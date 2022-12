Nulová DPH na potraviny? Polsko prodlužuje, u nás pořád nic, mnozí nechápou. Nezbylo by jim na Ukrajince, padla poznámka

Polsko se v poslední době stává eldorádem českých nakupujících, kteří sem jezdí do obchodů v množství větším než malém. Až to mnohým Polákům vadí. Zdá se, že tato nákupní masová turistika bude pokračovat i v roce 2023. Polsko bude mít i v příštím roce nulové DPH na základní potraviny, takže zde budou mnohem levnější než u nás. ParlamentníListy.cz se proto politiků ptaly, co si o tom myslí a proč se něco podobného nezavede i u nás.

„Od února navrhujeme snížení DPH na základní potraviny o deset procent. Současně s tím je třeba regulovat cenu a podpořit českou produkci. Současné zdražování ohrožuje české domácnosti víc, než je únosné,“ objasnil Michal Šmarda, předseda ČSSD, starosta Nového Města na Moravě.

„Ano, v této době by to lidem významně pomohlo. Je to otázka novely zákona o DPH. My jsme jednoznačně pro,“ prozradil Jaroslav Faltýnek, poslanec hnutí ANO, místopředseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny, první místopředseda poslaneckého klubu hnutí ANO.

„Možné je vše, jak jsme si však již vyzkoušeli u jiných věcí, snížení DPH vede pouze k navýšení marže prodejců a dlouhodobě se to do snížení cen nepromítne, ba naopak,“ domníval se Lukáš Černohorský, bývalý poslanec a předseda Pirátské strany.

„U DPH může vláda využít sníženou sazbu, ale nulová sazba (prominutí DPH) se projednává v Evropské komisi jako výjimka. A u energie nám to v roce 2021 nepodpořili. Navíc snížení DPH je výpadek příjmu, ale vůbec nemusí přinést snížení ceny. Výjimku zinkasují obchodníci (řetězce),“ upozornil Jiří Dolejš, ekonomický expert KSČM, bývalý poslanec.

„O snížení DPH sociální demokracie usilovala dlouhodobě a také je ve své době snížila. Jsem pro snížení daní u potravin. Ulevilo by to těm nejslabším, pro které potraviny představují většinu jejich výdajů. Bylo by k tomu ale nutné nastavit to tak, aby snížení daní poznali opravdu zákazníci a neznamenalo to jen zvýšení marží obchodníků,“ konstatovala Alena Gajdůšková, bývalá místopředsedkyně Senátu ČR a ČSSD.

„Snížení DPH na potraviny, přechodně třeba i na nulovou sazbu či u definované kategorie základních potravin, je jednoduché opatření, které pomůže zejména nízko- a středněpříjmovým skupinám obyvatel u jednoho ze základních životních nákladů, když ceny potravin strmě rostou. Zavést měla Fialova vláda toto opatření podle mě už v letošním roce. Bohužel raději řeší vojenské výdaje, vytváření trafik ve státní správě neomezenému počtu koaličních politických náměstků, a ještě návdavkem vyhrožuje ústy ministra financí omezováním veřejných služeb,“ okomentoval Michal Hašek, bývalý hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů, místopředseda ČSSD.

„Navrhujeme to Ministerstvu zemědělství půl roku do devatenácti základních potravin, bohužel výsledek vidíte sami,“ uvedl David Pražák, poslanec hnutí ANO, člen zemědělského výboru a výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny.

„Nejsem odbornice na finance, nicméně se domnívám, že nulové DPH nemusí přinést očekávané zlevnění koncových cen potravin a stát si aktuálně nemůže dovolit další vysoký výpadek příjmu. Nicméně spíše než plošné zrušení by bylo možné řešit snížení u některých typů potravin. Jako Piráti navrhujeme trvalé snížení DPH u zeleniny a ovoce z patnácti na deset procent a pravidelné zvyšování rodičovského příspěvku,“ doporučila Zuzana Klusová, zastupitelka Moravskoslezského kraje a Karviné, místopředsedkyně Moravskoslezského krajského sdružení Pirátské strany.

