O tomhle vy a vaši blízcí víte? Nakažení mohou létat do celého světa. Praha 12x týdně. Paříž, Tokio, Moskva, USA...

Přestože je jedenáctimilionová metropole Wu-chan v provincii Chu-pej kvůli šíření koronaviru 2019-nCoV zcela pozemně izolovaná od okolního světa, na tamním letišti stále probíhá čilý letecký provoz a většina letů je dále operována. Z Wu-chanu, kde nákaza vypukla, tak dále odlétají letadla do zbytku Číny, ale i do některých měst mimo ni včetně Evropy. Některé aerolinky se rozhodly své letouny do Číny neposílat, spoje jsou však bez problému nadále operovány za pomoci využití přestupů. Do Prahy létá z Číny 12 letadel týdně, těch se žádná omezení nikterak netýkají.

Z výpisu příletů a odletů na toto letiště, jež spojuje toto nejlidnatější město ve střední Číně a hlavní město provincie Chu-pej se zbytkem Číny i s okolními státy, je patrné, že se některé aerolinky rozhodly své lety zrušit či odklonit. Většina vnitrostátních letů však dnes a včera odletěla podle plánu.



Letecká doprava tak funguje i mezi metropolemi, jako je čtrnáctimilionový Kanton, nejlidnatější sedmadvacetimilionovou Šanghají, Pekingem či hlavním městem S’-čchuanu Čcheng-tu. Z měst mimo Čínu odletěly letouny z Wu-chanu do aljašské metropole Anchorage, do Kambodže, Thajska či japonského Tokia.

Oblíbenou destinací byla i Velká Británie, kam spoje mířily na letiště Heathrow. Tam se však již bez využití přestupu lidé z Wu-chanského letiště nedostanou. Britská letecká společnost British Airways totiž ve středu oznámila, že s okamžitou platností ruší kvůli epidemii koronaviru všechny přímé spoje s pevninskou Čínou. Učinila tak krátce poté, co britské ministerstvo zahraničí vyzvalo, aby Britové do země necestovali, pokud to není nezbytně nutné. Do Pekingu či Šanghaje, kam British Airways dosud létaly denně z letiště Heathrow, si lze teď zakoupit letenky s přestupem v Hongkongu.



Některé lety do pevninské Číny už v minulých dnech podle agentury Reuters zrušily také letecké společnosti United Airlines, Air Canada či Cathay Pacific. Například United Airlines krok zdůvodnily poklesem zájmu o letenky. Finská letecká společnost Finnair už v úterý zastavila přijímání rezervací na lety z Helsinek do Pekingu a Nankingu, a to až do konce března. Všechny lety do Číny do odvolání zrušil také jihokorejský nízkonákladový dopravce Air Seoul.

Do 9. února se rozhodly spojení s Čínou přerušit taktéž letecké společnosti ze skupiny Lufthansa Group. Jedná se o lety provozované Lufthansou a aerolinkami SWISS a Austrian Airlines. Přerušení spojení se bude týkat pouze pevninské Číny.

Lufthansa, SWISS and Austrian Airlines will suspend their flights to/from (mainland) China until February 9th. For operational reasons, acceptance of bookings for flights to (mainland) China will be suspended until end of Feb. Flights to/from Hong Kong will continue as planned. — Lufthansa News (@lufthansaNews) January 29, 2020

Nutno podotknout, že většina letů z Wu-chanu v současnosti neslouží k cestovním účelům, ale k evakuaci občanů z koronovirem zasaženého města. K tomu posloužil i let z Wu-chanu do aljašského Anchorage, které, jak upozornil twitterový účet serveru Flightradar24, byl operován nákladním typem Boeingu 747. Následně let pokračoval do kalifornského města Riverside na základnu amerického letectva.

American citizens are being evecuated from Wuhan onboard a Kalitta Air Boeing 747.



Track live at https://t.co/NBsnvTg9CX#coronoavirus pic.twitter.com/dn4gL7R1Ry — Flightradar24 (@flightradar24) January 28, 2020

Praha má s Čínou čtyři letecká spojení. Do Pekingu létá od roku 2015 Hainan Airlines, o rok později začal Sichuan Airlines létat do Čcheng-tu a v roce 2017 pak China Eastern Airlines spustily linku do Šanghaje s mezipřistáním v Si-anu. Jde o 12 spojení týdně. Těchto spojení se omezení netýkají a z většiny letišť v Číně letadla létají podle běžných plánů. Psali jsme: Čech se vrátil po měsíci z Číny. Do detailu popsal, jak uboze a trapně funguje kontrola na letišti v Praze. Tohle myslíte, pane ministře zdravotnictví, vážně?

Čínská média uvedla, že se počet nakažených novým koronavirem v zemi zvýšil na 6 078 osob, mrtvých je 132. Nejvíce zasažená je právě oblast provincie Chu-pej. Počet nemocných je zde vyčíslen již na tři tisíce a 554 osob, z toho 671 lidí je nemocných vážně a 228 je v kritickém stavu. S novým koronavirem je v této provincii spojováno již 125 úmrtí.



