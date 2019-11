Nuly! Novináři, politici a lidé za počítačem. Zeman před 17. listopadem rozdával rány

Na úvod moderátor Soukup potěšeně prezidentu Zemanovi oznámil, že se společně scházejí již u 107. dílu pořadu Týden s prezidentem. Pak ale lamentoval nad tím, že kvůli své úctě k hlavě státu se často setkává se záští a nenávisti. Prezident mu neváhal připomenout, že „v Česku máme závistivé nuly, zvláště pak mezi novináři, neúspěšnými politiky a lidmi na sociálních sítích. Tyto závistivé nuly je třeba ignorovat,“ dal Soukupovi prezident svou oblíbenou radu. Anketa Má Tomio Okamura vaši důvěru? Ano 90% Ne 10% hlasovalo: 6599 lidí

Soukupa ale neutěšil a dál si postěžoval, že hlavně v kulturní veřejnosti, která není prezidentovi nakloněna, získal rovněž mnoho nepřátel, a důsledky, kterým čelí, jsou opravdu nepříjemné. „Co je to, ta kulturní veřejnost? Je to principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský, který doufá, že na Hrad vletí těžkooděnci a udělají tam pořádek... to je blázen a nedemokrat,“ kroutil Zeman hlavou.

Poté svou pozornost moderátor upřel k premiéru Andreji Babišovi. „Šest let máme ve vládě Babiše a jeho lidi, to je neuvěřitelné,“ dodal s údivem Soukup vzhledem k turbulencím v předchozích volebních obdobích. Zeman si to vysvětluje tím, že Babiš je výrazná osobnost. „Tak výrazných, inteligentních a energických osobností má Česko naprosté minimum. O to víc si važme Babiše,“ vybídl prezident.

Ke svému vztahu k předsedovi vlády dodal ještě pár souvětí. „Můj vztah k němu je plný respektu, úcty a vzájemných sympatií. Něco podobného jsem měl kdysi s Václavem Klausem, když jsme se na něčem dohodli, obě strany dohodu dodržely. To je v Česku nenormální, jsem za Babiše rád,“ uvedl prezident Zeman.

Pak okomentoval aktuality z tohoto týdne. Jednou z nich byla okupační stávka, která v týdnu probíhala v prvních dvou patrech hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a kterou svolala studentská iniciativa Univerzity za klima. I je Zeman označil za blázny, stejně jako Hrušínského. „Tato padesátka studentů nebojovala primárně proti klimatické změně, žádali, aby byl konec kapitalismu a aby nastoupil revoluční socialismus,“ reagoval prezident na to, co se prý o stávce dočetl.

„Podobně jako Hrušínský je blázen, jsou tito studenti blázni,“ doplnil. „Někdy mám pocit, že se pohybují v psychiatrické klinice. To je útok na Hrušínského a tyto studenty,“ zdůraznil.

Účastníci studentské okupační stávky za klima žádali nejen konkrétní opatření vlády na ochranu životního prostředí, ale i odstoupení rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy, kterému vyčítají několik kauz. Prezident na to konto připomněl, že rektora může odvolat pouze Akademický senát UK. Stejně tak, jako premiéra můžou odvolat jen voliči ve svobodných volbách. „Žádné demonstrace na to nemají vliv,“ konstatoval Zeman.

Moderátora také zajímalo, co prezident říká na to, že předseda jihočeské ČSSD Jiří Zimola oznámil svůj záměr kandidovat v příštích krajských volbách za nové hnutí Změna 2020. Podle slov prezidenta to není dobrý nápad. „Několikrát jsem Zimolovi říkal, že neměl rezignovat na funkci prvního místopředsedy ČSSD. Varuju ho před pokusem založit si novou politickou stranu. Je to štěpení atomu,“ řekl s tím, že Zimola je jednou z mála výrazných osobnosti ČSSD, a měl by proto pracovat pro tuto stranu a občas snést porážku.

Další téma se týkalo bývalé předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Aleny Vitáskové, kterou Krajský soud v Brně, jenž ve středu nanovo rozhodoval v části kauzy solárních elektráren na Chomutovsku, zprostil obžaloby. „Co je to za zemi, kde vás jeden soud odsoudí na osm let, a druhý osvobodí? Rozkmit těch osmi let je tak příšerný, že se musím ptát, zda náš soudní systém nefunguje špatně...“ řekl Zeman, jenž samozřejmě velmi vítá osvobození Vitáskové, které udělil loni státní vyznamenání za boj proti solárním baronům.

Přál by si, aby Vitásková jako špičková odbornice ve válce se solárními barony pokračovala. „Kdyby Vitásková spolupracovala s ministrem Havlíčkem bylo by to vynikající,“ doplnila hlava státu.

Chvíli se pak Zeman zastavil u kauzy přijetí syrských sirotků do Česka. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) vyzval Řecko, aby poskytlo seznam čtyřiceti konkrétních dětí bez doprovodu, které by Česko mohlo přijmout. „Zaujalo mě, že některým je i sedmnáct let, to je téměř dospělý člověk, žádné dítě,“ zdůraznil Zeman a zopakoval stanovisko Babiše, podle kterého žádní migranti nemají být na území České republiky.

Kromě jiného Zeman prozradil, jak si bude připomínat 30. výročí 17. listopadu 1989. „Jeden umělecký kovář mi na setkání s občany dal krásný dárek. Je to dvousvícen a mezi svícny je vytepaná růže. V neděli oba svícny poprvé zapálím a budu vzpomínat na ty, kteří u toho byli. Byli u toho, když hřmělo, dnes nehřmí. Dnes mohou lidi demonstrovat za jakékoli nesmysly,“ pravil Zeman. Soukup na to lítostivě opět poznamenal, že na oslavy nemůže, i kdyby chtěl. „Byl bych objektem urážek, protože jsem s vámi,“ dodal. „V politice platí, že politika je něco jako válka. Nebuďte bolestín,“ napomenul Zeman moderátora.

Závěrem Soukup také zmínil, že v americké Sněmovně reprezentantů ve středu začalo veřejné projednávání impeachmentu prezidenta Donalda Trumpa. Když se to prezident dozvěděl, jen se prý usmál nad tím, že s Trumpem mají zase něco společného. „Dívám se na to stejně, jak jsem se díval na senátní ústavní žalobu, která měla také za cíl odvolání prezidenta. Mimo jiné jsme ale oba podezřívání z toho, že jsme ruskými agenty,“ uzavřel prezident Miloš Zeman s úsměvem toto téma.