„Samozřejmě že by to šlo, ale muselo by se chtít. Je tristní, že vláda nechává upadat obyvatele ČR do chudoby a řeší si pomoc Ukrajině. Jejich řešení pomoci našich občanů je k smíchu, nyní už tedy k pláči. Nevím, dokdy chtějí lidé tento přístup tolerovat, ale bude nám hodně ouzko,“ obávala se Hana Aulická Jírovcová, zastupitelka Mostu, bývalá poslankyně KSČM.

„Každá koruna ušetřená české domácnosti se vždy hodí. Jedná se o dobrý krok,“ myslel si Marian Keremidský, první místopředseda Strany práv občanů.

„Polsko opatření nulové daně u potravin prodlužuje, aby ulevilo obyvatelům potýkajícím se s vysokou inflací. Náš soused svým občanům pomoci může. Česká republika na to (nejen) podle vlády nemá. Polsko a Maďarsko na řešení aktuální krize mají a Česká republika ne? Vládo, odpověz, JAK JE TO MOŽNÉ? Měli bychom znát odpověď i na otázku, kam povede v globalizovaném světě nerovnost státních podpor poskytovaných jednotlivými státy. Nedivím se Polákům, že nápory Čechů nakupujících v pohraničních oblastech potraviny a PHM snášejí s nelibostí. Nedivím se ale ani Čechům, kteří v současné těžké situaci do Polska nakupovat jezdí,“ nedivila se Pavlína Nytrová, bývalá poslankyně a zastupitelka Moravskoslezského kraje za ČSSD.

„My jsme to navrhovali už dávno. Naše vláda ovšem přešlapuje na místě a pak, když se nakonec pro změny rozhodne, učiní tak s velkým zpožděním, takže ty změny pak nemusejí stačit... Takhle to bylo se zastropováním, daní, odpuštěním poplatku za OZE,“ upozornil Patrik Nacher, poslanec hnutí ANO, místopředseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny, zastupitel hlavního města Prahy.

„Všechno by sežraly ve svých maržích nadnárodní maloobchodní řetězce. Pan Prouza by to pomohl zařídit. Na cenách by se to neprojevilo,“ myslel si Ivan David, europoslanec za SPD, člen výboru pro zemědělství a rozvoj venkova EP, bývalý ministr zdravotnictví.

„Polská vláda pro své občany připravila opravdu silný protiinflační štít. S ohledem na dosavadní kroky české vlády je podle mě zbytečné o nulové DPH na základní potraviny diskutovat. Vláda by se ale měla zaměřit na ceny energií, od kterých se odvíjejí i ceny potravin,“ vysvětlil Ondřej Knotek, europoslanec za ANO.

„V době raketového nárůstu cen prakticky všeho je taková věc od vlády projevem snahy co nejvíce pomoci občanům vlastní země. Vláda Petra Fialy je ale vládou ukrajinskou, zvolenou v ČR (což je kuriozita), takže od ní se podobný krok nedá čekat. Zbylo by jí pak totiž míň peněz na Ukrajince,“ sdělil Jaroslav Foldyna, poslanec SPD, zastupitel Ústeckého kraje, náměstek primátora Děčína.

„Zřejmě tamějším obchodníkům, ale hlavně politikům vyhovuje, že polský trh se stane gigantickým obchodním řetězcem pro statisíce, časem miliony našich občanů, kteří mají tu smůlu, že jim vládnou amatéři. Respektive politici, cituji ekonoma a polistopadového ministra financí Vlastimila Tlustého, vlády národní katastrofy. Je nejvyšší čas, aby začaly fungovat vnitrostranické mechanismy pětikoalice, kde přece nemohou být všichni tak slabí, jako je premiér Fiala nebo ministři Stanjura, Nekula a většina dalších, a aby tato vláda skončila anebo byla alespoň rekonstruována a přišli odborníci. V opačném případě situace nazrává k sociálnímu výbuchu. Lidé se obejdou bez ledasčeho, nikoliv však bez kvalitních českých potravin, na které nebudou mít. Obávám se, že vláda politologa Petra Fialy schopnost dělat rozumnou, v tomto případě zemědělskou politiku, zkrátka nemá,“ obával se Jan Veleba, bývalý předseda Agrární komory ČR a senátor.

„V Polsku to funguje. Ale u nás by se klidně mohlo stát, že řetězce nezlevní a dají si to do marží. Stát by na to musel dohlédnout, a to nechce a neumí, viz odmítání využití zákona o cenách,“ objasnila Ilona Švihlíková, ekonomka.

