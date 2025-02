O Prague Pride nejspíš nepřijdeme, i bez USAID. Tihle všichni na ni přispívají

Anketa Potřebujeme více žen v politice? Ano 2% Ne 55% Je mi jedno, zda je politik muž nebo žena, jde o to, co a jak prosazuje 43% hlasovalo: 6156 lidí před pár dny posvítil Muskův úřad pro efektivitu státní správy (DOGE) a zastavil hned 763 milionů korun, které do této organizace – jež má podporovat občanské iniciativy ve východních zemích, jako jsou Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzie, Arménie a Ázerbájdžán, Rusko a zemí střední Asie – putovaly.



Velký humbuk vyvolalo též oznámení americké ambasády, že ukončuje finanční podporu projektu na podporu diverzity v českých redakcích spolku Ženy v médiích, jehož cílem bylo dospět k rovnoměrnému zastoupení žen ve vedení médií.



To však nejsou zdaleka jediné projekty, které ještě před nástupem Donalda Trumpa a jeho nové administrativy Američané hodlali na našem území podporovat a ve hře je též konec penězovodů z USA pro několik dalších spolků, projektů či neziskových organizací. Ohroženy jsou hned desítky menších projektů, financovaných z takzvaného „malého grantu US Embassy“, jimž byly peníze pro letošek přiklepnuty na základě loňských žádostí.

Jak již dříve ParlamentníListy.cz informovaly, úspory by se mohly dotknout například Forum 2000 a mezinárodní bezpečnostní fórum organizace Jagello 2000 či transatlantického politického fóra organizace EUROPEUM a studentského summitu Organizace pro mezinárodní otázky, avšak na seznamu figuruje i známý „duhový festival“ Prague Pride, jemuž se ocitl v nejistotě grant na letošní ročník ve výši necelých 600 tisíc.



Ohrožen je mimo to i další LGBT festival. Kromě festivalu Prague Pride by totiž americké peníze nemusely přijít rovněž na akci Brno Pride Week, za nímž stojí spolek STUD.

Právě STUD, z.s., pořádá v souvislosti s tímto „hrdým týdnem“ zároveň též samotný pochod a uvádí, že jde o „projekt, jehož cílem je poskytnout prostor pro společenské a kulturní aktivity pro lidi z LGBTQ+ komunity a lidi otevřené vůči ‚jinakosti‘“.



Sama americká ambasáda pak finance pro akci vysvětluje tím, že podporuje „zviditelnění a práva LGBTQ+ prostřednictvím akcí a vzdělávacích aktivit“.



A není jediná. STUD, který se orientuje na činnost zaměřenou především směrem k LGBT komunitě, získává finance rovněž od českých institucí, přičemž nejvýrazněji jeho „duhové aktivity“ podporuje Jihomoravský kraj, který spolku přiklepl v roce 2023 na Brno Pride Week 600 tisíc korun a v minulém roce již 950 tisíc korun. Pokud by tedy Jihomoravský kraj opět přihodil k této částce další peníze i letos, dost možná by tak v případě výpadku peněz od amerických daňových poplatníků mohli rozdíl „zatáhnout“ formou dotace od kraje ty čeští.

Kvóty pro političky a otevřená multikulturní společnost



Stejně jako se častokrát ocitá brněnský duhový pochod ve stínu toho pražského, podobně na seznamu organizací podporovaných americkou ambasádou zapadla vedle spolku Ženy v médiích též jiná organizace otevírající otázky genderového zastoupení – organizace Fórum 50 %.



Jak už napovídá název organizace, i ona cílí na rovnoměrné zastoupení mužů a žen, byť tentokrát nejde o redakce médií, nýbrž o politickou reprezentaci.



Fórum 50 % o sobě tvrdí, že se snaží o prosazení vyváženého zastoupení žen v politice skrze aktivity, jakož jsou kulaté stoly, semináře, konference, kampaně na podporu žen v politice, organizaci školení pro političky a veřejně aktivní ženy či mentoringové programy pro političky.

„Nejrychlejší, nejlevnější a nejefektivnější způsob, jak zvýšit zastoupení žen v politice“ je dle organizace zavedení kvót. „V českém prostředí usilujeme o přijetí legislativních kvót na kandidátní listiny a dále motivujeme strany k přijímání vnitrostranických kvót,“ uvádí s tím, že „přirozený vývoj“, kdy se ženy zapojují do politiky i bez kvót, je prý příliš zdlouhavý.

Fórum 50 % se dále prezentuje coby nadstranická organizace, načež zdůrazňuje, že se zároveň ale hlásí k „určitým etickým principům“, jejichž dodržování považuje za zásadní. „Podporujeme otevřenou multikulturní společnost a odmítáme projevy netolerance, především rasismu, xenofobie, homofobie a transfobie,“ avizuje.



Kritizuje Evropskou komisi a její předsedkyni Ursulu von der Leyenovou. Dle organizace totiž šéfka EK údajně neplní sliby a „chybí komisařka výlučně pro genderovou rovnost“.







Či se podílí na varování před „radikalizováním mladých mužů“. „Svádí je krajní pravice i misogynní ideologie a influenceři,“ stojí v příspěvku, kde se mezi „krajní pravicí“ objevují podporovatelé europoslance Filipa Turka.

Varování přichází před „kybernásilím“, jemuž má čelit dle organizace kupříkladu novinářka Linda Bartošová. Naposledy se tak prý stalo po představení podcastu Slast o ženské sexualitě na veřejnoprávním Českém rozhlasu.

A zaobírala se též tím, jak „vylepšit obraz Evropské unie v Česku“.

V případě výpadku amerických peněz by se zřejmě tato organizace mohla též spolehnout na peníze od českého státu či na podporu z dalších zemí. U podporovatelů organizace uvádí mimo prostředků z českých veřejných peněz kupříkladu podporu z EU, z nadace Open Society Foundations finančníka George Sorose, podporu od společnosti Hyundai, dánské ambasády či mimo jiné norské fondy a podporu od Nadace Friedricha Eberta, napojenou na německou sociální demokracii (SPD).



Od státu pak organizace dostala přiklepnuty formou dotací desítky milionů korun, přičemž v posledních letech například získala přiklepnutých vloni 1 215 184 korun od Ministerstva práce a sociálních věcí na „posilování kapacit k udržitelnosti“ a na stejný projekt dalších 2 869 490 Kč od Ministerstva pro místní rozvoj rok předtím. Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů ve výši 496 710 korun k organizaci zamířila téhož roku pak dále od Úřadu vlády.

