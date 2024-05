O polovině české legislativy rozhoduje Brusel. Nemáme demokracii, říká narovinu Tomský

reklama

Profesor hovořil o konfliktu na Blízkém východě, konkrétně o podpoře Izraele, která v západním světě bude pomalu upadat. „Je poslední doba, kdy Západ ještě podporuje Izrael. Nová generace už ho podporovat nebude. Bude to znamenat další holocaust. Genocidu,“ míní Tomský.

Je přesvědčen, že Izrael nemá možnost přesvědčit Palestince a přimět je k nějakému kompromisu. „Nezapomeňte, že Palestinci, a na tom má Západ obrovskou vinu, byli zahnáni do lágrů, do táborů a dostali status uprchlíků na věčné časy. Je to už čtvrtá generace, která takto žije, je to pět milionů lidí, kteří se v těchto táborech za tu dobu rozmnožili. A Západ to financuje a Amerika je největším sponzorem a platí 50 procent,“ uvedl pro Rádio Universum.

Anketa Vnímáte Izrael jako spojence České republiky? Ano 23% Ne 72% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 17542 lidí

V této souvislosti vzpomněl citát Goldy Meierové: „Nikdy nebudeme mít s Palestinci mír, dokud nás budou nenávidět víc než milovat své vlastní děti. Nikdy nebude mír, jestli toto nenastane.“ „Jestli toto nastane, nebo nenastane – nevím, ale až Západ opustí Izrael, tak se Izrael bude těžko bránit,“ podotýká profesor.

Alexander Tomský hovořil o tom, že nyní se antisemitismus dostal z podzemí, z kanálů, kam byl zahnán po druhé světové válce, a má prvky všech starých antisemitismů. Nyní se svět v podstatě rozděluje na ty, kdo podporují Izrael, a ty, kdo podporují Palestinu.

Co to může naší bezpečnosti celkově do budoucna přinést? „Nemůžeme předvídat budoucnost, ale můžeme popsat určité jevy, které se nám zdají být klíčové. Jedním z velkých klíčových jevů je růst regionální mocnosti Íránu. Írán má za sebou šíity v Jemenu, ohromnou armádu šíitů v Libanonu a samozřejmě podporuje Hamás. Tady hrozí konflikt, jehož začátek v Gaze byl nepatrná záležitost. Tady skutečně hrozí konflagrace – jak se říká v politologii –, která může, ale nemusí vypuknout. Tam je největší problém,“ říká Tomský.

Američané podle Tomského mají už doslova plné zuby zahraničních válek a chtějí se stáhnout ze světa. „To znamená stáhnout i podporu Izraele. To je velmi negativní jev, protože oslabená Amerika bude znamenat nástup nové osy zla. To znamená, že Rusko, Írán, Čína začínají být velmi dominantní, protože se Američané stahují. Bez Američanů Západ – podle mého soudu – nepřežije. Ale jaký to bude mít tvar a vývoj? To nevíme.

Nemáme žádné zbraně, nemáme nic. Izraeli dnes došla munice, nemůže se bránit, nemá na to. A my v Evropě také nemáme žádnou munici, už jsme ji všechnu vystříleli na Ukrajině. Žádnou nemáme,“ dodává profesor, že Evropa propadla pacifismu, propadla pohodlnému životu a propadla také hlavně ideologiím.

To, co se stalo v USA po pádu komunistické říše, je tragické. Američané se úplně zbláznili, říká Tomský a dodává: „Američané se zbláznili, ale už jim to začíná docházet, už nechtějí mít se světem nic společného. Vždyť to šlo ode zdi ke zdi. Už tam zase vítězí evidentně izolacionismus. Proto má Biden problémy – je to stará generace,“ všímá si Tomský.

Následně se přesunul k tématu demokracie, svoboda a lidská práva, od nichž se naše společnost pomalu, ale jistě vzdaluje. „Demokracie je v evropských dějinách veliký problém, protože skutečná demokracie podle mého soudu je angloamerická demokracie, nikoliv evropská. Evropa nikdy neměla pořádnou demokracii. Evropa prošla strašně divokým vývojem, který demokracii těžce poškodil, a nikdy nedokázala anglosaskou demokracii vstřebat,“ říká politolog.

V nedemokratické Evropě vznikla Evropská unie jenom proto, aby zabránila vzniku demokracie, aby zabránila lidu spolurozhodovat, říká Tomský.

„My demokracii nemáme. Jestliže o polovině legislativy České republiky rozhodují úředníci v Bruselu, tak nemůžeme mít demokracii. Demokracie znamená národní nezávislost. Je to propaganda. U nás je oktrojovaná demokracie. Tedy máme určité pole, které nám bruselští úředníci povolili, a na tomto poli si můžeme hrát,“ konstatuje profesor.

Nyní vidí problém v tom, že globální elita, lidé, kteří nikam nepatří, kosmopolité chtějí uzákonit pravidla, která potlačují nezávislost jednotlivých států, a to se jim do značné míry podařilo. A proto vznikl odpor vůči globalizaci. „A to jsou velmi negativní záležitosti, protože tam se třeba objevuje – a tady už nejsem liberál – kapitál, který si může dělat, co chce. Třeba v Indii,“ dodává Andrej Tomský.

Psali jsme: Imperátor Putin vítězí! Západ Ukrajince zradil. Existence NATO je nejistá. Profesor Tomský bez obalu Tomský: Ani mi nepřipomínejte, že jsem byl kdysi v ODS. Nejhorší vláda od listopadu 1989 Veřejný odpor je tu! Profesoři, novináři, umělci, ekonomové... Podpisy proti Rakušanovi Západní civilizace je nalomená, varuje profesor Tomský. Na univerzitách indoktrinace, popírá se přirozenost

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE