viktoria Nulandová a další jí podobní, kteří byli posedlí tlakem na Ukrajinu, aby byla v NATO. Nemluvě o podpoře povstání na Ukrajině. Tihle lidé hledali záminku pro konfrontaci velmi dlouho, stejně jako před vpádem do Iráku,“ má jasno Trump.

Třetí světová válka je podle něj za rohem a můžou za to právě tito lidé v americké administrativě. „Ačkoliv to hodně lidí nevidí, já to vidím zřetelně a měl jsem pravdu ve spoustě věcí. Ta hrozná a neospravedlnitelná invaze na Ukrajinu by se neuskutečnila, kdybych byl já prezident,“ prohlásil Trump sebevědomě.

„Musíme se nyní zbavit zkorumpovaných globalistů na všech úrovních. Tito lidé desítky let ovlivňují v zahraniční politice každé důležité rozhodnutí. Musíme je nahradit lidmi, kteří hájí americké zájmy. My jsme za čtyři roky dokázali neuvěřitelné věci a vedli jsme celý svět k míru. Nyní je potřeba tuto práci dokončit a vyčistit klíčové organizace, Pentagon, národní bezpečnostní struktury, ministerstvo zahraničí a Bílý dům,“ apeluje Trump, který chce znovu kandidovat na prezidenta.

„Musíme zastavit lobbisty a velké vojenské dodavatele, kteří tlačí naše nejvyšší armádní a bezpečnostní velitele vstříc konfliktu, jen aby na tom všichni vydělali miliony dolarů. To všechno jsou kandidáti války, já jsem prezident míru,“ pokračoval Trump s tím, že je zastáncem míru, ale zároveň silné Ameriky.

„Důvod, proč jsme nebyli za mé vlády v žádném konfliktu, byl ten, že nás ostatní země respektovaly, nikdo si nechtěl nic začít se Spojenými státy a její armádou. Teď se nám ale smějí. Se správným vedením můžeme ukončit konflikt na Ukrajině do 24 hodin,“ dodal Trump směrem ke svým voličům.

Holy Shlit - Trump just publicly confirmed the US State Dept was behind the Maidan Uprising in Ukrainepic.twitter.com/mSmlhLVUE9 — Jack Posobiec ???? (@JackPosobiec) February 21, 2023

